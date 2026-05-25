Mikel Arteta révèle le moment surprenant où il a su qu'Arsenal remporterait le titre de Premier League 2025-2026

Arteta estime que les bases du succès ont été posées bien avant le coup d’envoi de la saison. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les investissements massifs du club sur le marché des transferts ne sont pas l’unique clé. Pour l’Espagnol, c’est le changement d’état d’esprit intervenu durant la préparation estivale qui a fait la différence.

S’adressant à BeIN Sports, l’Espagnol a expliqué : « Le premier tournant a sans doute eu lieu lors de notre rassemblement en pré-saison, juste avant d’affronter Manchester United. J’ai réuni tout le groupe et j’ai demandé ce que chacun était prêt à donner pour l’équipe. Ils étaient prêts à tout donner, et j’ai alors su que nous avions les moyens de nous mêler à la lutte dans toutes les compétitions, car nous disposions de l’effectif et de la qualité nécessaires pour relever le défi. »

Et d’ajouter : « Leur réponse a été immédiate et impressionnante ; ce n’étaient pas de vains mots : il est facile de s’engager lors d’une réunion, mais il faut ensuite le démontrer sur dix mois de compétition. Les joueurs méritent d’être félicités, car ils l’ont fait de manière exceptionnelle. »