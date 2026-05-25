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Mikel Arteta révèle le moment surprenant où il a su qu'Arsenal remporterait le titre de Premier League 2025-2026
Un triomphe historique pour les Gunners
Arsenal retrouve enfin le sommet du football anglais en remportant le titre de Premier League 2025-2026, mettant fin à plus de deux décennies de frustration. Après trois secondes places consécutives, l’équipe d’Arteta a cette fois démontré la force mentale nécessaire pour devancer City.
Le sacre a été mathématiquement acté en début de semaine, Manchester City laissant filer des points face à Bournemouth et offrant aux Gunners l’occasion de célébrer devant leurs supporters dimanche. Après une victoire 2-1 à Selhurst Park contre Crystal Palace, Arteta est revenu sur le parcours de son équipe et a révélé les moments clés qui l’ont convaincu que cette année serait enfin la bonne.
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Les bases de la préparation estivale et l'implication des joueurs
Arteta estime que les bases du succès ont été posées bien avant le coup d’envoi de la saison. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les investissements massifs du club sur le marché des transferts ne sont pas l’unique clé. Pour l’Espagnol, c’est le changement d’état d’esprit intervenu durant la préparation estivale qui a fait la différence.
S’adressant à BeIN Sports, l’Espagnol a expliqué : « Le premier tournant a sans doute eu lieu lors de notre rassemblement en pré-saison, juste avant d’affronter Manchester United. J’ai réuni tout le groupe et j’ai demandé ce que chacun était prêt à donner pour l’équipe. Ils étaient prêts à tout donner, et j’ai alors su que nous avions les moyens de nous mêler à la lutte dans toutes les compétitions, car nous disposions de l’effectif et de la qualité nécessaires pour relever le défi. »
Et d’ajouter : « Leur réponse a été immédiate et impressionnante ; ce n’étaient pas de vains mots : il est facile de s’engager lors d’une réunion, mais il faut ensuite le démontrer sur dix mois de compétition. Les joueurs méritent d’être félicités, car ils l’ont fait de manière exceptionnelle. »
Le surprenant revirement de situation à l’Etihad
Le plus surprenant est peut-être qu'Arteta a révélé que c'est après une défaite face à son principal rival, Manchester City, qu'il s'est senti le plus sûr de la victoire. Loin de saper leur confiance, cette défaite a confirmé les progrès d'Arsenal et sa capacité à rivaliser au plus haut niveau du football européen.
« Le deuxième moment, c'est quand nous avons perdu à Manchester City », explique Arteta. « Ce jour-là, je me suis dit : “Nous allons gagner ce titre”. J’ai observé les joueurs dans le vestiaire pour lire leurs réactions avant de prendre la parole. Ils étaient touchés, mais ils avaient compris qu’on pouvait les battre et qu’on était à leur niveau. Le destin était entre nos mains, et il fallait juste faire le nécessaire. Dès lors, on s’est focalisé sur ce qu’il fallait pour être champions, et la réponse a été immédiate. À partir de ce moment, j’ai su qu’on serait très proches du titre. »
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Les Gunners visent un nouveau titre à Budapest
Arsenal doit désormais se concentrer pleinement sur la finale de la Ligue des champions à Budapest, où le club tentera de détrôner le Paris Saint-Germain, actuel tenant du titre. La concentration au sein du camp d'Arsenal reste inébranlable alors que l'équipe vise un doublé historique, la finale devant se dérouler le 30 mai.