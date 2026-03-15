Mikel Arteta révèle ce qu'il a dit à Max Dowman avant l'entrée en jeu décisive du jeune joueur d'Arsenal lors de la victoire contre Everton

Dans un match qui semblait voué à un match nul frustrant, Arteta s'est tourné vers la jeunesse pour trouver la solution. L'entraîneur d'Arsenal a révélé qu'il n'avait pas surchargé Dowman de schémas tactiques complexes ou de tâches défensives. Au lieu de cela, il a veillé à ce que son message soit bref et empreint de confiance afin d'inspirer le jeune joueur à entrer dans l'histoire à l'Emirates Stadium. La victoire a été scellée de manière spectaculaire lorsque Dowman est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Premier League, à seulement 16 ans et 73 jours.

Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il avait dit à ce jeune prodige sur la touche, Arteta a répondu : « Va-y, fais ton truc et remporte-nous le match... Je lui ai dit que c'étaient ces moments de la saison où quelque chose de spécial devait se produire, et il sait qu'il en a les capacités. Je dois lui donner l'occasion de le faire, et il sera à la hauteur. »