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Mikel Arteta révèle ce qu'il a dit à Max Dowman avant l'entrée en jeu décisive du jeune joueur d'Arsenal lors de la victoire contre Everton
Dix mots qui changent la donne
Dans un match qui semblait voué à un match nul frustrant, Arteta s'est tourné vers la jeunesse pour trouver la solution. L'entraîneur d'Arsenal a révélé qu'il n'avait pas surchargé Dowman de schémas tactiques complexes ou de tâches défensives. Au lieu de cela, il a veillé à ce que son message soit bref et empreint de confiance afin d'inspirer le jeune joueur à entrer dans l'histoire à l'Emirates Stadium. La victoire a été scellée de manière spectaculaire lorsque Dowman est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Premier League, à seulement 16 ans et 73 jours.
Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il avait dit à ce jeune prodige sur la touche, Arteta a répondu : « Va-y, fais ton truc et remporte-nous le match... Je lui ai dit que c'étaient ces moments de la saison où quelque chose de spécial devait se produire, et il sait qu'il en a les capacités. Je dois lui donner l'occasion de le faire, et il sera à la hauteur. »
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L'intuition d'Arteta s'avère payante
À propos de ce choix audacieux, Arteta a déclaré : « J'avais sans doute un pressentiment. Il s'était entraîné ces derniers jours et j'avais le sentiment que le moment était venu pour lui. Probablement parce qu'il ne semble pas se laisser impressionner par l'importance de l'événement, le moment, le contexte ou l'adversaire. Il joue tout simplement avec beaucoup de naturel. Il prend les décisions qui font bouger les choses, et ce qu'il a montré était incroyable. »
Gyokeres rend hommage à son coéquipier « incroyable »
L'impact de Dowman n'a pas échappé à ses coéquipiers, en particulier à Gyokeres, qui a profité de l'implication du jeune joueur lors du premier but. L'international suédois, qui est en grande forme ces derniers temps, n'a pas tardé à saluer la contribution de la jeune pépite du centre de formation après ce solo historique qui a scellé les trois points.
« On ne dirait pas qu'il a 16 ans quand il joue, mais il est incroyable, et le voir marquer un but comme ça... On pouvait voir tous les joueurs célébrer avec lui. Il est extraordinaire, et je suis tellement heureux pour lui », a déclaré Gyokeres à BBC MOTD.
- AFP
Quelle est la prochaine étape pour Arsenal ?
Cette victoire donne un formidable coup de pouce aux ambitions d'Arsenal pour le titre de Premier League, d'autant plus que Manchester City a laissé filer des points cruciaux en concédant un match nul 1-1 face à West Ham, menacé de relégation. Si la performance exceptionnelle de Dowman apporte un regain d'enthousiasme à l'équipe, les hommes d'Arteta n'auront guère le temps de célébrer cette victoire, car ils doivent rapidement se concentrer sur la scène européenne. Prochain rendez-vous : les Gunners recevront le Bayer Leverkusen pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions, avec l'intention de sceller leur qualification à l'Emirates Stadium après avoir concédé un match nul 1-1 âprement disputé en Allemagne.
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