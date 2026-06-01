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Mikel Arteta restera-t-il à Arsenal ? Les dernières informations sur l’avenir du manager des Gunners
Les Gunners s'apprêtent à engager un entraîneur champion
Arsenal s’apprête à offrir un nouveau contrat lucratif à Mikel Arteta. L’Espagnol a mené le club vers son premier titre de Premier League depuis l’ère des « Invincibles » en 2004. Considéré comme le pilier du projet des Gunners, il devrait voir son avenir sécurisé avant la trêve estivale.
Selon TEAMtalk, des discussions internes ont déjà eu lieu entre le directeur sportif Andrea Berta et les dirigeants du club. Avec un effectif soudé et une dynamique positive, les Gunners font de la stabilité sur le banc leur priorité.
- AFP
Les négociations devraient s'intensifier avant le début de la pré-saison.
La saison nationale étant terminée, les négociations devraient s'accélérer. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Arsenal et Mikel Arteta sont « en pourparlers » et d'autres réunions de haut niveau sont prévues immédiatement. L'objectif est de finaliser les formalités afin que le club puisse se concentrer pleinement sur une campagne de recrutement estivale qui pourrait atteindre 300 millions de livres sterling.
Selon le spécialiste des transferts Graeme Bailey, « des sources nous ont confié qu’elles étaient convaincues que le nouveau contrat serait conclu avant le début de la saison ; en effet, le club souhaiterait que cette affaire soit réglée avant le début de la pré-saison ».
Arteta s'investit pleinement dans le projet du club londonien.
Malgré l’intérêt de plusieurs clubs européens, dont celui du Real Madrid par le passé, Arteta ne souhaite pas quitter le projet qu’il a construit. L’entraîneur se félicite du soutien du conseil d’administration et de sa relation de travail avec Berta.
« Arsenal a déjà pris contact avec l’entourage d’Arteta et le travail préparatoire a été effectué, mais toutes les parties ont convenu de ne pas accélérer les discussions avant la fin de la saison. Le club est très satisfait de la manière dont les choses évoluent, tant sur le terrain qu’en coulisses : propriétaires, hiérarchie, Andrea Berta, Arteta, son staff et le groupe joueurs sont sur la même longueur d’onde », a déclaré Bailey.
- AFP
L’élimination en Ligue des champions ne doit pas masquer nos progrès
Si le sacre en Premier League a constitué un exploit retentissant, les Gunners ont été anéantis après leur défaite en finale de la Ligue des champions face au PSG à Budapest. Bien qu’ils aient ouvert le score dès l’entame du match, Arsenal a finalement perdu aux tirs au but à la Puskás Arena. Toutefois, la direction du club considère ce parcours jusqu’en finale comme une preuve supplémentaire qu’Arteta est l’homme de la situation pour entamer une nouvelle ère de domination.
« Ils progressent sans cesse », ajoute Bailey. « À la même époque l’année dernière, on craignait qu’ils ne parviennent pas à convaincre des joueurs comme Saliba et Saka de rester, mais c’est désormais du passé. Arteta adore cette équipe et il ne veut pas partir ; remporter la Premier League n’est qu’un début, et cela inclura de nouvelles conditions pour lui, qui ne tarderont pas à se concrétiser. »