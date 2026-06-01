Mikel Arteta restera-t-il à Arsenal ? Les dernières informations sur l’avenir du manager des Gunners

Arsenal s’apprête à offrir un nouveau contrat lucratif à Mikel Arteta. L’Espagnol a mené le club vers son premier titre de Premier League depuis l’ère des « Invincibles » en 2004. Considéré comme le pilier du projet des Gunners, il devrait voir son avenir sécurisé avant la trêve estivale.

Selon TEAMtalk, des discussions internes ont déjà eu lieu entre le directeur sportif Andrea Berta et les dirigeants du club. Avec un effectif soudé et une dynamique positive, les Gunners font de la stabilité sur le banc leur priorité.