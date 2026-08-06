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Mikel Arteta reste discret sur l’arrivée de Bruno Guimaraes alors qu’Arsenal cède Christian Norgaard à Everton
Arteta reste calme au sujet d’un transfert de Guimaraes
Arteta a refusé de se laisser entraîner dans des spéculations concernant Guimaraes, malgré des informations selon lesquelles un énorme transfert approche de sa phase finale. Arsenal aurait accepté une indemnité de 75 millions de livres sterling pour le milieu de terrain brésilien, qui aurait reçu l'autorisation de se déplacer pour passer sa visite médicale. Cependant, après la défaite 3-2 contre le Betis, Arteta a maintenu sa position habituelle consistant à ne pas parler des joueurs qui appartiennent à d'autres clubs.
Relancé sur le fait de savoir à quel point le joueur de 28 ans représenterait un renfort pour son effectif, Arteta s'est montré ferme dans sa réponse. « Je ne vais parler d'aucun joueur qui n'est pas un joueur d'Arsenal », a déclaré l'Espagnol. Il a ensuite ajouté : « Eh bien, je peux vous dire qu'au moment où quelque chose se produira et que nous pourrons l'annoncer, je vous donnerai une réponse claire. »
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Un renfort majeur au milieu de terrain pour Arsenal
La piste menant à Guimaraes marque une décision stratégique pour Arsenal, qui cherche à ajouter encore davantage de profondeur et de qualité à un milieu de terrain qui compte déjà des joueurs comme Declan Rice, Martin Odegaard et Mikel Merino. Depuis son arrivée à St James' Park en provenance de Lyon en janvier 2022, le Brésilien est devenu une pierre angulaire du projet de Newcastle. Son leadership a été crucial pour ramener Newcastle en Ligue des champions, puis vers son sacre en Carabao Cup en 2025.
Le montant rapporté de 75 millions de livres sterling souligne à quel point Guimaraes est estimé, d'autant plus qu'il est lié par un contrat dans le Nord-Est jusqu'en 2028. Pour Arteta, la polyvalence offerte par Guimaraes constitue un atout majeur : le milieu de terrain est tout aussi à l'aise dans un rôle de meneur de jeu reculé que plus haut sur le terrain dans un rôle de numéro 8.
Remaniement au milieu de terrain après le départ de Norgaard
L’éventuelle arrivée de Guimaraes coïncide avec le départ de Christian Norgaard, qui a bouclé son transfert à Everton. Norgaard a été une figure clé du vestiaire lors du récent sacre d’Arsenal, et Arteta n’a pas tardé à saluer la contribution de l’international danois au club.
« Eh bien, il a joué un rôle énorme pour nous, a déclaré Arteta au sujet du départ de Norgaard. Quand je l’ai fait venir ici, j’ai dit qu’il pouvait être notre joueur de groupe. Une capacité incroyable à rassembler les gens, à maintenir des standards élevés. Quand il a joué, il a aussi eu de très bons moments. Mais je comprends qu’assumer ce rôle pendant une longue période n’est pas facile. Il avait une énorme opportunité avec un entraîneur et un club que je connais vraiment très bien. Nous lui souhaitons le meilleur et merci. »
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La dernière pièce du puzzle du titre
Si le montant est inférieur aux 100 M£ initialement réclamés par Newcastle, il reste un investissement important pour un joueur qui fêtera ses 29 ans en novembre. Le club estime que l’absence de période d’adaptation pour Guimaraes, lui qui a déjà passé quatre ans en Premier League, fait de lui le candidat idéal pour intégrer immédiatement le onze de départ. Sa régularité et son leadership sont considérés comme des éléments essentiels pour un effectif qui vise plusieurs trophées. Pour l’instant, s’attacher les services de Guimaraes représente une énorme victoire pour l’équipe de recrutement, avec un mélange d’impact physique et d’excellence technique que peu de joueurs peuvent égaler.
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