Mikel Arteta reste discret sur l’arrivée de Bruno Guimaraes alors qu’Arsenal cède Christian Norgaard à Everton

Arteta a refusé de se laisser entraîner dans des spéculations concernant Guimaraes, malgré des informations selon lesquelles un énorme transfert approche de sa phase finale. Arsenal aurait accepté une indemnité de 75 millions de livres sterling pour le milieu de terrain brésilien, qui aurait reçu l'autorisation de se déplacer pour passer sa visite médicale. Cependant, après la défaite 3-2 contre le Betis, Arteta a maintenu sa position habituelle consistant à ne pas parler des joueurs qui appartiennent à d'autres clubs.

Relancé sur le fait de savoir à quel point le joueur de 28 ans représenterait un renfort pour son effectif, Arteta s'est montré ferme dans sa réponse. « Je ne vais parler d'aucun joueur qui n'est pas un joueur d'Arsenal », a déclaré l'Espagnol. Il a ensuite ajouté : « Eh bien, je peux vous dire qu'au moment où quelque chose se produira et que nous pourrons l'annoncer, je vous donnerai une réponse claire. »