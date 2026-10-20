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Mikel Arteta répond à Graeme Souness au sujet de ses accusations de tricherie visant Bukayo Saka avant le choc face au Bayern Munich
Arteta répond aux critiques de Souness
Arteta s’est présenté devant les médias avant le choc très attendu de Ligue des champions contre le Bayern Munich. Il a été interrogé sur de récents propos de Souness. Sur un podcast, le consultant avait suscité la controverse en qualifiant Saka de tricheur et en l’accusant de simuler. Lors de la conférence de presse, comme le rapporte Football London, l’entraîneur est resté diplomate et a refusé d’entrer dans une guerre des mots. « Je ne les ai pas entendus et je ne vais pas commenter des opinions », a-t-il déclaré lorsqu’il a été interrogé sur le sujet pour la première fois.
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Respecter les opinions et prouver sa valeur
Interrogé plus avant sur le risque que de telles accusations influencent les arbitres au détriment de son ailier, il a gardé son calme. Il a souligné que les critiques faisaient partie du métier et a affirmé compter sur ses joueurs pour répondre sur le terrain : « Je ne sais pas. Nous acceptons les opinions. Cela fait partie de notre métier. Cela fait partie de nos rôles. Et ces opinions doivent être respectées, surtout si elles sont exprimées de manière respectueuse. Nous sommes ici pour prouver que nous avons notre place à ce niveau, à ce stade, et nous avons toujours la volonté et l’ambition de progresser et de faire mieux. C’est tout. »
Zubimendi fait son retour, Kompany doit composer avec une absence
Au-delà des discussions dans les médias, Arsenal a reçu une excellente nouvelle concernant son effectif. L’Espagnol a confirmé que Zubimendi était disponible, déclarant : « Oui, il est de retour avec nous. Il sera dans le groupe demain. » De son côté, le Bayern pourrait devoir se passer de Vincent Kompany sur le banc en raison d’une maladie. L’Espagnol a exprimé son admiration pour son homologue : « J’espère qu’il ira [mieux] bientôt. J’espère qu’il sera là demain, car sa présence sera très bénéfique pour le match. Je l’admire énormément. »
- AFP
Que se passe-t-il ensuite ?
L’équipe va désormais se concentrer entièrement sur son plan de jeu face au Bayern demain. Elle aborde cette rencontre avec un parcours sans faute en Ligue des champions, après deux victoires convaincantes contre Naples et Lille. De son côté, son adversaire allemand compte actuellement quatre points grâce à une victoire contre Bodo/Glimt et un match nul obtenu de haute lutte face à Viking, de quoi laisser présager une rencontre palpitante.
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