Interrogé plus avant sur le risque que de telles accusations influencent les arbitres au détriment de son ailier, il a gardé son calme. Il a souligné que les critiques faisaient partie du métier et a affirmé compter sur ses joueurs pour répondre sur le terrain : « Je ne sais pas. Nous acceptons les opinions. Cela fait partie de notre métier. Cela fait partie de nos rôles. Et ces opinions doivent être respectées, surtout si elles sont exprimées de manière respectueuse. Nous sommes ici pour prouver que nous avons notre place à ce niveau, à ce stade, et nous avons toujours la volonté et l’ambition de progresser et de faire mieux. C’est tout. »