Mikel Arteta reconnaît qu’il a « beaucoup de chance » d’être toujours à la tête d’Arsenal et admet qu’il devrait obtenir de meilleurs résultats après avoir dépensé « beaucoup d’argent »

L'ancien attaquant a souligné les investissements considérables d'Arsenal sur le marché des transferts, estimant que ce renforcement de l'effectif aurait dû se traduire par une domination plus nette. Interrogé sur Sky Sports, Hasselbaink a également relevé que le mandat d'Arteta avait été étonnamment stable pour un entraîneur d'un club de l'envergure d'Arsenal.

« Arsenal est actuellement bien placé, mais n’oublions pas depuis combien de temps il est là », a-t-il rappelé. « Il a remporté une FA Cup. Pour un club comme Arsenal, est-ce suffisant ? Oui, ils sont dans une très bonne position, mais regardons combien il a dépensé ces deux dernières années : beaucoup d’argent. Il dispose de deux bons effectifs, le banc est vraiment solide. Ne devraient-ils pas avoir une plus grande avance ? »