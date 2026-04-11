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Mikel Arteta reconnaît qu’il a « beaucoup de chance » d’être toujours à la tête d’Arsenal et admet qu’il devrait obtenir de meilleurs résultats après avoir dépensé « beaucoup d’argent »
Hasselbaink remet en question le bilan d'Arteta
Hasselbaink s’interroge sur les résultats d’Arteta à Arsenal, alors même que le club occupe une position solide dans la course au titre de Premier League. L’ancien international néerlandais estime que le palmarès de l’Espagnol ne reflète pas suffisamment le temps écoulé ni les moyens financiers dont il a disposé. Arrivé en 2019, Arteta a qualifié Arsenal pour la Ligue des champions et bâti un effectif capable de briguer les plus grands titres. Pourtant, selon Hasselbaink, le fait de n’avoir gagné que la FA Cup depuis son arrivée pose une question légitime : le club n’aurait-il pas dû récolter davantage de trophées ?
- AFP
Un expert remet en question les résultats malgré une position solide
L'ancien attaquant a souligné les investissements considérables d'Arsenal sur le marché des transferts, estimant que ce renforcement de l'effectif aurait dû se traduire par une domination plus nette. Interrogé sur Sky Sports, Hasselbaink a également relevé que le mandat d'Arteta avait été étonnamment stable pour un entraîneur d'un club de l'envergure d'Arsenal.
« Arsenal est actuellement bien placé, mais n’oublions pas depuis combien de temps il est là », a-t-il rappelé. « Il a remporté une FA Cup. Pour un club comme Arsenal, est-ce suffisant ? Oui, ils sont dans une très bonne position, mais regardons combien il a dépensé ces deux dernières années : beaucoup d’argent. Il dispose de deux bons effectifs, le banc est vraiment solide. Ne devraient-ils pas avoir une plus grande avance ? »
Débat sur le style de jeu et le soutien à long terme
Si Arsenal s’est forgé cette saison une réputation de solidité défensive et d’efficacité sur coups de pied arrêtés, Jimmy Floyd Hasselbaink a admis qu’il préférerait voir l’équipe londonienne adopter un style plus expressif.
« Quand on regarde leur jeu, ils sont pragmatiques », a-t-il ajouté. « Ils sont solides, ils ne concèdent pas grand-chose. Oui, c’est comme ça qu’on remporte généralement le championnat. Est-ce que j’aimerais voir davantage le style d’Arsenal ? Oui. Avec un peu plus de panache. Mais c’est mon avis, à moi qui suis un passionné de football. On ne remporte pas toujours le championnat de cette manière. Je pense qu’il a eu beaucoup de chance de rester aussi longtemps dans un club de cette envergure. Ils ont dû croire en lui. Ça n’arrive pas souvent. »
- AFP
Et maintenant ?
Arsenal reste bien en lice pour le titre de Premier League, avec 11 points d'avance sur Manchester City. L'équipe d'Arteta vise à remporter le premier titre de champion du club depuis 2004, et soulever le trophée permettrait sans doute de faire taire bon nombre des critiques qui entourent son mandat. Les Gunners se préparent désormais à affronter Bournemouth en Premier League, avant le match retour de leur quart de finale de Ligue des champions contre le Sporting CP la semaine prochaine.