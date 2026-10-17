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Mikel Arteta réagit aux suppressions de postes prévues à Arsenal après le titre en Premier League
Une vaste restructuration en dehors du terrain
Arsenal s’apprête à supprimer 60 postes dans plusieurs départements dans le cadre d’une vaste réorganisation en dehors du terrain. Le directeur général Richard Garlick a informé cette semaine le personnel des suppressions à venir, qui pourraient concerner jusqu’à 7 % des 871 salariés permanents du club.
Cette décision intervient alors qu’Arsenal a enregistré un chiffre d’affaires record de 691 millions de livres (920 millions de dollars) pour la saison 2024-2025. Ni les joueurs et joueuses ni les membres des staffs techniques des équipes masculine et féminine ne seront concernés par ces suppressions.
La nouvelle a été annoncée peu après que l’entraîneur Arteta a signé un nouveau contrat de quatre ans pouvant lui rapporter jusqu’à 20 millions de livres (27 millions de dollars) par saison. L’Espagnol a récemment mené le club à son premier titre de champion de Premier League depuis 2004.
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Arteta sort du silence
S’exprimant en conférence de presse avant le match de championnat de dimanche contre Nottingham Forest, Arteta a abordé directement la situation. L’entraîneur a insisté sur le fait que les questions concernant cette décision devaient être adressées à la direction du club.
« Tout d’abord, cette question ne s’adresse pas à moi », a déclaré Arteta, cité par ESPN. « On m’a expliqué la démarche et l’analyse menée dans l’ensemble du club, toujours dans l’intention d’évoluer pour s’améliorer.
« Certaines décisions doivent être prises pour placer les personnes aux bons postes et continuer à investir, afin d’atteindre nos objectifs et de bâtir le succès que nous voulons. Cela m’a été expliqué. »
Concentrez-vous exclusivement sur la gestion.
Arteta a clairement indiqué que ses responsabilités se limitaient au terrain et ne s’étendaient pas à la gestion du personnel en interne. Il a demandé que l’on comprenne son rôle limité dans les questions administratives.
« Évidemment, je ne suis pas la bonne personne pour répondre à cette question », a déclaré Arteta. « C’est certain. Et j’espère que tout le monde respectera cela. »
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Des matches cruciaux à l’horizon
Arsenal doit désormais faire abstraction de cette distraction extrasportive alors que le club se prépare à une série de matches chargée. Il recevra Nottingham Forest en Premier League dimanche après-midi.
Après ce match de championnat, Arsenal effectuera un déplacement difficile en Allemagne pour affronter le Bayern Munich en Ligue des champions. Arteta voudra que ses joueurs restent pleinement concentrés afin de poursuivre sur leur lancée sur le terrain.
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