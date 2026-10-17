Arsenal s’apprête à supprimer 60 postes dans plusieurs départements dans le cadre d’une vaste réorganisation en dehors du terrain. Le directeur général Richard Garlick a informé cette semaine le personnel des suppressions à venir, qui pourraient concerner jusqu’à 7 % des 871 salariés permanents du club.

Cette décision intervient alors qu’Arsenal a enregistré un chiffre d’affaires record de 691 millions de livres (920 millions de dollars) pour la saison 2024-2025. Ni les joueurs et joueuses ni les membres des staffs techniques des équipes masculine et féminine ne seront concernés par ces suppressions.

La nouvelle a été annoncée peu après que l’entraîneur Arteta a signé un nouveau contrat de quatre ans pouvant lui rapporter jusqu’à 20 millions de livres (27 millions de dollars) par saison. L’Espagnol a récemment mené le club à son premier titre de champion de Premier League depuis 2004.