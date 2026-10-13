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Mikel Arteta réagit après que Lionel Messi a placé Max Dowman, jeune prodige d’Arsenal, dans son top 10 des futures stars
Arteta réagit au soutien de Messi
Arteta a apporté tout son soutien à Dowman, le jeune prodige d’Arsenal, après une prédiction marquante de Messi. La star de l’Inter Miami a récemment participé à une campagne publicitaire pour Adidas dans laquelle il a mis en avant dix jeunes footballeurs qui, selon lui, sont promis à un grand avenir. Dowman figure sur cette liste prestigieuse, ce qui renforce encore sa réputation parmi les espoirs les plus prometteurs du football européen.
Interrogé sur cette reconnaissance de premier plan accordée au joueur de 16 ans, l’entraîneur d’Arsenal a répondu avec un sourire : « Si Messi, qui est le meilleur joueur de tous les temps, dit cela… », a déclaré Arteta, cité par l’Evening Standard. « Je pense qu’il a un meilleur œil que n’importe qui d’autre. Espérons qu’il ait raison. »
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Des dons particuliers et un talent unique
Arteta estime que l’attention que lui porte un joueur du calibre de Messi témoigne du travail acharné fourni par le jeune joueur au centre de formation de Hale End. L’entraîneur tient à ce que cette exposition accrue ne détourne pas le joueur de sa progression, même s’il reconnaît que de tels éloges sont rares pour un joueur de l’âge de Dowman. Interrogé sur les qualités qui ont pu pousser Messi à distinguer le milieu de terrain né à Londres, Arteta a répondu : « Qu’il a quelque chose de spécial. »
L’entraîneur estime manifestement que le joueur possède des qualités techniques qui le distinguent des autres, y compris de ceux qui ont plusieurs années de plus que lui. « Lors de ses quelques apparitions, il a déjà réalisé des choses remarquables. C’est quelqu’un qui possède un don particulier. C’est un plaisir de le voir jouer. Sa façon de se déplacer, de toucher le ballon, de se tenir, tout cela est différent. Et c’est ce qui le rend unique », a ajouté l’entraîneur espagnol.
Une ascension record à Arsenal
Dowman a connu une ascension fulgurante dans les rangs du club du nord de Londres au cours des douze derniers mois. La saison dernière a marqué sa véritable éclosion : il a fait ses débuts en compétition officielle à seulement 15 ans. Il a rapidement inscrit son nom dans l’histoire en devenant le plus jeune joueur à disputer un match de Ligue des champions, puis le plus jeune buteur de l’histoire de la Premier League.
Sa progression ne montre aucun signe de ralentissement cette saison. Dowman a joué un rôle décisif lors de la récente victoire d’Arsenal face à Ipswich Town en Carabao Cup, faisant preuve de réalisme devant le but en inscrivant un doublé.
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Préparatifs pour la Ligue des champions
L’adolescent devrait faire partie du groupe pour le match face à Lille, mardi soir en Ligue des champions. Alors qu’Arsenal cherche à poursuivre sur sa lancée en Europe, Dowman représente une véritable option à faire entrer en jeu pour Arteta. L’entraîneur a montré qu’il était prêt à faire confiance à ses jeunes talents dans des situations à forte pression, à condition qu’ils affichent le bon état d’esprit à l’entraînement.
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