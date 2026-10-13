Mikel Arteta réagit après que Lionel Messi a placé Max Dowman, jeune prodige d’Arsenal, dans son top 10 des futures stars

Arteta a apporté tout son soutien à Dowman, le jeune prodige d’Arsenal, après une prédiction marquante de Messi. La star de l’Inter Miami a récemment participé à une campagne publicitaire pour Adidas dans laquelle il a mis en avant dix jeunes footballeurs qui, selon lui, sont promis à un grand avenir. Dowman figure sur cette liste prestigieuse, ce qui renforce encore sa réputation parmi les espoirs les plus prometteurs du football européen.

Interrogé sur cette reconnaissance de premier plan accordée au joueur de 16 ans, l’entraîneur d’Arsenal a répondu avec un sourire : « Si Messi, qui est le meilleur joueur de tous les temps, dit cela… », a déclaré Arteta, cité par l’Evening Standard. « Je pense qu’il a un meilleur œil que n’importe qui d’autre. Espérons qu’il ait raison. »