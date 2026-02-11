Mikel Arteta réagit à la « très triste nouvelle » du licenciement de Thomas Frank par Tottenham, tandis que l'entraîneur d'Arsenal salue « un excellent entraîneur et un homme extraordinaire ».

Frank quitte les Spurs en tant que pire entraîneur statistique de l'histoire des six grands clubs de Premier League. Tottenham risque sérieusement d'être entraîné dans une lutte pour éviter la relégation après huit matches de championnat sans victoire. La décision de licencier Frank a été annoncée mercredi.

Les Spurs ont déclaré dans un communiqué : « Le club a pris la décision de changer d'entraîneur principal et Thomas Frank quittera ses fonctions aujourd'hui.

Thomas a été nommé en juin 2025, et nous étions déterminés à lui donner le temps et le soutien nécessaires pour construire ensemble l'avenir.

Cependant, les résultats et les performances ont conduit le conseil d'administration à conclure qu'un changement à ce stade de la saison était nécessaire.

Tout au long de son passage au club, Thomas s'est montré d'un engagement sans faille, donnant tout ce qu'il avait pour faire avancer le club. Nous tenons à le remercier pour sa contribution et lui souhaitons beaucoup de succès pour l'avenir. »