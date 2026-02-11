Getty Images
Mikel Arteta réagit à la « très triste nouvelle » du licenciement de Thomas Frank par Tottenham, tandis que l'entraîneur d'Arsenal salue « un excellent entraîneur et un homme extraordinaire ».
Frank licencié par les Spurs après une saison désastreuse
Frank quitte les Spurs en tant que pire entraîneur statistique de l'histoire des six grands clubs de Premier League. Tottenham risque sérieusement d'être entraîné dans une lutte pour éviter la relégation après huit matches de championnat sans victoire. La décision de licencier Frank a été annoncée mercredi.
Les Spurs ont déclaré dans un communiqué : « Le club a pris la décision de changer d'entraîneur principal et Thomas Frank quittera ses fonctions aujourd'hui.
Thomas a été nommé en juin 2025, et nous étions déterminés à lui donner le temps et le soutien nécessaires pour construire ensemble l'avenir.
Cependant, les résultats et les performances ont conduit le conseil d'administration à conclure qu'un changement à ce stade de la saison était nécessaire.
Tout au long de son passage au club, Thomas s'est montré d'un engagement sans faille, donnant tout ce qu'il avait pour faire avancer le club. Nous tenons à le remercier pour sa contribution et lui souhaitons beaucoup de succès pour l'avenir. »
Arteta réagit au départ de Frank
Lors d'une conférence de presse mercredi après-midi, le manager d'Arsenal, Arteta, a été interrogé sur ses impressions et ses sentiments concernant la décision du club rival du nord de Londres de se séparer de son entraîneur.
« C'est toujours une triste nouvelle lorsqu'un collègue ne peut plus exercer son métier, car Thomas est un excellent entraîneur, c'est aussi un homme extraordinaire et il l'a prouvé dans le championnat. Nous savons où nous en sommes. Nous savons que notre responsabilité va au-delà des simples performances », a répondu Arteta. « Parfois, ce sont les résultats qui dictent ce qui nous arrive. Nous lui souhaitons bonne chance dans tout ce qu'il décidera de faire ensuite. »
Arteta a également été interrogé sur le fait de savoir si la Premier League devenait plus impatiente, alors qu'on lui a fait remarquer que les Spurs avaient déjà changé huit fois d'entraîneur depuis qu'il était à la tête d'Arsenal.
« Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on puisse prendre tous les exemples de la même manière. Je pense que le contexte est très différent pour chaque club, mais c'est toujours une possibilité », a-t-il ajouté.
« Je pense que chaque époque est différente dans chaque club et que nous avons dans cette Premier League deux des entraîneurs les plus emblématiques, Arsène et Sir Alex, depuis de nombreuses années. Cela a beaucoup changé dans les deux clubs. Je ne sais pas.
Cela dépend de nombreux facteurs. À mon avis, le premier est que si vous avez des joueurs qui vous soutiennent, qui aiment ce qu'ils font et qui croient en ce que vous faites, c'est très important. Ensuite, vous devez gagner beaucoup de matchs, car au final, si vous ne le faites pas, vous ne resterez pas à votre poste, et c'est la réalité de notre métier. »
Les joueurs des Spurs en ont eu assez de l'amour de Frank pour Arsenal.
Selon le Daily Telegraph, Frank a déçu les joueurs de Tottenham en ne cessant de faire l'éloge d'Arsenal. Une source a déclaré : « Il ne cessait de parler d'Arsenal aux joueurs, qui en ont rapidement eu assez. Même avant et après le match à l'Emirates Stadium, il leur disait à quel point Arsenal était une bonne équipe. Certains avaient vraiment envie de lui dire : « Arrête de parler d'Arsenal ».
Frank a également contrarié les supporters en mentionnant l'équipe « invincible » d'Arsenal lors de sa conférence de presse d'ouverture, lorsqu'il a insisté sur le fait que les Spurs « perdraient à 100 % leurs matchs ». Il a également été vu en train de boire dans une tasse aux couleurs d'Arsenal avant leur défaite contre Bournemouth en janvier.
Tottenham cherche un successeur avant le derby du nord de Londres
Tottenham espère recruter un nouvel entraîneur principal, qu'il soit intérimaire ou permanent, avant le derby du nord de Londres qui aura lieu dimanche prochain à domicile contre Arsenal. Les Spurs n'ont pas battu les Gunners depuis mai 2022.
