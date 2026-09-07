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Mikel Arteta prévient les rivaux de Premier League alors qu’Arsenal atteint un niveau supérieur à celui de la saison dernière après sa victoire contre Chelsea
Arteta voit un plafond plus élevé pour les champions
L’entraîneur d’Arsenal estime que son équipe montre déjà des signes d’évolution au-delà des standards qu’elle avait fixés lors de sa campagne historique couronnée par le titre la saison dernière. Après une victoire convaincante 2-1 contre Chelsea dimanche, l’Espagnol a insisté sur le fait que son groupe possède la faim nécessaire pour atteindre des sommets encore plus élevés. Malgré l’ouverture du score rapide de Morgan Rogers dès la deuxième minute, des buts de Kai Havertz et du capitaine Martin Odegaard ont renversé la situation, offrant trois points précieux qui permettent à Arsenal d’être, avec Manchester City, l’une des deux seules équipes à afficher un bilan parfait après trois matches.
Revenant sur la nature de la performance, Arteta a couvert d’éloges la manière dont ses joueurs ont géré cette adversité initiale face à l’équipe de Xabi Alonso. « Je pense que c’était une performance exceptionnelle. J’ai apprécié chaque minute, du début à la fin, et le début a été difficile, a déclaré Arteta. Je pense que c’est une indication de notre capacité à évoluer à un niveau encore plus élevé que la saison dernière, et cela dépend de notre faculté à maintenir et entretenir ce désir, cette humilité, et à continuer chaque jour d’essayer de trouver une meilleure version de moi-même et de l’équipe. Nous avons encore beaucoup de marge de progression et beaucoup à offrir, et c’est l’ambition de l’équipe. »
- AFP
L’alchimie offensive apporte une nouvelle dimension
Si le club du nord de Londres a connu un mercato estival relativement calme en ce qui concerne les arrivées d’attaquants, choisissant de laisser partir des joueurs comme Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli et Leandro Trossard, sa fluidité offensive semble atteindre un nouveau sommet. La combinaison Havertz, Odegaard et Bukayo Saka a constamment mis en difficulté l’arrière-garde de Chelsea, tandis que la nouvelle recrue Christos Tzolis a apporté un nouvel élan de créativité sur les côtés.
L’entraîneur a notamment souligné la compréhension grandissante entre ses plaques tournantes créatives comme motif d’optimisme. « Odegaard a quelque chose à prouver par rapport à la saison dernière après avoir manqué autant de matches, a noté Arteta. Quand ça arrive, Kai pareil, Bukayo pareil, il nous a manqué tellement de joueurs offensifs la saison dernière pendant de très, très longues périodes. Je ne sais pas combien de fois ces deux-là ont joué ensemble au cours de l’année écoulée environ, mais probablement pas beaucoup, et quand vous commencez à sentir l’alchimie qu’ils ont entre eux et ce qu’ils peuvent produire, c’est formidable. »
Retour à la réalité pour Alonso à Chelsea
Pour Chelsea, cette défaite a constitué un sérieux rappel à la réalité après un début prometteur sous la direction de l’ancien milieu de terrain de Liverpool et du Real Madrid, Xabi Alonso. Malgré la frustration d’avoir concédé ses premiers points de la saison, Alonso est resté combatif et a exhorté son groupe à rester concentré sur le projet à long terme à Stamford Bridge.
« Nous voulons commencer à enchaîner les matches sans encaisser de but, cela viendra. Les joueurs sont déterminés à travailler dur, à savoir que nous sommes en train d’avancer pour pouvoir rivaliser à chaque match. Nous ne sommes pas contents de ne rien avoir pu prendre, mais nous devons rester calmes et continuer », a souligné Alonso.
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La dynamique s’accélère à l’approche de la Ligue des champions
Cette victoire marque une nette montée en puissance pour Arsenal, qui a enchaîné après un succès inaugural confortable contre Coventry City et une courte victoire arrachée à Aston Villa avec une prestation d’une véritable maturité tactique. Arsenal se prépare désormais à lancer sa campagne de Ligue des champions avec un début solide à Naples, mercredi. Cependant, l’effectif n’est pas sans préoccupations, puisque Cristhian Mosquera était un absent notable du groupe pour le match contre Chelsea. Arteta a donné une brève mise à jour sur l’état du défenseur, déclarant : « Il avait un problème musculaire, et nous pensons que ce n’est pas trop grave, mais nous devons attendre de voir dans les prochains jours comment cela évolue. »
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