L’entraîneur d’Arsenal estime que son équipe montre déjà des signes d’évolution au-delà des standards qu’elle avait fixés lors de sa campagne historique couronnée par le titre la saison dernière. Après une victoire convaincante 2-1 contre Chelsea dimanche, l’Espagnol a insisté sur le fait que son groupe possède la faim nécessaire pour atteindre des sommets encore plus élevés. Malgré l’ouverture du score rapide de Morgan Rogers dès la deuxième minute, des buts de Kai Havertz et du capitaine Martin Odegaard ont renversé la situation, offrant trois points précieux qui permettent à Arsenal d’être, avec Manchester City, l’une des deux seules équipes à afficher un bilan parfait après trois matches.

Revenant sur la nature de la performance, Arteta a couvert d’éloges la manière dont ses joueurs ont géré cette adversité initiale face à l’équipe de Xabi Alonso. « Je pense que c’était une performance exceptionnelle. J’ai apprécié chaque minute, du début à la fin, et le début a été difficile, a déclaré Arteta. Je pense que c’est une indication de notre capacité à évoluer à un niveau encore plus élevé que la saison dernière, et cela dépend de notre faculté à maintenir et entretenir ce désir, cette humilité, et à continuer chaque jour d’essayer de trouver une meilleure version de moi-même et de l’équipe. Nous avons encore beaucoup de marge de progression et beaucoup à offrir, et c’est l’ambition de l’équipe. »