Arteta a titularisé Kai Havertz, Declan Rice et Ezri Konsa dans le onze de départ d'Arsenal pour sa rencontre de Premier League contre Leeds United. Cette décision constitue une excellente nouvelle pour Arsenal après les nombreuses inquiétudes liées aux blessures pendant la récente trêve internationale.

Rice a quitté le groupe de l'Angleterre afin de gérer sa charge de travail, tandis que Havertz a contracté un problème aux ischio-jambiers avec l'Allemagne. Konsa a également quitté le rassemblement de l'Angleterre prématurément en raison d'un coup à la jambe, laissant planer le doute sur la présence des trois joueurs avant cette rencontre. Aucun des trois n'avait été aperçu dans les images de l'entraînement jeudi, mais Arteta a estimé qu'ils étaient tous les trois suffisamment aptes pour être alignés dès le coup d'envoi.