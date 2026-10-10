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Mikel Arteta prend une énorme décision concernant Kai Havertz alors qu’Arsenal confirme son onze de départ pour le choc contre Leeds avec un triple boost sur le plan des blessures
Le trio titularisé malgré des inquiétudes sur sa condition physique
Arteta a titularisé Kai Havertz, Declan Rice et Ezri Konsa dans le onze de départ d'Arsenal pour sa rencontre de Premier League contre Leeds United. Cette décision constitue une excellente nouvelle pour Arsenal après les nombreuses inquiétudes liées aux blessures pendant la récente trêve internationale.
Rice a quitté le groupe de l'Angleterre afin de gérer sa charge de travail, tandis que Havertz a contracté un problème aux ischio-jambiers avec l'Allemagne. Konsa a également quitté le rassemblement de l'Angleterre prématurément en raison d'un coup à la jambe, laissant planer le doute sur la présence des trois joueurs avant cette rencontre. Aucun des trois n'avait été aperçu dans les images de l'entraînement jeudi, mais Arteta a estimé qu'ils étaient tous les trois suffisamment aptes pour être alignés dès le coup d'envoi.
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Arteta explique une charge de travail gérée avec précaution
Arteta a évoqué la décision de ménager Rice en sélection, en soulignant le calendrier effréné du milieu de terrain au cours des dernières saisons. L'entraîneur a insisté sur le fait qu'une gestion intelligente était nécessaire pour garder ses hommes clés en forme.
« Oui, nous devons le gérer parce qu'il a eu quelques soucis depuis son retour de la Coupe du monde, et nous connaissons le nombre de matches qu'il a joués au cours des trois dernières années », a déclaré Arteta. « Donc, oui, c'était une décision sensée à prendre, et j'espère que demain il sera disponible, ainsi que quelques autres qui sont eux aussi incertains. »
Des choix forts au milieu de terrain et en attaque
Aux côtés du trio de retour, Arteta a fait plusieurs choix de sélection notables sur l’ensemble du terrain. Noni Madueke est titularisé sur l’aile gauche devant Eberechi Eze, tandis que Christos Tzolis sera absent pendant quelques semaines en raison d’un problème aux ischio-jambiers.
Ben White retrouve sa place au poste d’arrière droit contre son ancien club où il avait été prêté, tandis que le jeune milieu Myles Lewis-Skelly est préféré aux côtés de Rice à Bruno Guimaraes. En attaque, Viktor Gyokeres débute sur le banc malgré une trêve internationale impressionnante, lors de laquelle il a inscrit quatre buts en quatre matches avec la Suède.
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Compositions confirmées
Arsenal (4-2-3-1) : Raya ; White, Konsa, Gabriel, Calafiori ; Rice, Lewis-Skelly ; Saka, Odegaard, Madueke ; Havertz
Leeds United (3-4-2-1) : Trafford ; Justin, Elvedi, Muharemovic ; Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson ; Stach, Okafor ; Calvert-Lewin
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