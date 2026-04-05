Mikel Arteta prend la défense des joueurs d'Arsenal et fait le point sur la blessure de Gabriel après l'élimination surprise en FA Cup face à Southampton

La soirée a tourné au cauchemar pour les Gunners, puisque leur défenseur clé Gabriel a dû quitter le terrain en deuxième mi-temps. L'absence éventuelle du Brésilien pourrait porter un coup dur à la course au titre d'Arsenal en Premier League et à ses prochains matchs de quarts de finale de la Ligue des champions. Arteta a admis que les premiers signes étaient inquiétants après que le défenseur central eut demandé à être remplacé.

« Je ne sais pas. Je pense qu'il a ressenti quelque chose », a déclaré Arteta lorsqu'on lui a demandé des nouvelles de l'état de santé du défenseur. « Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Nous allons devoir l'examiner. Mais évidemment, quand un joueur demande à être remplacé, ce n'est pas bon signe. »