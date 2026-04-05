Getty Images Sport
Traduit par
Mikel Arteta prend la défense des joueurs d'Arsenal et fait le point sur la blessure de Gabriel après l'élimination surprise en FA Cup face à Southampton
Arteta soutient son équipe après cette défaite en coupe
Au lendemain de la défaite 2-1 d'Arsenal, Arteta s'est empressé de faire taire toute critique concernant l'intensité ou l'engagement de ses joueurs. Les Gunners ont dominé de longues périodes du match, mais ont finalement été pénalisés par un manque de réalisme devant le but et des défaillances défensives que les Saints ont su exploiter à fond. S'exprimant après le match, Arteta a clairement affiché sa position : « J'adore mes joueurs. Ce qu'ils ont accompli ces neuf derniers mois. Je ne vais pas les critiquer parce que nous avons perdu un match ici, vu la manière dont ils se sont battus. Et la façon dont ils se donnent à fond. Certains d’entre eux n’auraient probablement même pas dû être là aujourd’hui. Je ne vais pas faire ça. Je vais les défendre plus que jamais. »
- Getty Images Sport
Gabriel s'est blessé en fin de match lors de la défaite
La soirée a tourné au cauchemar pour les Gunners, puisque leur défenseur clé Gabriel a dû quitter le terrain en deuxième mi-temps. L'absence éventuelle du Brésilien pourrait porter un coup dur à la course au titre d'Arsenal en Premier League et à ses prochains matchs de quarts de finale de la Ligue des champions. Arteta a admis que les premiers signes étaient inquiétants après que le défenseur central eut demandé à être remplacé.
« Je ne sais pas. Je pense qu'il a ressenti quelque chose », a déclaré Arteta lorsqu'on lui a demandé des nouvelles de l'état de santé du défenseur. « Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Nous allons devoir l'examiner. Mais évidemment, quand un joueur demande à être remplacé, ce n'est pas bon signe. »
Leçons tactiques à tirer de la défaite contre Southampton
L'approche audacieuse de Southampton a valu les éloges de l'entraîneur d'Arsenal, qui a refusé de mettre en avant le calendrier surchargé pour justifier cette défaite. Arteta a reconnu que, bien que les Gunners aient disputé 51 matchs cette saison, ils n'avaient tout simplement pas été assez efficaces au moment crucial face à l'équipe de Tonda Eckert.
Arteta a ajouté : « Je les félicite. Je pense que c'est une très bonne équipe. Leur parcours n'est pas une surprise. Et comme je l'ai dit, ils sont bien plus efficaces que nous quand ça compte le plus. C'est pour ça qu'ils sont à Wembley, alors je leur souhaite bonne chance. Cela tient principalement à certains aspects sur lesquels, à mon avis, nous devons nettement nous améliorer. »
- AFP
L'attention se porte désormais sur le choc contre le Sporting
Avec un quart de finale de Ligue des champions et la course au titre de Premier League en ligne de mire, Arteta veille à ce que cette élimination en coupe nationale ne vienne pas compromettre toute la saison. Les Gunners s'apprêtent à se rendre à Lisbonne pour affronter le Sporting CP, et l'entraîneur estime que le calendrier chargé ne saurait servir d'excuse à une baisse de niveau.
« Quelqu'un doit assumer la responsabilité. C'est moi, et la plus belle période de la saison nous attend », a conclu l'Espagnol. « Je ne veux pas invoquer d'excuses concernant les joueurs absents ou ceux qui sont présents mais blessés... Il faut accepter la situation, se battre contre elle, et repartir au Portugal avec, une fois de plus, de la fraîcheur, de la clarté et de l'enthousiasme. »