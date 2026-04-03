Mikel Arteta prend la défense de 11 joueurs d'Arsenal qui ont renoncé à rejoindre leur sélection nationale alors que la course au triplé des Gunners s'intensifie

L'ampleur des récents problèmes de condition physique chez Arsenal a fait l'objet de nombreuses discussions pendant la trêve internationale de mars, les Gunners représentant près de la moitié du total des forfaits en sélection nationale de la Premier League. Sur les 23 joueurs de la division qui ont dû déclarer forfait pour leurs équipes respectives, 11 provenaient du club du nord de Londres, ce qui a suscité un débat quant à savoir si le club faisait preuve d'une prudence excessive alors qu'il est en lice pour remporter des titres sur plusieurs fronts.

S'exprimant lors d'une conférence de presse vendredi, Arteta a abordé la question de la coordination du club avec les équipes nationales, déclarant : « Nous entretenons de très bonnes relations et une excellente communication avec la plupart des équipes nationales – et bien sûr avec Thomas [Tuchel] également. Nous avons toujours apporté un soutien sans faille. Lorsque nous devons communiquer l'état de chaque joueur, nous sommes toujours honnêtes et une décision médicale devait être prise. La conclusion était claire. »