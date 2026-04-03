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Mikel Arteta prend la défense de 11 joueurs d'Arsenal qui ont renoncé à rejoindre leur sélection nationale alors que la course au triplé des Gunners s'intensifie
Arteta s'exprime sur les blessures
L'ampleur des récents problèmes de condition physique chez Arsenal a fait l'objet de nombreuses discussions pendant la trêve internationale de mars, les Gunners représentant près de la moitié du total des forfaits en sélection nationale de la Premier League. Sur les 23 joueurs de la division qui ont dû déclarer forfait pour leurs équipes respectives, 11 provenaient du club du nord de Londres, ce qui a suscité un débat quant à savoir si le club faisait preuve d'une prudence excessive alors qu'il est en lice pour remporter des titres sur plusieurs fronts.
S'exprimant lors d'une conférence de presse vendredi, Arteta a abordé la question de la coordination du club avec les équipes nationales, déclarant : « Nous entretenons de très bonnes relations et une excellente communication avec la plupart des équipes nationales – et bien sûr avec Thomas [Tuchel] également. Nous avons toujours apporté un soutien sans faille. Lorsque nous devons communiquer l'état de chaque joueur, nous sommes toujours honnêtes et une décision médicale devait être prise. La conclusion était claire. »
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Défendre l'engagement des joueurs envers les équipes nationales
Arteta s'est empressé de rejeter toute idée selon laquelle ses joueurs chercheraient des excuses pour éviter de représenter leur pays. Alors qu'Arsenal est actuellement en tête de la Premier League et encore en lice dans les compétitions nationales de coupe, l'Espagnol a souligné que les joueurs eux-mêmes avaient désespérément envie de jouer pour leur pays, mais qu'ils avaient finalement été écartés en raison de véritables problèmes physiques.
« Quand on est en forme et disponible pour jouer en équipe nationale, on doit jouer », a ajouté l'entraîneur. « Nous sommes très fiers d'avoir eu autant de joueurs en équipe nationale. Les joueurs ont très envie de jouer pour leur pays. Je sais à quel point c'est important pour eux. Nous les soutenons pleinement dans cette démarche et, quand nous le pouvons, nous le faisons. »
L'étendue de la liste des blessés des Gunners
La liste des blessés s'est considérablement allongée après la défaite d'Arsenal face à Manchester City en finale de la Carabao Cup. William Saliba et Gabriel Magalhaes ont été parmi les premiers à déclarer forfait, respectivement pour des problèmes à la cheville et au genou, suivis par Martin Odegaard, Jurrien Timber et Eberechi Eze. La situation s'est aggravée lorsque les joueurs ont rejoint leurs centres d'entraînement, Declan Rice, Bukayo Saka et Martin Zubimendi figurant parmi les cinq autres joueurs qui sont rentrés prématurément à London Colney.
La liste comprend un large éventail de talents à différents postes, notamment Leandro Trossard, Noni Madueke et Piero Hincapie. Arteta reste évasif quant au nombre exact de ces stars qui seront disponibles pour le prochain quart de finale de la FA Cup contre Southampton, préférant garder ses cartes près de sa poitrine avant le déplacement à St Mary's.
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Ambitions de titre et prochains matchs
Alors qu'Arsenal se prépare pour la phase décisive de la saison, Arteta a clairement indiqué que la rotation et la condition physique de l'effectif seraient essentielles à leur succès. Avec un triplé toujours à portée de main, l'entraîneur s'attache à aligner la meilleure équipe possible pour chaque match restant, à commencer par la rencontre contre les Saints, dans l'espoir de se rapprocher un peu plus de Wembley.
« Vous verrez. Je vous laisse spéculer. Vous pourrez juger après coup », a déclaré Arteta à propos de sa sélection. « Nous sommes actuellement dans une situation où nous devons aligner la meilleure équipe possible pour remporter toutes les compétitions. Il ne nous reste plus que deux ou trois matchs avant la finale de la FA Cup et nous savons à quel point cette compétition est importante pour nous. »