AFP
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Mikel Arteta pousse Arsenal à relancer son intérêt pour Ezri Konsa malgré l’énorme écart de valorisation avec Aston Villa
Relancer l’intérêt sur le marché des transferts
Arsenal a relancé son intérêt sur le marché des transferts pour Konsa après avoir vu une offre rejetée plus tôt cet été. Selon la BBC, le club n’a proposé que 30 millions de livres sterling pour le joueur de 28 ans, un montant qu’Aston Villa a immédiatement rejeté.
Le club des Midlands en veut le double pour un joueur qui a joué un rôle clé dans son triomphe en Ligue Europa et aidé l’Angleterre à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde.
Malgré cet énorme écart d’évaluation, Mikel Arteta reste déterminé à faire venir ce défenseur polyvalent à l’Emirates Stadium. Arsenal accepte qu’il devra nettement revoir son offre initiale à la hausse, mais la décision finale revient en fin de compte à Aston Villa, qui garde le contrôle total sur l’avenir immédiat du joueur.
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La crise défensive force une intervention sur le marché
Le regain d’intérêt pour Konsa est directement motivé par une blessure de William Saliba, que le Français a contractée alors qu’il jouait pour sa sélection nationale. Avec Saliba potentiellement indisponible pour une longue période, Arsenal manque de profondeur de très haut niveau derrière sa charnière centrale titulaire. Si le club a réussi à recruter Bruno Guimaraes et Christos Tzolis lors de ce mercato, aucune recrue défensive majeure n’a encore été enregistrée.
Des pistes alternatives comme Konstantinos Mavropanos et Jacobo Ramon ont été étudiées, mais Konsa reste la priorité. Le défenseur serait ouvert à un départ de Villa Park, même s’il ne pousse pas activement pour partir. Actuellement en vacances prolongées après ses efforts en Coupe du monde, Konsa a manqué le récent match de Supercoupe de l’UEFA.
Situation contractuelle et ventes potentielles
Aston Villa souhaite prolonger le contrat de Konsa, à qui il reste actuellement deux ans d’engagement. Le club est toutefois parfaitement conscient que sa valeur de transfert pourrait baisser dans les prochains mois si de nouvelles conditions ne sont pas convenues.
Unai Emery a déjà montré que le club est prêt à laisser partir des cadres de l’équipe première si leur prix est atteint. Plus tôt cet été, Morgan Rogers a rejoint Chelsea dans le cadre d’un transfert record en Grande-Bretagne, Youri Tielemans a été autorisé à signer à Manchester United, et Lucas Digne est retourné au Paris Saint-Germain.
Arsenal espère que cette volonté de vendre finira par jouer en sa faveur, à condition de pouvoir se rapprocher du prix dissuasif de 60 M£ réclamé pour le défenseur central.
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À quoi s’attendre dans les prochains jours ?
Arsenal doit agir rapidement s’il compte soumettre une offre formelle revue à la hausse avant la fermeture du mercato. Aston Villa maintiendra sa position ferme, laissant à Arteta le soin de décider si Konsa vaut cet énorme investissement financier. Si aucun compromis ne peut être trouvé, Arsenal devra rapidement se tourner vers d’autres cibles ou s’appuyer sur un remaniement interne pour combler son vide défensif.
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