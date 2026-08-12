Arsenal a relancé son intérêt sur le marché des transferts pour Konsa après avoir vu une offre rejetée plus tôt cet été. Selon la BBC, le club n’a proposé que 30 millions de livres sterling pour le joueur de 28 ans, un montant qu’Aston Villa a immédiatement rejeté.

Le club des Midlands en veut le double pour un joueur qui a joué un rôle clé dans son triomphe en Ligue Europa et aidé l’Angleterre à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde.

Malgré cet énorme écart d’évaluation, Mikel Arteta reste déterminé à faire venir ce défenseur polyvalent à l’Emirates Stadium. Arsenal accepte qu’il devra nettement revoir son offre initiale à la hausse, mais la décision finale revient en fin de compte à Aston Villa, qui garde le contrôle total sur l’avenir immédiat du joueur.