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Mikel Arteta passe un appel personnel à Julian Alvarez alors qu’Arsenal lance une ultime offre pour recruter la star de l’Atlético de Madrid
Arteta lance son offensive finale pour Alvarez
Arteta a personnellement contacté Alvarez alors qu’il cherche à boucler un transfert phare avant la fermeture du mercato, selon El Desmarque. Arsenal a depuis longtemps identifié l’ancien joueur de Manchester City comme sa cible offensive prioritaire, et Arteta dirige désormais cette piste avec un appel direct au joueur.
Si Viktor Gyokeres a réussi une première saison productive à l’Emirates Stadium avec un total de 21 buts, le staff technique estime qu’un joueur du pedigree d’Alvarez est exactement ce qu’il faut pour enfin remporter la Ligue des champions, après leur défaite amère contre le Paris Saint-Germain en finale la saison dernière.
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L’Atlético pousse son attaquant vers un retour en Premier League
Alors que Diego Simeone tient publiquement à conserver son compatriote, la direction de l’Atlético de Madrid préférerait largement faire affaire avec Arsenal plutôt que de renforcer un rival direct en Liga, le FC Barcelone. Mundo Deportivo a précédemment indiqué que le club avait activement tenté d’orienter Alvarez vers la Premier League, même si ces efforts n’ont pas encore fait changer d’avis le joueur.
Dans une initiative audacieuse pour rendre l’offre plus attractive, Arsenal a proposé d’inclure l’international suédois Gyokeres dans le cadre d’un échange, selon COPE. Cela offrirait à Simeone un remplaçant immédiat pour l’Argentin, ce qui pourrait atténuer le choc de perdre une figure aussi importante. Cependant, l’entourage de l’attaquant est resté ferme sur sa préférence pour le Barça.
Les difficultés financières de Barcelone offrent de l’espoir à Arsenal
Malgré la préférence du joueur, l’instabilité financière persistante du FC Barcelone pourrait redonner l’avantage à Arteta. Hansi Flick explorerait actuellement le marché à la recherche de renforts offensifs après le départ de Ferran Torres au Paris Saint-Germain et pourrait même se tourner vers Gyokeres comme alternative potentielle, l’incapacité du club catalan à répondre à l’évaluation d’Alvarez par l’Atletico constituant un obstacle majeur.
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Arsenal envisage Osimhen comme alternative de premier plan
Conscient qu’un accord pour Alvarez est en suspens, Arsenal n’a pas mis tous ses œufs dans le même panier et aurait entamé des discussions pour Victor Osimhen. L’attaquant nigérian, actuellement à Galatasaray, reste une alternative de haut niveau pour les Gunners si l’Argentin continue de faire attendre Barcelone. Des discussions ont eu lieu avec le club turc la semaine dernière dans le cadre de négociations plus larges impliquant la pépite Ethan Nwaneri et Gabriel Martinelli.
Les prochains jours seront cruciaux pour la stratégie de recrutement d’Arsenal, qui attend une réponse définitive de Madrid. L’intervention personnelle d’Arteta montre le niveau d’engagement du club dans ce dossier, mais la réticence du joueur à revenir en Angleterre reste le principal obstacle.
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