Arteta a personnellement contacté Alvarez alors qu’il cherche à boucler un transfert phare avant la fermeture du mercato, selon El Desmarque. Arsenal a depuis longtemps identifié l’ancien joueur de Manchester City comme sa cible offensive prioritaire, et Arteta dirige désormais cette piste avec un appel direct au joueur.

Si Viktor Gyokeres a réussi une première saison productive à l’Emirates Stadium avec un total de 21 buts, le staff technique estime qu’un joueur du pedigree d’Alvarez est exactement ce qu’il faut pour enfin remporter la Ligue des champions, après leur défaite amère contre le Paris Saint-Germain en finale la saison dernière.