Arteta est resté très discret concernant la poursuite d'Alvarez, rapportée pour le club, alors que le mercato estival entre dans ses dernières heures. Malgré d'intenses spéculations liant la star argentine à un transfert dans le nord de Londres, Arteta a affirmé être largement au fait des derniers développements en coulisses.

Interrogé directement sur la possibilité de signer le joueur de 26 ans, Arteta s'est empressé de renvoyer la responsabilité à la cellule de recrutement du club. « Je ne sais pas. C'est pour les gens au-dessus », a-t-il déclaré à Sky Sports. « Je suis resté déconnecté pendant une journée parce que je ne veux rien avoir à faire avec ça. Mon attention doit être portée sur le match. »



