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Mikel Arteta minimise les rumeurs autour d’un transfert de Julian Alvarez, alors que l’entraîneur d’Arsenal laisse les affaires du dernier jour du mercato aux « personnes au-dessus »
Arteta répond aux rumeurs liant Alvarez au club
Arteta est resté très discret concernant la poursuite d'Alvarez, rapportée pour le club, alors que le mercato estival entre dans ses dernières heures. Malgré d'intenses spéculations liant la star argentine à un transfert dans le nord de Londres, Arteta a affirmé être largement au fait des derniers développements en coulisses.
Interrogé directement sur la possibilité de signer le joueur de 26 ans, Arteta s'est empressé de renvoyer la responsabilité à la cellule de recrutement du club. « Je ne sais pas. C'est pour les gens au-dessus », a-t-il déclaré à Sky Sports. « Je suis resté déconnecté pendant une journée parce que je ne veux rien avoir à faire avec ça. Mon attention doit être portée sur le match. »
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Asenal reste actif dans les dernières heures du mercato
Indépendamment des rumeurs entourant Alvarez, Arteta a clairement indiqué que le club n’en avait pas encore fini sur le marché des transferts, l’entraîneur d’Arsenal tournant désormais son attention vers l’échéance imminente. Arteta a souligné que le club du nord de Londres cherchait encore à ajouter de la qualité à un effectif qui montre déjà des signes importants de maturité tactique et de solidité à l’extérieur.
Interrogé directement sur la possibilité d’autres arrivées avant la date limite, Arteta s’est montré transparent sur les intentions du club de se renforcer. « Comme je l’ai dit, nous essayons d’améliorer l’effectif ; jusqu’à demain soir, nous allons essayer de le faire », a déclaré Arteta sur le site officiel du club.
Répondre aux préoccupations liées à la profondeur d’effectif et aux blessures
Le besoin de renforts a été mis en évidence par les récents problèmes physiques au sein du secteur défensif, notamment l’absence de Jurrien Timber. Arteta a reconnu que la marge d’erreur était mince, et que le club s’était senti obligé d’agir dans certains secteurs pour éviter une crise.
« Cela dépend si tout le monde est apte ou non. On peut parler d’aujourd’hui, mais cela peut changer », a expliqué Arteta. « Nous savions que si nous avions une blessure en défense avec Jurrien absent, nous serions en grande difficulté, donc nous avons dû faire Ezri [Konsa]. Aujourd’hui, [Cristhian] Mosquera n’a pas pu continuer, donc nous savons que la profondeur d’effectif doit être vraiment importante quand nous luttons sur quatre compétitions, avec notre manière de jouer aussi, donc nous allons essayer de faire cela. »
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Le compte à rebours est lancé pour Arsenal
Arsenal est engagé dans une course contre la montre pour recruter un attaquant de classe mondiale après les départs de Gabriel Martinelli et Gabriel Jesus. Alors que le club londonien a passé tout le mercato à poursuivre sa cible prioritaire, le prix élevé de 150 millions d’euros fixé par l’Atlético pour Alvarez reste un obstacle majeur. Le démenti catégorique d’Arteta sur ces rumeurs pourrait bien n’être qu’un écran de fumée tactique, mais la réalité de la situation sera très bientôt claire alors que le mercato s’apprête à se refermer de manière dramatique dans les principaux championnats européens. Avec les fonds issus des ventes de Martinelli et Jesus à disposition, Arsenal devrait rester actif jusqu’au tout dernier moment.
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