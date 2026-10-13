Mikel Arteta lance un défi sans concession à Bukayo Saka devant le but : l’entraîneur d’Arsenal exige un rendement digne d’une superstar

Interrogé sur la possibilité que Saka vise à nouveau la barre des 20 buts atteinte la saison dernière, Arteta a écarté cette idée. L’entraîneur d’Arsenal a plutôt défini une nouvelle approche, plus offensive, pour son attaquant.

« Non, je pense qu’il faut viser deux ou trois buts par match, a expliqué Arteta. C’est tout. C’est l’état d’esprit à avoir. Ensuite, si tu en marques un, très bien ; si tu en marques deux, très bien, car il est capable de marquer de nombreuses façons. »

L’Espagnol a souligné que calculer le nombre de buts à atteindre sur l’ensemble de la saison pouvait nuire à l’efficacité d’un attaquant.

« Mais en général, pour tous les attaquants, c’est comme ça : je pense qu’il faut viser quelque chose, a-t-il ajouté. Parce que si tu te dis : “20, d’accord, nous sommes en octobre et il me reste encore huit mois pour marquer 17 buts”, ce n’est pas le bon état d’esprit. Ce n’est pas comme ça que tu y arriveras. »



