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Mikel Arteta lance un défi sans concession à Bukayo Saka devant le but : l’entraîneur d’Arsenal exige un rendement digne d’une superstar
En quête du niveau supérieur
Saka est actuellement le meilleur buteur d’Arsenal avec trois buts inscrits lors des six premières journées de Premier League. Son entraîneur estime toutefois que l’ailier est capable de marquer nettement plus. Le joueur de 25 ans avait inscrit 20 buts toutes compétitions confondues lors de sa remarquable saison 2023-24, mais Arteta souhaite qu’il abandonne ses objectifs à long terme.
L’international anglais a manqué plusieurs occasions franches ces dernières semaines. Samedi, Saka n’a pas réussi à concrétiser un face-à-face en fin de match contre James Trafford, le gardien de Leeds United. Il avait déjà manqué des occasions contre Sunderland et Naples en Ligue des champions.
- Getty Images Sport
Relever la barre
Interrogé sur la possibilité que Saka vise à nouveau la barre des 20 buts atteinte la saison dernière, Arteta a écarté cette idée. L’entraîneur d’Arsenal a plutôt défini une nouvelle approche, plus offensive, pour son attaquant.
« Non, je pense qu’il faut viser deux ou trois buts par match, a expliqué Arteta. C’est tout. C’est l’état d’esprit à avoir. Ensuite, si tu en marques un, très bien ; si tu en marques deux, très bien, car il est capable de marquer de nombreuses façons. »
L’Espagnol a souligné que calculer le nombre de buts à atteindre sur l’ensemble de la saison pouvait nuire à l’efficacité d’un attaquant.
« Mais en général, pour tous les attaquants, c’est comme ça : je pense qu’il faut viser quelque chose, a-t-il ajouté. Parce que si tu te dis : “20, d’accord, nous sommes en octobre et il me reste encore huit mois pour marquer 17 buts”, ce n’est pas le bon état d’esprit. Ce n’est pas comme ça que tu y arriveras. »
L’instinct du renard des surfaces
Pour favoriser cette hausse de sa production offensive, Arsenal a délibérément cherché à placer Saka dans des zones axiales, plus près des six mètres. Cet ajustement tactique lui a déjà permis de marquer de près contre Coventry et Aston Villa, ainsi que d’inscrire deux buts en poussant le ballon au fond des filets pour l’Angleterre contre la Croatie pendant la trêve internationale.
« C’est là que nous devons l’amener », a déclaré Arteta à propos de l’évolution du positionnement de Saka. « S’il manque l’occasion, tant pis. Au bout du compte, plus nous générons de situations, plus il a de chances de marquer davantage de buts. Il se retrouve dans d’excellentes positions, frappe, conclut en une touche et pousse le ballon au fond des filets. »
Arteta estime que cette évolution rend son ailier vedette beaucoup plus difficile à suivre pour les défenseurs : « C’est ce genre d’imprévisibilité que nous apporte ce joueur. Sans cela, nous savons comment l’adversaire va défendre sur lui. »
- AFP
Maintenir le volume
Malgré ses occasions manquées récemment, Arteta garde une confiance totale dans la progression de son ailier. Il s’agit désormais de faire en sorte que Saka continue à se procurer autant d’occasions lors des prochains matches.
« Il se débrouille bien. Il aurait facilement pu marquer quatre ou cinq buts de plus à ce stade, a conclu Arteta. Mais s’il continue comme ça, nous savons [qu’il marquera davantage]. Quand il parle de marquer un certain nombre de buts, il doit penser à en marquer un certain nombre par match. Si sa mentalité évolue dans ce sens, il se retrouvera dans ces positions et marquera davantage. »
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