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Declan Rice Arsenal 2025-26Getty
Yosua Arya
Traduit par

Mikel Arteta lance un avertissement sur la blessure de Declan Rice alors que l’entraîneur d’Arsenal fait face à un casse-tête dans le choix de son milieu de terrain

Arsenal
D. Rice
M. Arteta
Arsenal vs Leeds
Premier League

Mikel Arteta admet qu’Arsenal doit gérer Declan Rice avec précaution après un calendrier éprouvant en club comme en sélection. Le milieu de terrain anglais est aux prises avec un problème persistant aux ischio-jambiers, ce qui oblige son entraîneur à adopter une approche prudente avant le prochain match contre Leeds.

  • Arsenal gère les inquiétudes autour de la blessure de Rice

    Arteta a confirmé qu’Arsenal adoptera une approche prudente avec Rice afin de protéger son milieu de terrain vedette d’une blessure grave. Le joueur de 27 ans a quitté le rassemblement de l’Angleterre avant la trêve internationale en raison d’inquiétudes liées à son énorme charge de travail.

    Rice a disputé une quantité intense de matches au cours des dernières saisons. Il a notamment joué malgré un problème nerveux aux ischio-jambiers pendant la Coupe du monde, aidant Arsenal à remporter la Premier League et à atteindre la finale de la Ligue des champions.

    Alors que le football de clubs reprend, Arteta se montre prudent à l’idée de trop solliciter son milieu de terrain essentiel. Arsenal affronte Leeds ce week-end, mais la participation de Rice reste incertaine pendant que le club surveille sa condition physique.

  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Arteta explique la nécessité de faire preuve de prudence

    Si Rice pourrait encore jouer contre Leeds, son entraîneur est parfaitement conscient des risques à long terme. Arteta a insisté sur le fait qu'Arsenal devait protéger le joueur après un tournoi estival éprouvant.

    « Oui, nous devons le gérer parce qu'il a eu quelques problèmes depuis son retour de la Coupe du monde », a déclaré Arteta, cité par Independent. « Avec un peu de chance, demain il sera disponible, et d'autres sont également incertains. »

  • Des nouvelles mitigées sur les blessures à Arsenal

    Au-delà de Rice, Arteta gère plusieurs autres incertitudes sur le plan physique. Kai Havertz a quitté le rassemblement de l'Allemagne en raison d'un problème musculaire, tandis qu'Ezri Konsa est rentré plus tôt de son rassemblement avec l'Angleterre.

    En expliquant la situation, Arteta a déclaré : « Pour Kai, comme il avait une blessure musculaire, j'ai parlé à l'Allemagne et ils ont renvoyé le joueur normalement, pour Ezri nous avons eu une bonne communication avec le camp de l'Angleterre. Nous verrons demain [s'ils seront disponibles]. »

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  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-ARSENALAFP

    Arsenal vise à réduire l’écart

    Arsenal retrouve la compétition contre Leeds avec l’objectif de rebondir après un résultat décevant avant la trêve internationale. Le club a subi une défaite frustrante contre Brighton lors de sa précédente sortie. Ce revers laisse Arsenal à trois points de Manchester City dans ce début de classement de Premier League.

    Reste à voir si Rice sera jugé suffisamment apte pour débuter contre Leeds. Cependant, le retour de défenseurs clés offre une base cruciale à Arsenal pour retrouver son élan victorieux.

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