Mikel Arteta lance un avertissement sur la blessure de Declan Rice alors que l’entraîneur d’Arsenal fait face à un casse-tête dans le choix de son milieu de terrain

Arteta a confirmé qu’Arsenal adoptera une approche prudente avec Rice afin de protéger son milieu de terrain vedette d’une blessure grave. Le joueur de 27 ans a quitté le rassemblement de l’Angleterre avant la trêve internationale en raison d’inquiétudes liées à son énorme charge de travail.

Rice a disputé une quantité intense de matches au cours des dernières saisons. Il a notamment joué malgré un problème nerveux aux ischio-jambiers pendant la Coupe du monde, aidant Arsenal à remporter la Premier League et à atteindre la finale de la Ligue des champions.

Alors que le football de clubs reprend, Arteta se montre prudent à l’idée de trop solliciter son milieu de terrain essentiel. Arsenal affronte Leeds ce week-end, mais la participation de Rice reste incertaine pendant que le club surveille sa condition physique.