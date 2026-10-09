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Mikel Arteta lance un avertissement sur la blessure de Declan Rice alors que l’entraîneur d’Arsenal fait face à un casse-tête dans le choix de son milieu de terrain
Arsenal gère les inquiétudes autour de la blessure de Rice
Arteta a confirmé qu’Arsenal adoptera une approche prudente avec Rice afin de protéger son milieu de terrain vedette d’une blessure grave. Le joueur de 27 ans a quitté le rassemblement de l’Angleterre avant la trêve internationale en raison d’inquiétudes liées à son énorme charge de travail.
Rice a disputé une quantité intense de matches au cours des dernières saisons. Il a notamment joué malgré un problème nerveux aux ischio-jambiers pendant la Coupe du monde, aidant Arsenal à remporter la Premier League et à atteindre la finale de la Ligue des champions.
Alors que le football de clubs reprend, Arteta se montre prudent à l’idée de trop solliciter son milieu de terrain essentiel. Arsenal affronte Leeds ce week-end, mais la participation de Rice reste incertaine pendant que le club surveille sa condition physique.
- Getty Images Sport
Arteta explique la nécessité de faire preuve de prudence
Si Rice pourrait encore jouer contre Leeds, son entraîneur est parfaitement conscient des risques à long terme. Arteta a insisté sur le fait qu'Arsenal devait protéger le joueur après un tournoi estival éprouvant.
« Oui, nous devons le gérer parce qu'il a eu quelques problèmes depuis son retour de la Coupe du monde », a déclaré Arteta, cité par Independent. « Avec un peu de chance, demain il sera disponible, et d'autres sont également incertains. »
Des nouvelles mitigées sur les blessures à Arsenal
Au-delà de Rice, Arteta gère plusieurs autres incertitudes sur le plan physique. Kai Havertz a quitté le rassemblement de l'Allemagne en raison d'un problème musculaire, tandis qu'Ezri Konsa est rentré plus tôt de son rassemblement avec l'Angleterre.
En expliquant la situation, Arteta a déclaré : « Pour Kai, comme il avait une blessure musculaire, j'ai parlé à l'Allemagne et ils ont renvoyé le joueur normalement, pour Ezri nous avons eu une bonne communication avec le camp de l'Angleterre. Nous verrons demain [s'ils seront disponibles]. »
- AFP
Arsenal vise à réduire l’écart
Arsenal retrouve la compétition contre Leeds avec l’objectif de rebondir après un résultat décevant avant la trêve internationale. Le club a subi une défaite frustrante contre Brighton lors de sa précédente sortie. Ce revers laisse Arsenal à trois points de Manchester City dans ce début de classement de Premier League.
Reste à voir si Rice sera jugé suffisamment apte pour débuter contre Leeds. Cependant, le retour de défenseurs clés offre une base cruciale à Arsenal pour retrouver son élan victorieux.
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