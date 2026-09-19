Arsenal est ouvert à l’idée de laisser le jeune prodige Dowman quitter le club en prêt cette saison si un départ temporaire peut favoriser son développement, selon la BBC.

Le milieu de terrain de 16 ans avait fait les gros titres la saison dernière en établissant deux records remarquables, devenant le plus jeune joueur à marquer pour Arsenal et dans l’histoire de la Premier League.

S’il n’a pas encore joué dans l’élite anglaise cette saison, Dowman a refait parler de lui avec un doublé lors de la victoire 4-2 d’Arsenal contre Ipswich en Carabao Cup.