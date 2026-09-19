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Yosua Arya
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Mikel Arteta laisse entendre quel avenir attend Max Dowman alors qu'Arsenal envisage un prêt surprise en janvier pour le prodige

M. Dowman
Arsenal
M. Arteta
Premier League

Arsenal est prêt à laisser la sensation adolescente Max Dowman partir en prêt cet hiver si cela accélère son développement. Mikel Arteta prévoit d’évaluer la situation du milieu de terrain recordman avant le mercato de janvier, alors que le Luton de Jack Wilshere a déjà manifesté son intérêt pour un prêt temporaire.

  • Arsenal envisage un prêt en janvier pour l'adolescent Dowman

    Arsenal est ouvert à l’idée de laisser le jeune prodige Dowman quitter le club en prêt cette saison si un départ temporaire peut favoriser son développement, selon la BBC.

    Le milieu de terrain de 16 ans avait fait les gros titres la saison dernière en établissant deux records remarquables, devenant le plus jeune joueur à marquer pour Arsenal et dans l’histoire de la Premier League.

    S’il n’a pas encore joué dans l’élite anglaise cette saison, Dowman a refait parler de lui avec un doublé lors de la victoire 4-2 d’Arsenal contre Ipswich en Carabao Cup.

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  • dowman(C)Getty Images

    Arteta se concentre sur la recherche du bon équilibre

    Arteta tient toujours à conserver le jeune joueur dans son groupe professionnel, mais l’entraîneur d’Arsenal a confirmé que le club évaluerait régulièrement ce qui est le mieux pour Dowman.

    « Nous évaluerons tous les six mois où nous en sommes et ce qu’il est préférable qu’il fasse, puis nous prendrons la bonne décision », a expliqué Arteta. « Cela dépend de nombreux facteurs. De ce dont il a besoin, et de ce dont l’équipe a également besoin, des disponibilités que nous avons dans l’effectif, du temps de jeu dont il dispose et de la qualité de ces minutes. »

  • Des plans concrets pour le joueur formé à l’académie d’Arsenal

    Malgré l’intérêt extérieur suscité par l’adolescent recordman, Arsenal a délibérément protégé Dowman des premières spéculations sur un transfert. Cela a permis qu’il reste pleinement intégré à l’équipe première tout au long de l’été.

    « Nous n’avons pas vraiment prêté attention à toutes les possibilités parce que nous étions parfaitement clairs sur le fait que nous voulions avoir Max dans l’effectif », a ajouté Arteta. « Nous voulions qu’il fasse partie de la pré-saison, puis commencer à voir où nous en sommes à partir de là. Nous devons rester ouverts, mais maintenant, l’objectif est d’être ici et d’avoir un impact sur l’équipe. »

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  • Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Wilshere attend une opportunité lors du mercato de janvier

    Dowman, qui a terminé ses GCSE cet été, deviendra officiellement éligible à un prêt en équipe première lorsqu’il fêtera ses 17 ans le 31 décembre. Le mercato hivernal ouvrira dès le lendemain, ouvrant la voie à un éventuel transfert vers l’English Football League.

    L’ancien milieu de terrain d’Arsenal Jack Wilshere, qui entraîne Luton, pensionnaire de League One, aurait déjà manifesté son intérêt pour accueillir le jeune joueur dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de la saison.

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