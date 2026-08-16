Mikel Arteta lâche un énorme indice sur le mercato d’Arsenal alors que trois joueurs vedettes manquent à l’appel dans le groupe pour le Community Shield

Arteta a écarté Martinelli, Jesus et Nwaneri du groupe de 20 joueurs pour le lever de rideau de la saison, dimanche, contre Manchester City. Alors qu'Arsenal domine actuellement le match en cours avec une avance confortable de 2-0 à la mi-temps, l'Evening Standard rapporte que l'absence du trio est fortement liée aux doutes entourant leur avenir.

Galatasaray a soumis une offre de 38 millions de £ pour Martinelli, même si l'attaquant n'est pas chaud à l'idée de rejoindre la Turquie. Dans le même temps, Naples est en discussions pour recruter Jesus, qui pourrait partir pour environ 17 millions de £. Nwaneri a également suscité l'intérêt de plusieurs clubs, Andrea Berta, le directeur sportif d'Arsenal, étant chargé de trouver des solutions.