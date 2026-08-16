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Mikel Arteta lâche un énorme indice sur le mercato d’Arsenal alors que trois joueurs vedettes manquent à l’appel dans le groupe pour le Community Shield
Des rumeurs de transfert entourent le trio absent d’Arsenal
Arteta a écarté Martinelli, Jesus et Nwaneri du groupe de 20 joueurs pour le lever de rideau de la saison, dimanche, contre Manchester City. Alors qu'Arsenal domine actuellement le match en cours avec une avance confortable de 2-0 à la mi-temps, l'Evening Standard rapporte que l'absence du trio est fortement liée aux doutes entourant leur avenir.
Galatasaray a soumis une offre de 38 millions de £ pour Martinelli, même si l'attaquant n'est pas chaud à l'idée de rejoindre la Turquie. Dans le même temps, Naples est en discussions pour recruter Jesus, qui pourrait partir pour environ 17 millions de £. Nwaneri a également suscité l'intérêt de plusieurs clubs, Andrea Berta, le directeur sportif d'Arsenal, étant chargé de trouver des solutions.
- AFP
Nwaneri a besoin de temps de jeu régulier
Alors que Martinelli et Jesus ont un avenir incertain, la situation entourant Nwaneri est particulièrement intéressante au vu de ses performances impressionnantes pendant la pré-saison. Le milieu de terrain adolescent a voyagé avec ses coéquipiers à Cardiff avant d’être écarté du groupe pour le match. Arteta a évoqué la situation lors de sa conférence de presse d’avant-match vendredi.
« Ethan a besoin de jouer au football, a déclaré Arteta. S’il reste ici, c’est parce que nous pouvons garantir qu’il aura ce temps de jeu. Sinon, c’est simplement quelque chose qui n’est bon pour personne, je pense. » Arsenal envisagerait d’envoyer Nwaneri en prêt ou de le vendre avec une clause de rachat afin de s’assurer qu’il obtienne le temps de jeu nécessaire.
Les nouvelles recrues débutent alors que les stars de l’Angleterre sont au repos
Malgré ces absences notables, les supporters d’Arsenal regardent actuellement les nouvelles recrues Bruno Guimaraes et Christos Tzolis, titulaires au coup d’envoi et qui contribuent à assurer l’avantage de 2-0 à la mi-temps.
Arteta s’est dit satisfait des nouveaux joueurs. « Christos est arrivé tôt, donc cela aide toujours. Bruno nous a rejoints la semaine dernière. Il est en bonne condition et nous savons ce qu’il apportera à l’équipe », a-t-il expliqué. Par ailleurs, Bukayo Saka et Declan Rice ont débuté sur le banc. Arteta a ajouté : « C’est quelque chose de très individuel. Declan a joué plus de 65 matches ; il avait besoin de repos complet et nous devons le remettre progressivement. Ils restent très compétitifs. Ils voulaient être impliqués et c’est également bon à voir. »
- Getty Images Sport
Quelle est la suite pour Arsenal ?
Alors qu’Arsenal cherche à gérer sereinement la fin du Community Shield et à s’assurer le trophée, le club dispose de peu de temps pour finaliser les départs de Martinelli, Jesus et Nwaneri. Arteta doit veiller à ce que son effectif reste pleinement concentré sur sa prochaine campagne de Premier League, tout en se séparant activement des joueurs en marge et en intégrant sans accroc ses dernières recrues à l’équipe.
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