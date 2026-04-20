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Richard Martin

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Mikel Arteta, l’histoire se répète ! Alors qu’Arsenal semble une nouvelle fois destiné à laisser échapper le titre de Premier League, Erling Haaland et Manchester City démontrent un véritable esprit de champions

Winners & losers
Premier League
Arsenal
Manchester City
M. Arteta
E. Haaland
R. Cherki
P. Guardiola
Manchester City vs Arsenal
FEATURES

Les supporters d’Arsenal adorent entonner « Tottenham Hotspur, ça recommence » à chaque lourde défaite des rivaux nord-londoniens. Bien qu’ils aient savouré la moquerie envers des voisins londoniens menacés de relégation cette saison, les Gunners se dirigent désormais vers leur propre cauchemar, teinté de déjà-vu, après leur défaite 2-1 face à Manchester City dimanche. L’équipe de Mikel Arteta a tout donné lors de cette confrontation décisive pour le titre, mais un sentiment familier s’est emparé d’elle dès le coup de sifflet final.

Le solo éclatant de Rayan Cherki a immédiatement emballé la rencontre, et le tempo n’a pas faibli : une minute plus tard, Arsenal a répliqué par Kai Havertz, opportuniste sur une bévue colossale de Gianluigi Donnarumma. Les deux formations ont trouvé les montants à quatre reprises au total ; Eberechi Eze s’est montré particulièrement malchanceux, son tir enroulé heurtant l’intérieur du poteau avant de longer la ligne.

Peu après, Erling Haaland a pris sa revanche sur Arsenal après avoir été raillé par Myles Lewis-Skelly il y a un peu plus d’un an en inscrivant le but décisif. Les visiteurs ont alors poussé pour égaliser et, à la septième minute du temps additionnel, Havertz, dont un tir à bout portant avait déjà été repoussé par Donnarumma, a expédié une tête juste au-dessus de la barre.

City réduit ainsi l’écart avec Arsenal de neuf à trois points et pourrait prendre la première place au goal average en cas de victoire contre Burnley mercredi.

GOAL dresse le bilan des gagnants et des perdants de l’Etihad Stadium…

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le vainqueur est Erling Haaland.

    Beaucoup pensaient que l’arrivée de Viktor Gyokeres apporterait à Arsenal l’élan nécessaire pour mettre fin à 22 ans d’attente du titre de Premier League. Mais dimanche, l’international suédois a regardé la majeure partie du match le plus important de la saison depuis le banc, tandis que son compatriote scandinave lui offrait une démonstration de efficacité.

    Haaland a immédiatement endossé le rôle de meneur, harcelant David Raya dès la première minute et frôlant l’ouverture du score. Il est resté au cœur du jeu, provoquant le danger et contraignant Cherki à tirer sur le poteau avant de voir sa propre tentative heurter le bois.

    Quand il a expédié une frappe dans les tribunes en première période, on a pu craindre que ce ne soit son jour. Mais face à Arsenal, Haaland ne lâche rien : il a persisté et a fini par punir les Gunners de leurs occasions manquées.

    En huit confrontations avec les Gunners, il totalise six buts et deux passes décisives, répondant ainsi aux critiques qui l’accusent de s’effacer dans les grands rendez-vous.

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  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Battu : Gabriel Magalhaes

    En tant qu’adversaire direct de Haaland, Gabriel Magalhaes avait une mission simple mais colossale, dimanche : empêcher le Norvégien de marquer. Malgré un nouveau duel palpitant avec le numéro 9 de City, le défenseur brésilien a finalement cédé, laissant Haaland le dépasser pour récupérer un ballon relâché dans la surface.

    La situation aurait même pu empirer pour le défenseur : trop frustré de s’être fait dominer, il a failli recevoir un carton rouge. Il a eu de la chance que son adversaire ne soit pas du genre à simuler et n’exagère pas le contact de tête en fin de match.

    Si le Brésilien est l’une des raisons majeures de la bonne forme d’Arsenal ces dernières saisons, il a, comme son entraîneur et plusieurs coéquipiers, flanché au moment crucial.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le vainqueur est Rayan Cherki.

    Cherki n’a pas seulement répondu présent au moment crucial : il a aussi réalisé des actions tout simplement incroyables durant la récente remontée de City. Son but envoûtant de dimanche reste toutefois le plus beau de tous.

    L’international français a imité le meilleur de Lionel Messi en enchaînant un dribble artistique pour se défaire de quatre défenseurs d’Arsenal, avant de conclure d’une frappe imparable dans le coin inférieur. Guardiola, qui a récemment déclaré ne pas vouloir brider son talent et lui avoir demandé de « s’exprimer », a admis que le plan de jeu de City consistait à le servir le plus souvent possible. À chaque fois que l’ancien meneur lyonnais touchait le ballon, tout le public bleu de l’Etihad se levait, habité par l’espoir.

    Si City finit par remporter le titre, Cherki mérite d’être désigné Joueur de la saison. Rappelons au passage qu’il a été recruté pour le même montant que Joshua Zirkzee, la récente déception de Manchester United…

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    LE PERDANT : Mikel Arteta

    La semaine dernière, Arteta affirmait être « en feu ». Aujourd’hui, c’est la saison d’Arsenal qui part en fumée. Si les Gunners concluent l’exercice sans aucun trophée, les excentricités du technicien – comme allumer un vrai feu sur la pelouse d’entraînement ou diffuser des vidéos générées par IA de ses joueurs pendant les séances – risquent de le hanter durablement.

    Après avoir travaillé dur pour placer Arsenal en lice pour le quadruplé en mars, le technicien n’a récolté qu’une victoire en six matchs, pour quatre défaites. Les quatre trophées visés se sont réduits à deux, et le plus convoité – un premier titre de Premier League depuis la saison des « Invincibles » en 2004 – s’éloigne à toute allure.

    Contrairement à 2024, lorsque Rodri avait critiqué la tactique d’Arsenal consistant à viser le match nul après leur 0-0 à l’Etihad, on ne peut pas reprocher à Arteta d’avoir joué la prudence face à City. Il a insisté sur le fait que le résultat tenait à la différence de finition des deux équipes dans la surface, mais alors qu'elle était la meilleure équipe d'Europe il y a seulement quelques mois, son équipe semble désormais à bout de souffle et boitiller vers la ligne d'arrivée. Et c'est lui qui en portera la responsabilité.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Vainqueur : Pep Guardiola

    Alors que son influence semblait s’éroder, Guardiola a orchestré la dernière d’une longue série de remontées spectaculaires de Manchester City. L’entraîneur a connu un début d’année 2026 difficile, s’inclinant face à Manchester United puis éliminé de la Ligue des champions par son éternel rival, le Real Madrid, tout en laissant filer des points précieux contre Nottingham Forest et West Ham, deux équipes menacées de relégation. Il a toutefois réagi en battant Arsenal à deux reprises et en écrasant Liverpool et Chelsea. Au lieu de voir sa dernière saison s’essouffler, son équipe vise désormais le triplé national.

    Pour ce match, le technicien catalan n’a pas innové sur le plan tactique, car il a déjà trouvé son équipe type : un trio offensif redoutable composé du malin Jeremy Doku, de la puissance et de la vitesse impressionnantes d’Antoine Semenyo, ainsi que de la soif de buts inextinguible d’Haaland, soutenus par un double pivot formé par Bernardo Silva et Rodri, avec Cherki qui fait des merveilles entre les lignes.

    La victoire de City ne constitue donc pas une surprise, tant l’équipe sait se réveiller à ce moment clé de la saison sous la houlette de son entraîneur légendaire. En dix ans sous Guardiola, City a remporté 31 de ses 39 matches de Premier League disputés en avril, pour cinq nuls et seulement trois défaites, la dernière remontant à 2021 contre Leeds United.


  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDANT : Le manque de courage d'Arsenal

    Tal Rehman, un supporter inconditionnel de City – dont le fils porte le nom de Yaya Touré –, a fait le buzz à Stamford Bridge en brandissant une bouteille aux couleurs d’Arsenal dans les tribunes, et un supporter à l’esprit d’entreprise a été aperçu dimanche en train de vendre des imitations de cette bouteille à l’extérieur de l’Etihad. Ainsi, alors que tout le monde se moquait de l’incapacité des Gunners à garder leur sang-froid dans les moments décisifs, ceux-ci ont fini par donner raison à leurs détracteurs.

    L’étiquette de « bottlers » (équipe qui “perd les pédales” en anglais), que les Gunners détestent, leur colle donc à la peau. Pendant que City brille en avril, récoltant en moyenne 2,5 points par match sous Guardiola, Arsenal fond sous la chaleur printanière avec seulement 1,5 point par rencontre depuis l’arrivée d’Arteta.

    Ils ont dilapidé une avance de huit points au classement en 2022-2023, voyant leur saison s’effondrer en avril. La saison suivante, après un 0-0 arraché à l’Etihad, ils ont précipité leur chute en perdant à domicile contre Aston Villa. Cette année, ils ont entamé avril par une élimination surprise en FA Cup à Southampton, avant de tomber à domicile face à Bournemouth et, surtout, de s’incliner lors du match le plus crucial de la course au titre. Tout n’est pas perdu, mais il leur faudra désormais un regain de confiance spectaculaire pour se relever.