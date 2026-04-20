Le solo éclatant de Rayan Cherki a immédiatement emballé la rencontre, et le tempo n’a pas faibli : une minute plus tard, Arsenal a répliqué par Kai Havertz, opportuniste sur une bévue colossale de Gianluigi Donnarumma. Les deux formations ont trouvé les montants à quatre reprises au total ; Eberechi Eze s’est montré particulièrement malchanceux, son tir enroulé heurtant l’intérieur du poteau avant de longer la ligne.

Peu après, Erling Haaland a pris sa revanche sur Arsenal après avoir été raillé par Myles Lewis-Skelly il y a un peu plus d’un an en inscrivant le but décisif. Les visiteurs ont alors poussé pour égaliser et, à la septième minute du temps additionnel, Havertz, dont un tir à bout portant avait déjà été repoussé par Donnarumma, a expédié une tête juste au-dessus de la barre.

City réduit ainsi l’écart avec Arsenal de neuf à trois points et pourrait prendre la première place au goal average en cas de victoire contre Burnley mercredi.

GOAL dresse le bilan des gagnants et des perdants de l’Etihad Stadium…