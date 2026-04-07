Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, explique cet exercice d'entraînement insolite avec des stylos après que la vidéo soit devenue virale

Arteta est réputé pour sa pensée non conventionnelle, ayant déjà eu recours à des ampoules électriques et à des pickpockets professionnels pour transmettre des messages de motivation à son équipe. Malgré la curiosité du public concernant sa dernière méthode, l’entraîneur de 44 ans s’est montré réticent à dévoiler la signification métaphorique précise derrière ces stylos, préférant se concentrer sur l’objectif plus large de l’unité de l’équipe.

S'exprimant avant le match contre le Sporting, Arteta a déclaré : « Au lieu de paniquer, il faut comprendre pourquoi cela s'est produit et y voir plus clair. Il y aura toujours un point d'interrogation, c'est tout. Il faut vivre le présent, il faut être à la hauteur chaque jour. C’est la norme que nous avons fixée, cela fait partie de notre identité et de ce club de football. Une séance d’entraînement doit comporter différents éléments. Et elle doit être en lien avec les messages que nous transmettons et les compromis et engagements que nous avons pris entre nous. »