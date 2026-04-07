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Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, explique cet exercice d'entraînement insolite avec des stylos après que la vidéo soit devenue virale
L'exercice de tenue du stylo d'Arteta
Des images tournées au centre d'entraînement des Gunners à London Colney montrent leurs stars s'entraînant en groupes à conserver la possession d'un ballon tout en veillant à ne pas laisser tomber les stylos qu'ils tiennent entre leurs doigts. Cet exercice inhabituel a eu lieu alors que les Gunners se préparaient pour leur match aller crucial des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Sporting CP à Lisbonne. Cet exercice est le dernier d'une longue série de défis psychologiques et physiques excentriques mis en place par l'entraîneur pour maintenir ses joueurs en pleine forme mentale pendant les périodes de forte pression de la saison.
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La lucidité plutôt que la panique
Arteta est réputé pour sa pensée non conventionnelle, ayant déjà eu recours à des ampoules électriques et à des pickpockets professionnels pour transmettre des messages de motivation à son équipe. Malgré la curiosité du public concernant sa dernière méthode, l’entraîneur de 44 ans s’est montré réticent à dévoiler la signification métaphorique précise derrière ces stylos, préférant se concentrer sur l’objectif plus large de l’unité de l’équipe.
S'exprimant avant le match contre le Sporting, Arteta a déclaré : « Au lieu de paniquer, il faut comprendre pourquoi cela s'est produit et y voir plus clair. Il y aura toujours un point d'interrogation, c'est tout. Il faut vivre le présent, il faut être à la hauteur chaque jour. C’est la norme que nous avons fixée, cela fait partie de notre identité et de ce club de football. Une séance d’entraînement doit comporter différents éléments. Et elle doit être en lien avec les messages que nous transmettons et les compromis et engagements que nous avons pris entre nous. »
Un nouveau départ pour la saison
Les leaders de la Premier League se trouvent à un tournant décisif après une défaite démoralisante en finale de la Carabao Cup et leur élimination de la FA Cup, ce qui rend le moment choisi pour ces exercices novateurs particulièrement significatif. Arteta estime qu’il est essentiel de préserver leur identité pour éviter que leur saison ne déraille, alors qu’ils doivent concilier une avance de neuf points en championnat et leurs ambitions européennes. Interrogé spécifiquement sur l’utilisation des stylos, l’entraîneur a ajouté : « Ça reste dans le vestiaire. »
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Un test décisif en Europe
Arsenal aura fort à faire face à un Sporting qui a remporté ses cinq matches à domicile en Ligue des champions cette saison. Les Gunners doivent surmonter un bilan historique médiocre au Portugal, où ils n'ont jamais gagné à l'extérieur contre une équipe portugaise en phase à élimination directe européenne (4 nuls, 2 défaites), leur dernière défaite remontant à 2024 (1-0 contre le FC Porto). Ce déplacement à Lisbonne constitue un match de préparation à enjeux élevés avant une visite potentiellement décisive pour le titre à l'Etihad Stadium dans seulement 12 jours.