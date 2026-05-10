Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal, a ironisé en « félicitant » l’équipe arbitrale pour sa décision « courageuse » d’annuler le but égalisateur de West Ham, suite à une « faute évidente » sur David Raya

Les Gunners pensaient avoir décroché trois points précieux grâce à un but tardif de Leandro Trossard, mais leurs espoirs de titre ont vacillé lorsque Callum Wilson a poussé le ballon au fond des filets à la 96^e minute. Après une longue consultation avec la VAR, l’arbitre Chris Kavanagh a toutefois annulé la réalisation, estimant que l’attaquant avait commis une faute sur le gardien Raya.

« C’était une décision très courageuse de la part de l’arbitre, mais tout à fait cohérente avec ce dont on a parlé toute la saison », a déclaré Arteta.

« Quand j’ai dû critiquer, je l’ai fait. Et aujourd’hui, je dois les féliciter, au moins pour avoir donné à l’arbitre la possibilité de prendre une décision, loin des projecteurs et du chaos, en lui apportant la clarté nécessaire pour prendre la bonne décision. »