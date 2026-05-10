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Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal, a ironisé en « félicitant » l’équipe arbitrale pour sa décision « courageuse » d’annuler le but égalisateur de West Ham, suite à une « faute évidente » sur David Raya
Arteta salue la clarté stratégique des arbitres
Les Gunners pensaient avoir décroché trois points précieux grâce à un but tardif de Leandro Trossard, mais leurs espoirs de titre ont vacillé lorsque Callum Wilson a poussé le ballon au fond des filets à la 96^e minute. Après une longue consultation avec la VAR, l’arbitre Chris Kavanagh a toutefois annulé la réalisation, estimant que l’attaquant avait commis une faute sur le gardien Raya.
« C’était une décision très courageuse de la part de l’arbitre, mais tout à fait cohérente avec ce dont on a parlé toute la saison », a déclaré Arteta.
« Quand j’ai dû critiquer, je l’ai fait. Et aujourd’hui, je dois les féliciter, au moins pour avoir donné à l’arbitre la possibilité de prendre une décision, loin des projecteurs et du chaos, en lui apportant la clarté nécessaire pour prendre la bonne décision. »
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Une « erreur manifeste » corrigée dans le temps additionnel
Alors que les Hammers fulminaient après que Kavanagh eut visionné 17 ralentis différents sur l’écran de touche, Arteta est resté catégorique : les images révélaient clairement une faute.
Pour le technicien des Gunners, le protocole a fonctionné comme prévu pour éviter une erreur potentiellement historique dans la course au titre.
« Vue sous cet angle, l’action révèle une erreur évidente, a expliqué Arteta. C’est un coup franc, le but ne doit pas être validé. Je tiens donc à les féliciter, car ils ont pris une décision cruciale dans des circonstances extrêmement délicates. Aujourd’hui, j’ai mesuré à quel point le travail de l’arbitre est difficile et déterminant. Un seul instant peut en effet sceller l’histoire et le destin de deux grands clubs. »
Trossard met fin à sa disette tandis que Raya s'impose
Cette polémique a éclipsé la performance courageuse d’Arsenal, menée par Trossard. L’attaquant belge a mis fin à une disette de 26 matchs sans but au moment le plus opportun, en inscrivant le but de la victoire à seulement sept minutes de la fin du temps réglementaire.
De l’autre côté du terrain, Raya a justifié sa note élevée par une série d’arrêts de classe mondiale qui ont maintenu Arsenal dans le match. Avant le drame du but refusé, il avait repoussé une frappe de Mateus Fernandes lors d’un face-à-face crucial alors que le score était encore de 0-0.
Arteta a salué la performance de son gardien, la citant, avec la décision de la VAR, comme l’un des deux tournants qui ont permis à Arsenal de rester maître de son destin : « Si vous voulez avoir une chance de remporter de grands trophées, vous avez besoin de moments et d’actions, ainsi que d’individus capables de créer ces moments magiques, et David a certainement – tout comme Martin Odegaard – créé un moment qui nous a permis de remporter le match. »
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Gérer le chaos et les blessures
Cette victoire a toutefois un prix : Arsenal a dû traverser une seconde période chaotique, ponctuée par les blessures de Ben White et Riccardo Calafiori.
Arteta a reconnu que son équipe avait perdu son élan après un remaniement tactique ayant conduit à l’entrée de Martin Zubimendi et au repositionnement de Declan Rice en tant que latéral droit, un ajustement qui n’a pas immédiatement porté ses fruits avant que Cristhian Mosquera ne stabilise la défense après la mi-temps.
« Je pense que nous avons très bien commencé le match », a déclaré Arteta. « Nous nous sommes créé trois occasions franches, mais nous n’avons pas réussi à marquer. Puis Ben White s’est blessé et nous avons dû nous adapter.
Ce choix n’a pas porté ses fruits, et à la mi-temps nous avons dû remplacer Calafiori, ce qui n’était pas idéal. Malgré tout, je pense que nous avons fait preuve de beaucoup de courage avec ces changements et les joueurs qui sont entrés en jeu. »