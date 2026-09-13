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Mikel Arteta fulmine contre un arbitrage « inacceptable » malgré la victoire d'Arsenal, alors que David Raya arrête un penalty lors du match contre Sunderland
Arsenal prolonge sa série de victoires
Arsenal a maintenu son début de saison parfait en venant à bout d’une résistante équipe de Sunderland avec une victoire 2-0 au Stadium of Light samedi. Raya a réalisé un arrêt héroïque sur penalty face à Enzo Le Fee à seulement 121 secondes avant que le remplaçant de la seconde période Guimaraes n’ouvre son compteur avec le club d’un superbe enroulé des 20 mètres. Saka a ensuite assuré les trois points dans le temps additionnel sur penalty après un deuxième carton jaune pour Reinildo Mandava.
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Arteta fustige la décision concernant le penalty
Malgré une sixième victoire consécutive toutes compétitions confondues pour son équipe, Arteta était furieux de la décision de l’arbitre John Brooks de sanctionner Ezri Konsa après un duel avec Dan Ballard. S’en prenant à l’arbitrage après le match, l’entraîneur espagnol a déclaré à TNT Sports : « Ils [les arbitres] auraient pu changer le match. Vous savez. »
Interrogé sur le fait de savoir s’il faisait référence au penalty de Sunderland, Arteta a ajouté : « Oui. À 100 %. C’est inacceptable à ce niveau. Inacceptable. Cela peut changer le cours d’une saison. Ce n’est pas acceptable. Je l’ai regardée 10 fois pour m’en assurer. Cela ne peut pas arriver. Je suis impliqué dans le football depuis 27 ou 28 ans. Ce n’est un penalty dans aucun cas, dans aucun match, dans aucun contexte et dans aucun championnat. Je suis très heureux d’un côté, mais très inquiet de l’autre. »
Le tacticien réclame une meilleure protection
L’arrêt brillant de Raya sur le penalty a préservé le clean sheet d’Arsenal et a fait de lui le seul gardien à avoir arrêté un penalty en Premier League jusqu’ici cette saison. Exprimant de vives inquiétudes concernant l’utilisation de la VAR et le niveau général de l’arbitrage, Arteta a déclaré à BBC Match of the Day : « Vous êtes surpris ? Non ? D’accord.
« C’est une prise de judo de l’adversaire. Ezri ne fait rien. Regardez simplement. Nous avons beaucoup de caméras et la VAR ; nous devons prendre nos responsabilités pour protéger le jeu. Le jeu n’a pas été protégé, et cela aurait pu nous coûter le match et l’élan, ce qui est quelque chose de vraiment, vraiment grave.
« J’ai adoré l’arrêt de David, ainsi que la réaction de l’équipe, la façon dont nous avons fait face à tout, mais cela ne devrait jamais arriver ; ce n’est pas juste, et je suis triste, très triste, dans ce sens. Je le dis très clairement publiquement parce que c’est pour le jeu ; ce n’est pas seulement pour Arsenal. Cela ne peut pas arriver à ce niveau. »
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Les deux équipes seront à l’épreuve en milieu de semaine
Sunderland, actuellement englué à la 14e place, doit vite se ressaisir avant son entrée en Ligue Europa contre le club néerlandais de l’AZ Alkmaar en milieu de semaine. De son côté, l’équipe d’Arteta cherchera à prolonger sa dynamique parfaite en coupe lorsqu’elle se déplacera à Ipswich Town au troisième tour de la Carabao Cup. Le technicien espagnol doit veiller à ce que ses joueurs gardent leur sang-froid et évitent de se laisser déstabiliser par les polémiques autour de l’arbitrage dans un calendrier chargé.
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