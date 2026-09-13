L’arrêt brillant de Raya sur le penalty a préservé le clean sheet d’Arsenal et a fait de lui le seul gardien à avoir arrêté un penalty en Premier League jusqu’ici cette saison. Exprimant de vives inquiétudes concernant l’utilisation de la VAR et le niveau général de l’arbitrage, Arteta a déclaré à BBC Match of the Day : « Vous êtes surpris ? Non ? D’accord.

« C’est une prise de judo de l’adversaire. Ezri ne fait rien. Regardez simplement. Nous avons beaucoup de caméras et la VAR ; nous devons prendre nos responsabilités pour protéger le jeu. Le jeu n’a pas été protégé, et cela aurait pu nous coûter le match et l’élan, ce qui est quelque chose de vraiment, vraiment grave.

« J’ai adoré l’arrêt de David, ainsi que la réaction de l’équipe, la façon dont nous avons fait face à tout, mais cela ne devrait jamais arriver ; ce n’est pas juste, et je suis triste, très triste, dans ce sens. Je le dis très clairement publiquement parce que c’est pour le jeu ; ce n’est pas seulement pour Arsenal. Cela ne peut pas arriver à ce niveau. »