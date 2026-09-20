Arteta était furieux du manque d'implication de son équipe, pointant un échec dans l'exécution de tâches simples. Il a déclaré aux journalistes : « Extrêmement déçu, mais avant tout nous devons féliciter Brighton pour cette victoire. Ils la méritent. Ils ont été la meilleure équipe. »

L'entraîneur d'Arsenal a souligné l'incapacité de son équipe à faire face à l'approche directe de Brighton. « De notre côté, il y a certaines bases que vous devez accomplir en football, surtout en Premier League, dont nous étions très loin », a-t-il ajouté. « [Le fait qu'ils] gagnent le premier duel ou le deuxième ballon rend le match vraiment très difficile pour nous, surtout vu à quel point ils ont joué direct. »

Revenant sur les lacunes techniques, Arteta a accusé son groupe d'avoir abandonné son style habituel quand il avait le ballon. Il a expliqué : « Quand nous avons récupéré le ballon, le nombre d'erreurs techniques que nous avons commises… et nous n'avons respecté aucun principe de jeu permettant de sortir de ces situations de un contre un, ce qui nous a constamment mis en difficulté, donc il a été très difficile de contrôler le match. »



