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Mikel Arteta fulmine contre des stars d’Arsenal « irrespectueuses » après l’humiliation subie face à Brighton, alors que la défense du titre en Premier League prend un sérieux coup
Des erreurs inhabituelles coûtent cher à Arsenal
Le début de saison parfait d’Arsenal a brutalement pris fin samedi après une triste défaite 3-0 sur la côte sud. Des buts de Pascal Gross, Charalampos Kostoulas et Chema Andres ont offert à Brighton une victoire méritée face au champion en titre. Avant cette rencontre, les visiteurs avaient remporté leurs sept premiers matches toutes compétitions confondues.
Cependant, Arsenal a été le principal artisan de sa propre chute, étant puni à plusieurs reprises pour une série d’erreurs individuelles grossières. Les relances approximatives du gardien David Raya ont installé un climat de nervosité, avant que des bourdes défensives de Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes et Ezri Konsa n’offrent finalement les buts aux locaux.
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Arteta déplore un manque de principes de base
Arteta était furieux du manque d'implication de son équipe, pointant un échec dans l'exécution de tâches simples. Il a déclaré aux journalistes : « Extrêmement déçu, mais avant tout nous devons féliciter Brighton pour cette victoire. Ils la méritent. Ils ont été la meilleure équipe. »
L'entraîneur d'Arsenal a souligné l'incapacité de son équipe à faire face à l'approche directe de Brighton. « De notre côté, il y a certaines bases que vous devez accomplir en football, surtout en Premier League, dont nous étions très loin », a-t-il ajouté. « [Le fait qu'ils] gagnent le premier duel ou le deuxième ballon rend le match vraiment très difficile pour nous, surtout vu à quel point ils ont joué direct. »
Revenant sur les lacunes techniques, Arteta a accusé son groupe d'avoir abandonné son style habituel quand il avait le ballon. Il a expliqué : « Quand nous avons récupéré le ballon, le nombre d'erreurs techniques que nous avons commises… et nous n'avons respecté aucun principe de jeu permettant de sortir de ces situations de un contre un, ce qui nous a constamment mis en difficulté, donc il a été très difficile de contrôler le match. »
La série d’exploits de Brighton contre les gros se poursuit
Ce résultat prolonge une remarquable tendance récente pour Brighton. Pour la troisième saison consécutive, le club est parvenu à battre à domicile le champion en titre de Premier League, après avoir déjà dominé Manchester City en 2024-25 puis Liverpool en 2025-26.
Arteta avait reconnu cette menace spécifique en amont, mais a admis que son équipe n’avait pas égalé l’intensité de son adversaire dès le coup d’envoi. « Nous savions à quel point cela allait être difficile aujourd’hui, a-t-il souligné. La première chose dont nous avons parlé concernait la première partie [du match]. Si vous ne sortez pas de cette première partie en vainqueurs, il va être extrêmement difficile de dominer le match et d’avoir une chance de le gagner. Mais il faut leur en rendre le mérite. Ils avaient un avantage supplémentaire par rapport à nous. »
- Mark Pain
Manchester City prêt à prendre le contrôle
Cette défaite laisse Arsenal à la deuxième place du classement, ouvrant la porte à Manchester City pour prendre le contrôle de la course au titre. City occupe actuellement la tête du classement et peut se donner trois points d'avance sur Arsenal en recevant Sunderland le dimanche 20 septembre.
Arteta doit désormais profiter d'une trêve internationale prolongée pour corriger les criantes fragilités défensives de son équipe. Arsenal tentera de rebondir et de retrouver son élan sur la scène nationale en recevant un Leeds United en forme le 10 octobre.
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