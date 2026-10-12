Selon le Guardian, Hincapié et Zubimendi se sont blessés à la cheville samedi, lors d’une séance habituelle de retour au calme après la victoire d’Arsenal contre Leeds. Aucun des deux n’avait débuté cette rencontre de Premier League, mais tous deux devaient jouer contre Lille mardi.

Arteta a expliqué la situation : « Nous avions prévu une séance d’entraînement pour les joueurs après le match. Ils n’avaient pas joué suffisamment de minutes pour que tout le monde trouve le bon rythme et, sur deux actions très malheureuses, nous avons perdu deux joueurs. »