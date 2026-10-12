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Arsenal FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduit par

Mikel Arteta frustré par un double coup dur sur le front des blessures, mais Arsenal reçoit une bonne nouvelle concernant William Saliba

M. Arteta
P. Hincapie
M. Zubimendi
W. Saliba
Arsenal
Arsenal vs Lille
Lille
Ligue des Champions

L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, doit faire face à un double coup dur avant le match de Ligue des champions contre Lille : Piero Hincapié et Martín Zubimendi sont tous deux touchés à la cheville. Le club a toutefois reçu une bonne nouvelle en défense avec la reprise de l’entraînement de William Saliba, une consolation pour Arteta, frustré par ces contretemps survenus après le match.

  • Double coup dur pour Arteta

    Selon le Guardian, Hincapié et Zubimendi se sont blessés à la cheville samedi, lors d’une séance habituelle de retour au calme après la victoire d’Arsenal contre Leeds. Aucun des deux n’avait débuté cette rencontre de Premier League, mais tous deux devaient jouer contre Lille mardi.

    Arteta a expliqué la situation : « Nous avions prévu une séance d’entraînement pour les joueurs après le match. Ils n’avaient pas joué suffisamment de minutes pour que tout le monde trouve le bon rythme et, sur deux actions très malheureuses, nous avons perdu deux joueurs. »

  • Arsenal FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Défendre la routine d’après-match

    Malgré la frustration causée par ces contretemps, Arteta a défendu son staff et la décision de maintenir les remplaçants en activité. « Quand ils doivent entrer en jeu, ils manquent de rythme, et quand on leur demande de jouer, ils n’ont aucun impact sur le match », a-t-il déclaré.

    « Ça pourrait arriver à l’Emirates ; ce n’est jamais arrivé pendant les sept années que j’ai passées ici. Ça pourrait arriver le lendemain à l’entraînement, et c’est déjà arrivé par le passé. Espérons que ça arrive maintenant et que ça ne se reproduise plus. Que peut-on faire ? Si j’avais une boule de cristal qui me permettait d’y voir clair, je dirais : “Les gars, allez tous dans le jacuzzi, on se voit demain.” »

  • Saliba apporte de bonnes nouvelles

    Alors qu’Arsenal doit composer avec des difficultés au milieu de terrain, le club a reçu une nouvelle encourageante concernant Saliba. Le défenseur central a repris l’entraînement individuel après la blessure au dos qu’il a subie lors de la Coupe du monde. Arteta a toutefois confirmé que son rétablissement prendrait encore plusieurs semaines. En son absence, Gabriel Magalhães devrait de nouveau être associé à Ezri Konsa en défense centrale face à Lille.

    Magalhães garde confiance malgré son penalty manqué en finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain : « J’étais triste et je ne voulais pas manquer un penalty, mais j’en ai tiré des leçons. Si j’ai une autre occasion, je serai prêt à le tirer. »

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    Quelle est la suite pour Arsenal ?

    Arsenal reçoit Lille mardi en Ligue des champions et devra composer avec ces nouvelles inquiétudes concernant les blessures. Lundi, Arteta examinera les résultats des examens d’imagerie de Hincapié et de Zubimendi afin de déterminer leurs délais de rétablissement. De son côté, Arsenal gérera prudemment le retour de Saliba pour s’assurer qu’il soit pleinement rétabli pour les prochains matches.

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