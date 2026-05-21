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Mikel Arteta figure-t-il parmi les cinq meilleurs entraîneurs du monde ? Une ancienne star d’Arsenal explique pourquoi le titre de champion de Premier League place le patron des Gunners parmi l’élite des coaches
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Arteta a tiré les enseignements de Guardiola et s’est inspiré de Wenger.
Après le départ d’Arsène Wenger en 2018, marquant la fin de 22 années à la tête d’Arsenal, la direction a d’abord confié les rênes à Unai Emery.
Arteta – qui avait passé cinq saisons à Arsenal en tant que joueur, assumant le rôle de capitaine avant de prendre sa retraite – s’est vu confier les rênes en décembre 2019, fort d’une solide expérience acquise aux côtés de Pep Guardiola à Manchester City.
Ses anciens employeurs de l’Etihad Stadium, tout comme Liverpool, ont fini par être détrônés après trois saisons consécutives sur la deuxième marche du podium en Premier League. City pourrait même voir les Gunners imiter son exploit si Arsenal décrochait, pour la première fois de son histoire glorieuse, le plus prestigieux des titres européens.
Son parcours n’a pas été un long fleuve tranquille : on a douté de sa capacité à conquérir les plus grands titres. Mais le technicien de 44 ans n’a jamais reculé devant un défi, ni rien cédé sur son investissement de chaque instant.
Arteta figure-t-il parmi le top 5 des entraîneurs mondiaux ?
Fait-il désormais partie des meilleurs du métier, aux côtés de Guardiola, Luis Enrique, Diego Simeone et Carlo Ancelotti ? Lorsqu’on a posé cette question à Senderos, l’ancien défenseur d’Arsenal a déclaré, dans une interview exclusive accordée à GOAL en partenariat avec Spreadex Sports : « Quand on confie les rênes à un jeune coach, l’idée est qu’il fasse progresser l’équipe et la rende candidate au titre. C’est exactement ce qu’il a accompli : il a mené ce groupe jusqu’au sacre en Premier League. Alors oui, les avoir conduits au bout était essentiel.
Est-il parmi les cinq meilleurs entraîneurs ? La question se pose : qui, aujourd’hui, est capable de remporter la Premier League ? Ils ne sont pas nombreux dans le monde, et il mérite donc tout le crédit pour cette réussite. »
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Un triomphe en Ligue des champions vaudrait-il mieux que le titre des « Invincibles » ?
Arsenal savoure son sacre national pour la première fois depuis ses légendaires « Invincibles » de la saison 2003-2004. Le club pourrait faire encore mieux que cette équipe en s'imposant sur la scène européenne. Cet exploit – qui entrerait dans l'histoire – surpasserait-il les exploits de Thierry Henry, Patrick Vieira et compagnie, réalisés il y a plus de deux décennies ?
Interrogé sur la question, Senderos a ajouté : « Je pense que ce sont deux choses différentes. D’autres équipes d’Arsenal ont déjà remporté le titre, donc c’est quelque chose de plus.
« Remporter la Ligue des champions serait évidemment historique pour le club, mais rester “Invincible” demeure un exploit rare et difficile à rééditer. Je ne sais pas quel palmarès est le plus prestigieux, mais aujourd’hui, être “Invincible” reste exceptionnel, et réaliser le doublé championnat-Ligue des champions constituerait également un exploit unique. »
Pourquoi Arsenal, spécialiste des coups de pied arrêtés, n’est pas une équipe à un seul tour dans son sac.
Le succès d’Arsenal repose sur des fondations solides : le gardien David Raya a remporté le Gant d’or de la Premier League lors de trois saisons consécutives, et l’équipe a fait de sa maîtrise des coups de pied arrêtés une arme redoutable.
Les Gunners ne se sont pas contentés d’écraser leurs adversaires ; ils ont su s’imposer avec pragmatisme. Interrogé sur cette approche tactique, qui n’a pas encore été contournée par les adversaires sur les coups de pied arrêtés, Senderos a déclaré : « Ce n'est pas un one-trick pony. Ils ont marqué de très nombreux types de buts différents sur coups de pied arrêtés. Ils ont identifié une faille dans le jeu moderne et en ont vraiment tiré parti. Cela leur a permis de débloquer de nombreux matchs et de prendre l'avantage.
« Leur solidité défensive, leur organisation et leur capacité à limiter les occasions adverses constituent une base fiable pour ensuite aller chercher la victoire. Gagner 1-0 peut sembler ennuyeux, mais cela témoigne avant tout de la stabilité et de la force de ce groupe. »
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Cérémonie de remise du titre de Premier League avant la rencontre européenne face au PSG
Il reste deux matchs à disputer à Arsenal cette saison, et le déplacement à Crystal Palace lors de la dernière journée de Premier League n’aura désormais plus aucune incidence sur le classement. Le trophée de la Premier League sera toutefois brandi dimanche, couronnant plusieurs années de travail acharné.
Le 30 mai, les Gunners tenteront de détrôner le Paris Saint-Germain en tant que rois du football européen lorsqu’ils affronteront Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et leurs coéquipiers à la Puskás Aréna de Budapest, où Arteta visera à renforcer encore son héritage sur le sol hongrois.