Après le départ d’Arsène Wenger en 2018, marquant la fin de 22 années à la tête d’Arsenal, la direction a d’abord confié les rênes à Unai Emery.

Arteta – qui avait passé cinq saisons à Arsenal en tant que joueur, assumant le rôle de capitaine avant de prendre sa retraite – s’est vu confier les rênes en décembre 2019, fort d’une solide expérience acquise aux côtés de Pep Guardiola à Manchester City.

Ses anciens employeurs de l’Etihad Stadium, tout comme Liverpool, ont fini par être détrônés après trois saisons consécutives sur la deuxième marche du podium en Premier League. City pourrait même voir les Gunners imiter son exploit si Arsenal décrochait, pour la première fois de son histoire glorieuse, le plus prestigieux des titres européens.

Son parcours n’a pas été un long fleuve tranquille : on a douté de sa capacité à conquérir les plus grands titres. Mais le technicien de 44 ans n’a jamais reculé devant un défi, ni rien cédé sur son investissement de chaque instant.