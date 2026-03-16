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Mikel Arteta fait savoir à Max Dowman que son exploit « quasi impossible » contre Everton « n'a plus d'importance », alors que le jeune joueur d'Arsenal est mis au défi de continuer sur sa lancée
Le moment historique de Dowman
Arteta a envoyé un message clair à Dowman, soulignant que ses exploits offensifs record contre Everton appartiennent déjà au passé. Le manager d'Arsenal n'a pas tari d'éloges sur l'impact historique du jeune joueur, qui a joué un rôle clé dans le premier but inscrit en fin de match avant de sceller la victoire par un magnifique solo, mais il lui a rappelé que le football évolue rapidement
« Réaliser ce qu’il a fait dans un tel moment, c’est très rare, voire presque impossible », a déclaré Arteta. « Il l’a fait, mais c’est le football, et ce que tu as accompli il y a quelques jours n’a plus d’importance ; ce qui compte, c’est le prochain match. »
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Protéger l'adolescent
Pour protéger la jeune star, le club s'appuie sur son réseau de soutien. Arteta a souligné le rôle du groupe de leaders et du capitaine Martin Odegaard, qui s'est lui aussi révélé très jeune. « Toutes les expériences que les joueurs ont vécues et qu'ils peuvent partager et expliquer sont très utiles », a noté Arteta, qualifiant Odegaard de « très bon exemple ». Il a ajouté : « Le plus important, c'est sa famille... il est habitué à beaucoup de choses, il prend tout cela très naturellement. » Interrogé sur la question de savoir s'il allait le faire jouer régulièrement ou le ménager, l'entraîneur s'est montré diplomate : « Cela dépendra du match et de la façon dont il réagira... tout est possible. Régulièrement, selon ce que l'on entend par "régulièrement". »
Les inquiétudes liées aux blessures et la pression liée au titre
Si l'émergence de Dowman a donné un coup de fouet à l'équipe, Arsenal s'inquiète pour la condition physique de deux de ses stars. Odegaard et Jurrien Timber étaient tous deux absents de l'entraînement avant le match retour contre le Bayer Leverkusen. À l'approche de la finale de la Carabao Cup contre Manchester City dimanche, Arteta a admis ne pas savoir s'ils seraient en mesure de mener l'équipe à Wembley. « Ils sont tous les deux forfait », a confirmé Arteta à propos du match contre Leverkusen. L'intensité de la saison atteint son paroxysme, comme en témoigne le comportement animé d'Arteta lors de la victoire 2-1 contre Everton. « Quand l'équipe a besoin d'aide... nous devons être là », a-t-il déclaré.
- AFP
Ajustements tactiques pour Leverkusen
Se tournant vers la Ligue des champions, Arteta a reconnu que son équipe avait eu du mal à déstabiliser la défense de Leverkusen lors du match aller. Après un match nul serré (1-1) en Allemagne, l'entraîneur exige désormais plus de précision dans la finition pour éviter les pièges des contre-attaques tendus lors de la première rencontre. « Surtout en première mi-temps, et notamment lors de nombreuses actions que nous n'avons même pas menées à terme, ce qui a permis à l'adversaire de lancer des contre-attaques », a fait remarquer Arteta. Heureusement, Leandro Trossard et Ben White sont disponibles, le manager ajoutant que White est « en bien meilleure forme » pour apporter sa contribution lors de ces rencontres cruciales.
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