Mikel Arteta fait savoir à Max Dowman que son exploit « quasi impossible » contre Everton « n'a plus d'importance », alors que le jeune joueur d'Arsenal est mis au défi de continuer sur sa lancée

Arteta a envoyé un message clair à Dowman, soulignant que ses exploits offensifs record contre Everton appartiennent déjà au passé. Le manager d'Arsenal n'a pas tari d'éloges sur l'impact historique du jeune joueur, qui a joué un rôle clé dans le premier but inscrit en fin de match avant de sceller la victoire par un magnifique solo, mais il lui a rappelé que le football évolue rapidement

« Réaliser ce qu’il a fait dans un tel moment, c’est très rare, voire presque impossible », a déclaré Arteta. « Il l’a fait, mais c’est le football, et ce que tu as accompli il y a quelques jours n’a plus d’importance ; ce qui compte, c’est le prochain match. »