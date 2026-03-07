Mikel Arteta fait l'éloge de Max Dowman, qu'il qualifie d'« exceptionnel », pour son utilisation du « temps et de l'espace » lors de ses débuts record en FA Cup contre Mansfield

« Je suis très fier de lui, tout comme je suis très fier de Marli », a déclaré Arteta aux journalistes après le match. « Deux joueurs de 16 ans titulaires en FA Cup, cela en dit long sur eux, leur personnalité et leurs qualités. Et Max, je pense qu'il a été exceptionnel. » La décision de faire débuter le duo a marqué un tournant pour le club, Arsenal devenant la première équipe de Premier League à aligner deux joueurs âgés de 16 ans ou moins dans une compétition.

La confiance d'Arteta dans les jeunes a atteint de nouveaux sommets samedi, Dowman établissant une nouvelle référence pour le club londonien. « Tout d'abord, je les félicite, car pour faire leurs débuts en FA Cup, je pense que Max est le plus jeune joueur de l'histoire de la compétition », a expliqué Arteta. « Et cette compétition existe depuis longtemps, ce qui vous donne une idée de la difficulté de l'exploit. Je suis très fier d'eux, j'espère qu'ils apprécient, Jaden [Dixon] aussi pour ses débuts. Continuer à travailler n'est que la première étape pour eux, et il y a encore beaucoup à venir. »

Le manager a été particulièrement impressionné par le sang-froid de Dowman face à la pression physique sur un terrain difficile. « C'est une qualité. Parce que lorsque le ballon rebondit dans tous les sens et que vous avez des adversaires dans votre dos, la façon dont il gère le temps et l'espace et ses touches de balle est tout simplement incroyable. Surtout à la vitesse à laquelle il effectue ces actions. Mais cela vous montre le talent dont nous disposons », a ajouté l'Espagnol.