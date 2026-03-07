Getty Images Sport
Mikel Arteta fait l'éloge de Max Dowman, qu'il qualifie d'« exceptionnel », pour son utilisation du « temps et de l'espace » lors de ses débuts record en FA Cup contre Mansfield
Le pari risqué d'Arteta sur les jeunes porte ses fruits
Arteta a offert une opportunité historique à Dowman, la sensationnelle jeune joueuse de 16 ans, lors du match du cinquième tour de la FA Cup opposant Arsenal à Mansfield Town. La diplômée de Hale End est entrée dans l'histoire en devenant la plus jeune joueuse à avoir jamais débuté un match dans cette compétition pour les Gunners.
La décision d'aligner Dowman et Marli Salmon fait suite à leur ascension fulgurante, qui a débuté lors de la tournée de pré-saison 2025 du club en Asie. Alors que Dowman a fait ses débuts chez les seniors en août 2025 lors d'une victoire 5-0 en Premier League contre Leeds, le défenseur Salmon a fait ses débuts en équipe première en décembre lors d'une victoire 3-0 en Ligue des champions contre le Club Bruges.
Après avoir été sélectionné contre Mansfield Town, le milieu de terrain de 16 ans a livré une performance exceptionnelle, qui lui a valu des éloges unanimes malgré son jeune âge.
L'histoire écrite par les diplômés de Hale End
« Je suis très fier de lui, tout comme je suis très fier de Marli », a déclaré Arteta aux journalistes après le match. « Deux joueurs de 16 ans titulaires en FA Cup, cela en dit long sur eux, leur personnalité et leurs qualités. Et Max, je pense qu'il a été exceptionnel. » La décision de faire débuter le duo a marqué un tournant pour le club, Arsenal devenant la première équipe de Premier League à aligner deux joueurs âgés de 16 ans ou moins dans une compétition.
La confiance d'Arteta dans les jeunes a atteint de nouveaux sommets samedi, Dowman établissant une nouvelle référence pour le club londonien. « Tout d'abord, je les félicite, car pour faire leurs débuts en FA Cup, je pense que Max est le plus jeune joueur de l'histoire de la compétition », a expliqué Arteta. « Et cette compétition existe depuis longtemps, ce qui vous donne une idée de la difficulté de l'exploit. Je suis très fier d'eux, j'espère qu'ils apprécient, Jaden [Dixon] aussi pour ses débuts. Continuer à travailler n'est que la première étape pour eux, et il y a encore beaucoup à venir. »
Le manager a été particulièrement impressionné par le sang-froid de Dowman face à la pression physique sur un terrain difficile. « C'est une qualité. Parce que lorsque le ballon rebondit dans tous les sens et que vous avez des adversaires dans votre dos, la façon dont il gère le temps et l'espace et ses touches de balle est tout simplement incroyable. Surtout à la vitesse à laquelle il effectue ces actions. Mais cela vous montre le talent dont nous disposons », a ajouté l'Espagnol.
Leçons pour Marli Salmon
Alors que Dowman volait la vedette, son coéquipier Salmon, âgé lui aussi de 16 ans, a également connu une courbe d'apprentissage abrupte. Le défenseur semblait frustré après avoir été remplacé à la suite d'une erreur qui a conduit à l'égalisation de Mansfield, mais Arteta n'a pas tardé à lui offrir son soutien. « Je dois revoir la vidéo, mais j'ai senti qu'il était responsable. Et c'est bien dans un sens, mais il ne faut pas perdre de vue que tous ceux qui ont été dans cette situation, qui ont joué à ce niveau, ont commis une erreur, une faute ou provoqué une situation qui a conduit à un but. Mais ce n'est pas important », a insisté Arteta.
« L'important, c'est la façon dont il a joué et certaines des choses qu'il a faites sur le terrain. Je pense que c'est beaucoup plus important que le reste », a-t-il poursuivi, soulignant sa confiance dans le potentiel du jeune défenseur. Le manager a également révélé sa flexibilité tactique, déployant pour la première fois depuis plus de quatre ans une défense à trois en raison de la disponibilité de l'effectif et de la nécessité de gérer la charge de travail des joueurs.
Inquiétudes concernant les blessures de Trossard et Calafiori
La victoire a été quelque peu ternie par les nouvelles blessures de Leandro Trossard et Riccardo Calafiori, qui n'ont pas pu terminer le match. Arteta a donné des nouvelles des deux joueurs : « Ils avaient tous les deux de petits soucis. Ils ne se sentaient pas à l'aise pour continuer. Et je savais que cela pouvait arriver, surtout dans les conditions dans lesquelles nous jouons aujourd'hui. Nous avons donc dû les remplacer. »
Arteta a également expliqué pourquoi des joueurs clés tels que Declan Rice, Gabriel et Martin Zubimendi étaient absents de la composition d'équipe. « Eh bien, ils avaient des problèmes et ils traînaient ces problèmes depuis un certain temps. Et avec le nombre de matchs que nous jouons, c'est évidemment très exigeant. C'était le seul moment où nous pouvions essayer de régler ces problèmes afin qu'ils puissent commencer la prochaine série de deux semaines avant la trêve de la meilleure façon possible. Nous avons dû prendre ces décisions », a-t-il conclu.
