Mikel Arteta explique pourquoi il a remplacé Martin Zubimendi peu après l’avoir fait entrer en jeu à la place de Ben White, blessé, lors de la victoire étriquée contre West Ham

Le scénario s’est compliqué dès la 28e minute lorsque White, touché au genou, a dû quitter le terrain en boitant. À la surprise générale, Arteta a alors lancé le milieu Zubimendi plutôt qu’un défenseur, repoussant Declan Rice en arrière droit. L’expérience a toutefois été de courte durée : le Basque a cédé sa place à Kai Havertz à la 67^e minute. Arsenal a finalement remporté la rencontre 1-0 grâce à un but tardif de Leandro Trossard.

« Ce n’est jamais facile de faire ça à un joueur, surtout à quelqu’un de la qualité de Martin », a admis Arteta après le match.

« Mais la rencontre se déroulait de telle manière qu’elle nous forçait à modifier notre approche. Nous avions perdu une partie de notre élan initial et l’équilibre s’en était trouvé affecté avec Dec [Rice] éloigné du milieu de terrain. En tant qu’entraîneur, il faut savoir garder la tête froide et faire ce que le match exige pour gagner. »