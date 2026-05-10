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Mikel Arteta explique pourquoi il a remplacé Martin Zubimendi peu après l’avoir fait entrer en jeu à la place de Ben White, blessé, lors de la victoire étriquée contre West Ham
Le remplacement controversé d’un remplaçant
Le scénario s’est compliqué dès la 28e minute lorsque White, touché au genou, a dû quitter le terrain en boitant. À la surprise générale, Arteta a alors lancé le milieu Zubimendi plutôt qu’un défenseur, repoussant Declan Rice en arrière droit. L’expérience a toutefois été de courte durée : le Basque a cédé sa place à Kai Havertz à la 67^e minute. Arsenal a finalement remporté la rencontre 1-0 grâce à un but tardif de Leandro Trossard.
« Ce n’est jamais facile de faire ça à un joueur, surtout à quelqu’un de la qualité de Martin », a admis Arteta après le match.
« Mais la rencontre se déroulait de telle manière qu’elle nous forçait à modifier notre approche. Nous avions perdu une partie de notre élan initial et l’équilibre s’en était trouvé affecté avec Dec [Rice] éloigné du milieu de terrain. En tant qu’entraîneur, il faut savoir garder la tête froide et faire ce que le match exige pour gagner. »
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La correction tactique sans concession d'Arteta
La décision d’Arteta de replacer Rice en défense a suscité l’incompréhension des commentateurs, Gary Neville se disant même « stupéfait ». Conscient que son milieu avait perdu son « moteur », le technicien a rectifié le tir en seconde période : il a fait entrer Cristhian Mosquera pour libérer Rice et le renvoyer à son poste naturel.
« À la mi-temps, j’ai dit aux garçons : “On va tout donner, soyez prêts, car si ça ne marche pas, on change de tactique” », a expliqué Arteta. Si Zubimendi avait eu un « impact incroyable » par moments, le besoin d’une présence plus offensive dans le dernier tiers a finalement conduit à l’entrée en jeu de Havertz.
Il a ajouté : « Les finisseurs ont fait la différence aujourd’hui, et parfois, il faut sacrifier un joueur pour avoir le bon profil sur le terrain. »
Inquiétudes sur les blessures chez les Gunners
Au-delà de l’équation tactique, Arteta a confirmé que le remplacement de Calafiori s’est avéré indispensable.
Le défenseur italien a cédé sa place à Mosquera à la mi-temps, contraignant les Gunners à improviser une arrière-garde pendant une bonne partie de la seconde période au London Stadium.
« Richy [Calafiori] a ressenti une gêne et nous ne pouvions pas prendre de risque », a expliqué Arteta. La blessure au genou de Ben White étant jugée « inquiétante », le technicien espagnol doit désormais gérer une situation délicate en défense au pire moment.
« Nous sommes actuellement à court d’effectifs dans ces postes, mais l’attitude et le courage des joueurs qui ont pris le relais – notamment Mosquera et Myles Lewis-Skelly – ont été exceptionnels sous une pression immense », a-t-il conclu.
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Une étape décisive vers le titre
Le but décisif de Trossard, inscrit à la 83e minute, permet à Arsenal de conserver ses cinq points d’avance en tête du classement. Arteta a salué la ténacité de son équipe ainsi que la décision « courageuse » du VAR d’annuler l’égalisation tardive de West Ham pour une faute sur le gardien David Raya.
« C’est l’histoire de notre saison », a conclu l’Espagnol. « Il y a des blessures, il faut prendre des décisions que tout le monde ne comprendra peut-être pas, mais nous avons pris les trois points. Nous nous battons pour notre survie et, aujourd’hui, nous avons montré que nous pouvions résister au chaos. Maintenant, nous allons récupérer et nous préparer pour une autre finale décisive le week-end prochain. »