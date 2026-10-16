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Mikel Arteta explique l’étrange absence de William Saliba sur la photo d’équipe et évoque les suppressions de postes à Arsenal
Saliba absent de la photo d’équipe
À l’approche de leur match de Premier League face à Nottingham Forest, Arteta a évoqué l’étrange absence de Saliba sur la photo officielle de l’équipe. Lors de sa conférence de presse d’avant-match, il a expliqué le casse-tête logistique derrière cette séance photo.
« Nous avons déjà essayé de prendre cette photo à trois reprises. Nous avons dû annuler la séance à la dernière minute pour différentes raisons. Et nous avons certaines obligations, des obligations commerciales. Des personnes sont venues en avion pour s’en charger. Nous avons donc décidé de prendre au moins cette photo », a-t-il déclaré.
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La promesse d’une nouvelle image
Les supporters craignaient que Saliba manque ce moment à cause de sa blessure au dos, mais Arteta a assuré qu’une nouvelle photo serait organisée. « Nous prendrons une autre photo avec toute la famille. J’espère que nous pourrons tous les réunir un jour. Et nous l’annoncerons aussi », a-t-il ajouté. Interrogé sur une éventuelle déception de Saliba, il a assuré que le joueur était satisfait.
« Cela ne dépendait pas de lui. Mais d’habitude, il est content de tout. Il sait à quel point il est aimé, et il y a eu quelques plaisanteries sur place. Il va très bien. »
Les suppressions de postes parmi le personnel d’Arsenal abordées
Au-delà des questions liées à l’effectif, Arsenal a fait l’objet d’une intense attention publique cette semaine après des informations faisant état d’une importante restructuration qui entraînera la perte d’emploi d’environ 60 membres du personnel. Interrogé directement sur ces suppressions de postes lors de la conférence de presse, Arteta a rapidement pris ses distances avec le volet administratif des décisions du club.
« D’abord, cette question ne s’adresse pas à moi. On m’a expliqué la démarche et l’analyse menées dans l’ensemble du club, avec toujours la volonté d’évoluer et de progresser. Certaines décisions doivent être prises pour placer les personnes aux postes qui leur conviennent et continuer à investir afin d’atteindre nos objectifs et d’obtenir les succès que nous voulons connaître. Voilà ce qui m’a été expliqué. Évidemment, je ne suis pas la bonne personne pour répondre à cette question. C’est certain. Et j’espère que tout le monde le respectera », a-t-il répondu.
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Un test crucial attend Nottingham Forest
Arsenal se concentre désormais sur son déplacement difficile de dimanche chez Nottingham Forest, avec l’objectif de prolonger sa récente bonne dynamique. De son côté, le staff médical fera passer une nouvelle IRM à Saliba la semaine prochaine afin d’évaluer la guérison de sa blessure au dos, avant un calendrier hivernal chargé.
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