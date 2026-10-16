Mikel Arteta explique l’étrange absence de William Saliba sur la photo d’équipe et évoque les suppressions de postes à Arsenal

À l’approche de leur match de Premier League face à Nottingham Forest, Arteta a évoqué l’étrange absence de Saliba sur la photo officielle de l’équipe. Lors de sa conférence de presse d’avant-match, il a expliqué le casse-tête logistique derrière cette séance photo.

« Nous avons déjà essayé de prendre cette photo à trois reprises. Nous avons dû annuler la séance à la dernière minute pour différentes raisons. Et nous avons certaines obligations, des obligations commerciales. Des personnes sont venues en avion pour s’en charger. Nous avons donc décidé de prendre au moins cette photo », a-t-il déclaré.