Le tournant du match a été l'entrée en jeu de Dowman à 15 minutes de la fin. Arteta a expliqué que ce choix reposait sur l'incroyable sang-froid et les performances à l'entraînement du jeune joueur, déclarant : « Je pense que la décision que l'on prend doit être mise en œuvre. Il faut le voir s'entraîner tous les jours ; il le fait face à ces défenseurs qui sont, à mon avis, les meilleurs au monde. »

Le manager a ajouté : « C'était son moment, probablement parce qu'il ne semble pas se laisser impressionner par l'occasion, l'adversaire ou le match », soulignant ainsi que le jeune joueur de 16 ans s'épanouit même face aux défenseurs de l'équipe première d'Arsenal.