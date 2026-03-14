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Mikel Arteta estime que Max Dowman est capable de rivaliser avec « les meilleurs du monde » ; le manager d'Arsenal commente ainsi le but historique inscrit en Premier League contre Everton
Un moment sensationnel à l'Emirates
Au terme de cette victoire âprement disputée, Arteta était visiblement ému par l'ambiance et l'importance du résultat. Revenant sur le dénouement haletant qui a vu Arsenal parvenir enfin à percer la défense tenace d'Everton, l'Espagnol a qualifié cet après-midi de « sensationnel » et de « l'un des meilleurs moments » qu'il ait vécus sur le banc. Malgré 13 tirs en première mi-temps, Arteta restait confiant quant à la capacité de son équipe à trouver la faille, soulignant l'incroyable détermination dont elle a fait preuve ces derniers mois. Cette percée est finalement survenue à la 89e minute, lorsque le centre de Max Dowman a provoqué une erreur de Jordan Pickford, permettant à Gyokeres de pousser le ballon dans le but vide. Quelques instants plus tard, le jeune joueur de 16 ans a inscrit son nom dans l'histoire en repoussant un corner tardif et en s'élançant dans un superbe sprint de 75 mètres pour glisser le ballon dans un but vide.
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La décision de faire confiance à un adolescent
Le tournant du match a été l'entrée en jeu de Dowman à 15 minutes de la fin. Arteta a expliqué que ce choix reposait sur l'incroyable sang-froid et les performances à l'entraînement du jeune joueur, déclarant : « Je pense que la décision que l'on prend doit être mise en œuvre. Il faut le voir s'entraîner tous les jours ; il le fait face à ces défenseurs qui sont, à mon avis, les meilleurs au monde. »
Le manager a ajouté : « C'était son moment, probablement parce qu'il ne semble pas se laisser impressionner par l'occasion, l'adversaire ou le match », soulignant ainsi que le jeune joueur de 16 ans s'épanouit même face aux défenseurs de l'équipe première d'Arsenal.
Quelques conseils simples pour les remplaçants
Alors que la tension était à son comble, le message d’Arteta à son banc a été d’une simplicité remarquable. Il a exhorté ses remplaçants, notamment Dowman et Viktor Gyokeres, à « aller faire ce qu’ils savent faire et nous offrir la victoire ». L’entraîneur a souligné que lorsque l’équipe cherche à débloquer la situation, il compte sur ses joueurs pour apporter ce « petit plus ».
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Garder les pieds sur terre malgré l'engouement
Malgré l'euphorie suscitée par le fait que Dowman soit devenu, à 16 ans et 73 jours, le plus jeune buteur de l'histoire du championnat, Arteta s'est empressé de tempérer les attentes. Lorsqu'on lui a demandé si la jeune star du centre de formation pourrait bientôt être titularisée, l'entraîneur a répondu : « Du calme ! Revenons sur terre et profitons de cette journée. » Il a plutôt mis l'accent sur l'esprit collectif de l'équipe, saluant leur « envie de gagner » alors qu'ils continuent à disputer chaque compétition comme si c'était la dernière.
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