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Mikel Arteta estime que le retour de deux joueurs blessés offre à Arsenal de « nouvelles options » pour défier l’Atlético de Madrid, et l’entraîneur « a hâte » de disputer ce choc en Ligue des champions
Le duo clé est de retour dans le groupe
Venu en conférence de presse avant le match décisif à l’Emirates Stadium, Mikel Arteta a confirmé la nouvelle que tous les supporters d’Arsenal attendaient : Martin Ødegaard et Kai Havertz, absents la semaine passée, sont bien disponibles. Après le match nul 1-1 de l’aller en Espagne, le retour de ces deux attaquants clés redonne du moral et offre un atout tactique non négligeable à l’équipe londonienne.
« Ils sont disponibles, ils sont dans le groupe, les deux », a-t-il confirmé. Insistant sur l’importance de leur retour, l’Espagnol a ajouté : « C’est formidable, car nous avons besoin d’options, nous avons besoin de pouvoir jouer différents types de matchs demain, que ce soit dès le début ou plus tard. C’est donc vraiment, vraiment une bonne nouvelle pour nous de les avoir tous les deux de retour. »
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La soif de finale
Les Gunners se préparent à disputer leur première finale de Ligue des champions depuis 2006, et la concentration est de mise à London Colney. Arteta a immédiatement souligné l’importance de cet instant, rappelant que le club a travaillé sans relâche pendant vingt ans pour retrouver le sommet du football européen.
« J’ai hâte. Je veux dire, je sens l’énergie au sein de l’équipe et parmi nos supporters, ce sont donc des moments que nous voulons vivre ensemble », a déclaré Arteta. « Nous avons dû travailler dur, en tant que club et en tant qu’équipe, pendant 20 ans pour nous retrouver à nouveau dans cette position, et nous avons tellement envie de remporter le match de demain et d’accéder à la finale. »
Flexibilité tactique et profondeur de l’effectif
Estimant que Bukayo Saka est « au meilleur de sa forme », Mikel Arteta juge que son effectif atteint son pic de performance au moment le plus opportun. L’entraîneur a souligné l’importance de disposer de profils complémentaires, citant notamment la concurrence au poste d’arrière gauche entre Riccardo Calafiori et Piero Hincapie.
« [Calafiori et Hincapie] sont très différents. Nous n’avons que rarement pu compter sur eux deux simultanément pendant une longue période, ce qui nous contraignait à adapter notre jeu selon l’adversaire et les associations que nous souhaitions créer avec le reste de l’équipe. Aujourd’hui, ils sont tous deux disponibles, et c’est une excellente option, car, comme vous l’avez souligné, ils sont très différents. »
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Un message à l’intention des supporters des Émirats
L’entraîneur d’Arsenal mise sur une ambiance survoltée à domicile pour aider ses joueurs à l’emporter face à l’Atlético discipliné de Diego Simeone. Après une saison exténuante de 58 matchs, Arteta affirme que son équipe est prête à « aller saisir » l’occasion, portée par son récent succès en championnat contre Fulham.
« Je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’envoyer de messages. C’est l’enjeu qui parle de lui-même », a conclu Arteta. « Je pense que c’est l’occasion, c’est le moment, c’est le match. Vivons cela ensemble et faisons en sorte que ça se réalise. Allons la saisir. Quand on se trouve face à une telle opportunité, cela signifie qu’on est prêt à la concrétiser, et l’équipe va tout donner dès la première minute pour y parvenir. »