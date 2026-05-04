Venu en conférence de presse avant le match décisif à l’Emirates Stadium, Mikel Arteta a confirmé la nouvelle que tous les supporters d’Arsenal attendaient : Martin Ødegaard et Kai Havertz, absents la semaine passée, sont bien disponibles. Après le match nul 1-1 de l’aller en Espagne, le retour de ces deux attaquants clés redonne du moral et offre un atout tactique non négligeable à l’équipe londonienne.

« Ils sont disponibles, ils sont dans le groupe, les deux », a-t-il confirmé. Insistant sur l’importance de leur retour, l’Espagnol a ajouté : « C’est formidable, car nous avons besoin d’options, nous avons besoin de pouvoir jouer différents types de matchs demain, que ce soit dès le début ou plus tard. C’est donc vraiment, vraiment une bonne nouvelle pour nous de les avoir tous les deux de retour. »