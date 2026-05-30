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Mikel Arteta estime qu’Arsenal méritait un penalty décisif face au PSG et dénonce les décisions « cruciales » qui ont scellé la défaite en finale de la Ligue des champions
Arteta remet en cause des décisions arbitrales cruciales
Arteta a exprimé sa frustration après l’élimination à Budapest, pointant du doigt un tacle sur Noni Madueke qu’il estime devoir être sanctionné d’un penalty. « Je l’ai revu et ça aurait facilement pu être un penalty. D’ailleurs, quand on compare avec le penalty qu’on m’a accordé cette saison dans la compétition, c’est flagrant. Cette année, l’arbitre a pris une décision ; avec Cristhian Mosquera, il en a pris une autre, et c’est une décision majeure », a déclaré l’Espagnol à TNT Sports.
Cette défaite laisse un goût particulièrement amer aux Gunners, qui comptent désormais plus de participations à cette compétition sans la remporter que tout autre club. Malgré une saison marquée par d’immenses progrès, Arteta a estimé que l’issue serrée de la finale avait été influencée par la victoire 4-3 aux tirs au but du PSG contre Arsenal, qui a permis au club parisien de conserver son titre.
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Surmonter la douleur d’une défaite aux tirs au but
Perdre une finale aux tirs au but est une forme particulière de souffrance sportive, et Arteta a exhorté ses joueurs à accepter cette déception plutôt que de la fuir. « Oui, c’est très difficile à accepter quand on a été si régulier tout au long de la compétition jusqu’à la finale et qu’au final, on perd le trophée aux tirs au but, c’est donc un moment difficile », a-t-il admis. Il a souligné que le club devait reconnaître le chemin parcouru, n’ayant pas atteint ce stade depuis plus de deux décennies.
Son message à l’équipe est clair : résilience et honnêteté émotionnelle. « C’est une équipe formidable et je les félicite. La qualité individuelle de leurs joueurs, la manière dont ils sont entraînés : c’est une équipe de très haut niveau. Il faut traverser ces émotions ; si vous souffrez, traversez cette souffrance. Si vous estimez avoir des regrets, tirez-en les leçons nécessaires. Réfléchissez-y et montrez l’ambition qui nous anime », a-t-il conclu.
Fier de porter l'écusson d'Arsenal
Malgré l’absence de trophée ce soir-là, l’entraîneur a immédiatement salué le dévouement de ses joueurs tout au long d’une campagne européenne éprouvante. Il a souligné que le groupe avait surmonté d’importants défis internes qui l’avaient soudé. « Je suis tellement fier d’eux au regard de la saison que nous venons de vivre dans ces circonstances. En interne, nous savons ce que nous avons traversé. C’est tout simplement un privilège de diriger ce groupe de joueurs et cette équipe, la façon dont ils portent ce maillot et l’engagement qu’ils y mettent », a déclaré Arteta.
Les Gunners avaient bien conquis la Premier League plus tôt dans le mois, mais la Ligue des champions demeure le « grand titre » qui échappe encore aux fidèles de l’Emirates. Il a toutefois reconnu le goût amer de la conclusion européenne, soulignant qu’« on a laissé filer le plus gros » dans les derniers instants en Hongrie. Sur le plan tactique, les Gunners ont même atteint un plus bas historique sous son ère, avec seulement 24,7 % de possession.
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Le PSG instaure une nouvelle dynastie européenne
Alors qu'Arsenal digérait sa défaite, Luis Enrique et le PSG célébraient un exploit historique : le club de la capitale est devenu le deuxième formation de l'ère moderne à conserver son titre en Ligue des champions. Le géant français a désormais levé huit des dix derniers trophées mis en jeu, imposant une hégémonie que le football européen n'avait plus connue depuis le triplé du Real Madrid sous Zinédine Zidane.
Pour Arsenal, l’enjeu est désormais de faire en sorte que cette finale ne demeure pas une simple anomalie, comme celle qui a duré 22 ans. « Nous n’avons pas réussi cela depuis 22 ans, alors imaginez que c’est la deuxième fois de notre histoire que nous y parvenons. Nous devons reconnaître la saison que nous avons faite, mais pour l’instant, personne ne va vous soulager de cette douleur », a conclu Arteta.