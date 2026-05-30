Arteta a exprimé sa frustration après l’élimination à Budapest, pointant du doigt un tacle sur Noni Madueke qu’il estime devoir être sanctionné d’un penalty. « Je l’ai revu et ça aurait facilement pu être un penalty. D’ailleurs, quand on compare avec le penalty qu’on m’a accordé cette saison dans la compétition, c’est flagrant. Cette année, l’arbitre a pris une décision ; avec Cristhian Mosquera, il en a pris une autre, et c’est une décision majeure », a déclaré l’Espagnol à TNT Sports.

Cette défaite laisse un goût particulièrement amer aux Gunners, qui comptent désormais plus de participations à cette compétition sans la remporter que tout autre club. Malgré une saison marquée par d’immenses progrès, Arteta a estimé que l’issue serrée de la finale avait été influencée par la victoire 4-3 aux tirs au but du PSG contre Arsenal, qui a permis au club parisien de conserver son titre.