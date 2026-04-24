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Mikel Arteta est pressenti pour devenir le futur entraîneur du FC Barcelone, même s’il ne parvient pas à remporter le titre de Premier League avec Arsenal
Arteta pourrait faire son retour au Camp Nou
L’entraîneur d’Arsenal est présenté comme le successeur naturel sur le banc du FC Barcelone, Rafael Nadal assurant qu’Arteta possède l’« ADN » requis pour diriger le club. Sous la pression de remporter la Premier League à Londres, Arteta voit néanmoins sa réputation en Catalogne préservée, indépendamment de son palmarès actuel.
Son travail de transformation des Gunners en prétendants réguliers au titre a été remarqué en Espagne. Pour Nadal, la formation d’Arteta auprès de Pep Guardiola, associée à son propre évolution tactique à l’Emirates, s’aligne parfaitement avec les principes « cruyffiens » que Barcelone a toujours recherchés chez ses entraîneurs.
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Selon Nadal, la personnalité compte plus que les trophées au Barça.
Dans une interview accordée à BetBrothers, Nadal a souligné que les plus grandes périodes du FC Barcelone avaient souvent été lancées par des entraîneurs au palmarès encore modeste au moment de leur arrivée. Il a pris les exemples de Guardiola et Luis Enrique pour rappeler que la clé d’une nomination réussie réside avant tout dans la compatibilité des styles et la force de la personnalité.
« Le FC Barcelone a eu certains des meilleurs entraîneurs sans qu’ils aient été précédés de titres », a-t-il déclaré. « Guardiola venait de l’équipe B, Luis Enrique aussi. Il s’agit de repérer une personnalité, un style capable de s’adapter naturellement. »
Son passage « brillant » à Arsenal constitue une excellente carte de visite
Depuis son arrivée à Londres, Arteta a remanié l’effectif d’Arsenal et instauré une philosophie axée sur la domination et la possession du ballon, inspirée de l’école barcelonaise. Nadal a souligné que la capacité d’Arteta à gérer des attentes élevées et des ego tout en reconstruisant une institution d’élite correspondait exactement aux besoins du Camp Nou.
« Arteta a commencé avec Guardiola, mais aujourd’hui, à Arsenal, il connaît une période brillante », a poursuivi Nadal. « Je pense que… pour un entraîneur, il n’est pas toujours essentiel de regarder si son CV est précédé de titres ou non. Il s’agit aussi de voir quelque chose de différent. Ce n’est pas seulement parce qu’il a été joueur à Barcelone, mais je continue de penser qu’il a sa place pour porter le poids de l’équipe. »
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Arteta reste déterminé à mettre fin au jeûne de titres d'Arsenal.
Malgré les spéculations sur son avenir, la priorité immédiate d’Arteta est de bien négocier les dernières journées de Premier League, alors qu’Arsenal chasse son premier titre de champion depuis plus de vingt ans. Les Gunners ont glissé à la deuxième place du classement après deux défaites consécutives, offrant à Manchester City la première place au goal average.