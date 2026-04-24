Mikel Arteta est pressenti pour devenir le futur entraîneur du FC Barcelone, même s’il ne parvient pas à remporter le titre de Premier League avec Arsenal

L’entraîneur d’Arsenal est présenté comme le successeur naturel sur le banc du FC Barcelone, Rafael Nadal assurant qu’Arteta possède l’« ADN » requis pour diriger le club. Sous la pression de remporter la Premier League à Londres, Arteta voit néanmoins sa réputation en Catalogne préservée, indépendamment de son palmarès actuel.

Son travail de transformation des Gunners en prétendants réguliers au titre a été remarqué en Espagne. Pour Nadal, la formation d’Arteta auprès de Pep Guardiola, associée à son propre évolution tactique à l’Emirates, s’aligne parfaitement avec les principes « cruyffiens » que Barcelone a toujours recherchés chez ses entraîneurs.