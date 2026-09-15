Après la conférence de presse musclée de l'entraîneur d'Arsenal, Jamie Carragher a établi des parallèles entre l'Espagnol et deux des figures les plus emblématiques de la Premier League. Sur Monday Night Football de Sky Sports, l'ancien défenseur de Liverpool a suggéré qu'Arteta faisait désormais parler son poids d'entraîneur pour influencer les arbitres.

« C'était Mikel Arteta en train de devenir le Sir Alex Ferguson de la Premier League à l'heure actuelle », a déclaré Carragher. « C'est le patron du moment ; c'est le champion de Premier League. Il y a beaucoup de nouveaux entraîneurs... lui est en poste depuis six ou sept ans, et il estime être en position de force pour dire : “Oui, ce n'était pas un penalty.” Et je ne pense pas que c'était un penalty non plus. »

Carragher a souligné qu'Arteta avait délibérément monopolisé ses obligations médiatiques pour faire passer un message plus large. « L'un des journalistes a fait remarquer que, quelle que soit la question qu'on lui posait, il revenait toujours sur le penalty, donc il était déterminé à imposer le récit selon lequel cela n'arrivera plus à son club », a ajouté le consultant. « Mais c'est le propre d'un entraîneur, on l'a vu avec Sir Alex Ferguson, on l'a vu avec Jose Mourinho. »



