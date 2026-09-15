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Mikel Arteta est-il le nouveau Sir Alex Ferguson ? Jamie Carragher établit une comparaison avec Manchester United après le coup de gueule furieux de l’entraîneur d’Arsenal contre l’arbitre
Arsenal s’impose malgré la polémique autour d’un penalty
Arsenal s’est imposé 2-0 au Stadium of Light, mais le match a été éclipsé par un incident controversé en première période. Alors que le score était encore nul et vierge, l’arbitre Stuart Attwell a accordé un penalty à Sunderland après avoir sanctionné Ezri Konsa pour un accrochage avec Dan Ballard dans la surface.
La VAR a examiné l’incident survenu sur ce corner et a confirmé la décision prise par Attwell sur le terrain. Malgré les trois points finalement pris par Arsenal, Arteta a livré une analyse cinglante de l’arbitrage après la rencontre, qualifiant la décision d’accorder ce penalty d’« inacceptable ».
- AFP
Carragher établit une comparaison avec Sir Alex Ferguson
Après la conférence de presse musclée de l'entraîneur d'Arsenal, Jamie Carragher a établi des parallèles entre l'Espagnol et deux des figures les plus emblématiques de la Premier League. Sur Monday Night Football de Sky Sports, l'ancien défenseur de Liverpool a suggéré qu'Arteta faisait désormais parler son poids d'entraîneur pour influencer les arbitres.
« C'était Mikel Arteta en train de devenir le Sir Alex Ferguson de la Premier League à l'heure actuelle », a déclaré Carragher. « C'est le patron du moment ; c'est le champion de Premier League. Il y a beaucoup de nouveaux entraîneurs... lui est en poste depuis six ou sept ans, et il estime être en position de force pour dire : “Oui, ce n'était pas un penalty.” Et je ne pense pas que c'était un penalty non plus. »
Carragher a souligné qu'Arteta avait délibérément monopolisé ses obligations médiatiques pour faire passer un message plus large. « L'un des journalistes a fait remarquer que, quelle que soit la question qu'on lui posait, il revenait toujours sur le penalty, donc il était déterminé à imposer le récit selon lequel cela n'arrivera plus à son club », a ajouté le consultant. « Mais c'est le propre d'un entraîneur, on l'a vu avec Sir Alex Ferguson, on l'a vu avec Jose Mourinho. »
Les standards de l’arbitrage à la loupe
Le coup de colère d'Arteta s'inscrit dans une frustration croissante visant l'instance arbitrale du football anglais, Pro Ref. Selon plusieurs informations, Arsenal a l'intention d'intensifier officiellement ses griefs afin d'exiger des réponses au sujet de l'incident Konsa. Carragher estime que cette pression publique est une manœuvre calculée sur le long terme, déclarant : « Il serait intéressant de voir combien de temps il faudra avant qu'un autre arbitre accorde un penalty contre Arsenal dans une situation similaire. »
La controverse vient aggraver un week-end désastreux pour les arbitres de Premier League. Pro Ref a récemment reconnu une erreur flagrante lors du derby de Manchester de dimanche, admettant qu'Enzo Fernandez était hors-jeu dans l'action ayant conduit au but décisif d'Erling Haaland. Par conséquent, les arbitres VAR responsables de cette rencontre ont été mis à l'écart pour la prochaine journée de matches.
- Getty Images Sport
Arsenal vise à maintenir son début de saison parfait
Arteta doit désormais rapidement détourner l’attention de son groupe des polémiques autour de l’arbitrage, alors qu’il se prépare à un calendrier national chargé. Arsenal reçoit Ipswich Town en Carabao Cup mardi soir, avec l’occasion de faire tourner l’équipe tout en conservant sa dynamique de victoire.
Après leur parcours en coupe, Arsenal retrouvera le championnat avec un déplacement délicat sur la pelouse de Brighton. Arteta sera déterminé à maintenir le début de campagne parfait de son équipe et à prouver que les distractions en dehors du terrain ne freineront pas son élan.
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