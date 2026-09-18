S'exprimant devant les médias avant le match de championnat de ce week-end, l'entraîneur espagnol a refusé de comparer ses joueurs, mais a souligné l'importance vitale du gardien pour le club.

Interrogé sur le fait de savoir si le gardien était sa meilleure recrue, Arteta a déclaré : « Je ne sais pas, c'était un recrutement formidable, il n'y a aucun doute là-dessus. Qu'il soit le meilleur ou non, ce n'est qu'une opinion. Peu importe, nous sommes tellement heureux de l'avoir. Il a fait passer l'équipe à un autre niveau et maintenant, nous devons maintenir ce niveau. »

Évoquant la force mentale du gardien lors de ses premiers moments sous forte pression, Arteta a ajouté : « Je pense que c'est sa mentalité. David a d'immenses qualités, mais il a surmonté beaucoup de difficultés et de défis pour arriver à ce stade. Ce n'était pas facile au début, il a dû s'accrocher et faire ses preuves. Maintenant, il a le droit d'être l'un des meilleurs. »