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Mikel Arteta encense le « formidable » David Raya alors que l’entraîneur d’Arsenal affirme que le gardien a fait passer le club à un autre niveau
Le gardien espagnol transforme la défense
Le recrutement du gardien en provenance de Brentford en 2023 s’est révélé être l’un des coups de maître les plus marquants de l’ère Arteta. L’international espagnol totalise désormais 153 apparitions avec Arsenal, avec 72 clean sheets dans les cinq grands championnats européens. Sa présence imposante a contribué à mener le club du nord de Londres au titre de Premier League la saison dernière, une réussite couronnée par son troisième Golden Glove consécutif.
- Getty Images Sport
L’entraîneur salue une mentalité d’élite
S'exprimant devant les médias avant le match de championnat de ce week-end, l'entraîneur espagnol a refusé de comparer ses joueurs, mais a souligné l'importance vitale du gardien pour le club.
Interrogé sur le fait de savoir si le gardien était sa meilleure recrue, Arteta a déclaré : « Je ne sais pas, c'était un recrutement formidable, il n'y a aucun doute là-dessus. Qu'il soit le meilleur ou non, ce n'est qu'une opinion. Peu importe, nous sommes tellement heureux de l'avoir. Il a fait passer l'équipe à un autre niveau et maintenant, nous devons maintenir ce niveau. »
Évoquant la force mentale du gardien lors de ses premiers moments sous forte pression, Arteta a ajouté : « Je pense que c'est sa mentalité. David a d'immenses qualités, mais il a surmonté beaucoup de difficultés et de défis pour arriver à ce stade. Ce n'était pas facile au début, il a dû s'accrocher et faire ses preuves. Maintenant, il a le droit d'être l'un des meilleurs. »
Des statistiques remarquables soulignent la domination
Le statut du gardien est mis en lumière par sa capacité à répondre présent dans les moments clés, notamment avec son dernier penalty arrêté face à Enzo Le Fee. Depuis le début de la saison 2023-2024, seul Caoimhin Kelleher (cinq) a arrêté davantage de penalties parmi les gardiens de Premier League toutes compétitions confondues, hors séances de tirs au but. Sur la même période, Raya a arrêté 72,3 % des tirs qu’il a subis, ce qui renforce encore davantage son influence au sein de l’équipe.
- AFP
Le choc contre Brighton teste l’élan
Arsenal cherchera à maintenir son début de saison parfait lorsqu’Arsenal affrontera Brighton samedi. Arsenal a remporté quatre de ses six derniers matches de Premier League contre Brighton (2 nuls), soit autant que lors de ses 12 premières confrontations (3 nuls, 5 défaites). Cette rencontre marquera son dernier match avant la trêve internationale prolongée.
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