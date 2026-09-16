S’exprimant après le coup de sifflet final, l’entraîneur d’Arsenal a mis en avant Merino pour son intelligence de jeu exceptionnelle et son attitude altruiste. À 30 ans, il s’est imposé comme un membre essentiel de l’effectif, même si son temps de jeu dans l’élite a été fortement limité cette saison.

« Il est incroyable, a déclaré Arteta aux journalistes. Tout d’abord, c’est l’un des joueurs les plus intelligents que j’aie vus et avec lesquels j’ai travaillé. Ensuite, sa personnalité est tout simplement pleine de... je ne sais pas, il veut simplement se donner pour tout le monde. Il pense à tout, il pense à tout le monde. »

L’entraîneur a également mis en lumière la polyvalence tactique de l’Espagnol. Arteta a ajouté : « Il a des qualités qui sont uniques dans le football et dans notre équipe, sa capacité à arriver dans la surface, il est capable d’occuper différents espaces, de jouer à différents postes, de combiner avec les autres.

« Et en tant que milieu de terrain, cette capacité qu’il a à marquer des buts comme ce soir, c’en est une autre que nous avons vue récemment, mais encore une autre incroyable. »