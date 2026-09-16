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Mikel Arteta encense la star « unique » d’Arsenal comme « l’un des joueurs les plus intelligents » qu’il ait jamais entraînés alors que le club londonien s’est tranquillement imposé face à Ipswich en Carabao Cup
Arsenal se qualifie tranquillement pour le quatrième tour
Arsenal a poursuivi son excellent début de saison avec une victoire tranquille 4-2 contre Ipswich Town mardi soir. Si la sensation de 16 ans Max Dowman a fait les gros titres grâce à un remarquable doublé, Arteta a tenu à souligner la contribution de ses éléments les plus expérimentés.
Noni Madueke et Merino ont également inscrit leurs noms au tableau d'affichage à Portman Road. Ce dernier a hérité du brassard de capitaine pour ce match du troisième tour, se montrant à la hauteur pour mener les champions de Premier League lors d'une prestation autoritaire à l'extérieur.
- AFP
Arteta encense un milieu de terrain « incroyable »
S’exprimant après le coup de sifflet final, l’entraîneur d’Arsenal a mis en avant Merino pour son intelligence de jeu exceptionnelle et son attitude altruiste. À 30 ans, il s’est imposé comme un membre essentiel de l’effectif, même si son temps de jeu dans l’élite a été fortement limité cette saison.
« Il est incroyable, a déclaré Arteta aux journalistes. Tout d’abord, c’est l’un des joueurs les plus intelligents que j’aie vus et avec lesquels j’ai travaillé. Ensuite, sa personnalité est tout simplement pleine de... je ne sais pas, il veut simplement se donner pour tout le monde. Il pense à tout, il pense à tout le monde. »
L’entraîneur a également mis en lumière la polyvalence tactique de l’Espagnol. Arteta a ajouté : « Il a des qualités qui sont uniques dans le football et dans notre équipe, sa capacité à arriver dans la surface, il est capable d’occuper différents espaces, de jouer à différents postes, de combiner avec les autres.
« Et en tant que milieu de terrain, cette capacité qu’il a à marquer des buts comme ce soir, c’en est une autre que nous avons vue récemment, mais encore une autre incroyable. »
Merino savoure l’honneur du brassard de capitaine
Depuis son arrivée en provenance de la Real Sociedad pour 31,6 millions de livres sterling en août 2024, Merino a inscrit 16 buts en 84 apparitions toutes compétitions confondues. Cependant, l’international espagnol aux 51 sélections reste une figure périphérique en championnat, avec seulement quatre entrées en jeu cette saison.
Malgré ce rôle secondaire, le milieu de terrain a exprimé une immense fierté d’avoir mené l’équipe sur le terrain face aux Tractor Boys. Porter le brassard a constitué une étape importante pour un joueur qui continue de faire passer le collectif avant tout.
« C’est un immense honneur, a expliqué Merino. Je suis tellement fier, et représenter ce club de cette manière, en portant le brassard, beaucoup de légendes l’ont fait avant moi. Pour moi, c’est du bonheur et j’essaie de faire du mieux possible pour représenter ce club, et je sais à quel point porter le brassard est important, donc je suis vraiment heureux. »
- Every Second Media
Brighton au programme avant la trêve internationale
Arsenal connaîtra son prochain adversaire en Carabao Cup mercredi soir, à l’issue du match entre Manchester United et Brighton. Plusieurs clubs de l’élite, dont Tottenham et Leeds, ont déjà été éliminés prématurément, ce qui place les Gunners en bonne position pour viser le trophée.
Les hommes d’Arteta doivent désormais se reconcentrer sur la Premier League alors qu’ils se préparent à un déplacement compliqué à Brighton samedi. Obtenir un résultat positif sur la côte sud sera crucial pour entretenir leur dynamique avant la prochaine trêve internationale.
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