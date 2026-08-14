Mikel Arteta donne des nouvelles des blessures de Bukayo Saka et Jurrien Timber à Arsenal avant le Community Shield contre Manchester City

Les supporters d’Arsenal ont reçu une excellente nouvelle avant le coup d’envoi de dimanche face à Manchester City, Arteta ayant confirmé que le duo vedette Bukayo Saka et Declan Rice est de nouveau disponible pour postuler.

Présent en conférence de presse d’avant-match, Arteta s’est montré très positif au sujet de l’état de forme de ses cadres de retour, dont la nouvelle recrue Martin Zubimendi. L’Espagnol a déclaré : « Ils seront disponibles, ils se sont entraînés avec nous aujourd’hui, ils s’entraîneront demain et s’ils sont dans l’état que nous attendons d’eux, ils seront impliqués. »

Arteta a également pris le temps de saluer l’attitude professionnelle de son effectif après un été chargé, notant que « la plupart d’entre eux sont revenus plus tôt que prévu, vraiment en forme après tous les tests, et ils semblent tous en excellente condition.



