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Mikel Arteta donne des nouvelles des blessures de Bukayo Saka et Jurrien Timber à Arsenal avant le Community Shield contre Manchester City
Saka et Rice prêts pour le choc contre Manchester City
Les supporters d’Arsenal ont reçu une excellente nouvelle avant le coup d’envoi de dimanche face à Manchester City, Arteta ayant confirmé que le duo vedette Bukayo Saka et Declan Rice est de nouveau disponible pour postuler.
Présent en conférence de presse d’avant-match, Arteta s’est montré très positif au sujet de l’état de forme de ses cadres de retour, dont la nouvelle recrue Martin Zubimendi. L’Espagnol a déclaré : « Ils seront disponibles, ils se sont entraînés avec nous aujourd’hui, ils s’entraîneront demain et s’ils sont dans l’état que nous attendons d’eux, ils seront impliqués. »
Arteta a également pris le temps de saluer l’attitude professionnelle de son effectif après un été chargé, notant que « la plupart d’entre eux sont revenus plus tôt que prévu, vraiment en forme après tous les tests, et ils semblent tous en excellente condition.
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Le duo défensif est toujours sur la touche
Si les nouvelles sont positives dans les secteurs offensif et au milieu de terrain, la situation défensive reste un peu plus compliquée pour les champions de Premier League. Arteta a confirmé que Jurrien Timber et William Saliba manqueront tous les deux le choc face à l’équipe d’Enzo Maresca, alors qu’ils poursuivent leurs programmes de rééducation respectifs.
Saliba, en particulier, semble devoir observer une absence plus importante, l’entraîneur ayant décrit sa situation comme une « blessure de longue durée ». La situation de Timber est plus optimiste, même s’il n’est pas encore prêt pour un retour à la compétition dans le onze de départ.
Arteta a donné des explications détaillées sur l’état d’avancement du processus de récupération de l’international néerlandais, expliquant que le club adopte une approche prudente afin d’éviter tout contretemps. « Jurrien progresse vraiment très bien », a rapporté Arteta.
« Il est sur le terrain, nous augmentons maintenant progressivement certaines actions, et surtout le volume et la charge. Je pense qu’il est sur une bonne trajectoire, mais il reste encore quelques semaines. Wilo, comme nous le savons tous, c’est davantage une blessure de longue durée. »
Le chemin du retour de Timber
L’ancien joueur polyvalent de l’Ajax est un élément essentiel du dispositif tactique d’Arteta, et son retour à l’entraînement complet avec le groupe devrait intervenir dans un avenir très proche. L’entraîneur a laissé entendre que les sept à dix prochains jours seront cruciaux pour le latéral, alors qu’il commence à se réintégrer avec ses coéquipiers sur le terrain.
Arteta a détaillé le plan prévu pour le défenseur, en déclarant : « Nous devons attendre et voir. Il doit commencer à s’entraîner avec le groupe dans la semaine à venir environ, nous l’espérons, puis voir comment il progresse à partir de là. C’est un problème de longue date, et nous voulons nous assurer que chaque étape que nous franchissons est la bonne, qu’il se sente bien pour le faire, parce que c’est un joueur tellement important pour nous. »
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Rumeurs de transfert et ambitions de titres
Au-delà des inquiétudes immédiates liées aux blessures, Arteta a évoqué les ambitions persistantes du club sur le marché des transferts à l'approche de la date limite. Alors que plusieurs défenseurs de premier plan sont associés au club dans les médias, l'Espagnol est resté discret sur des noms précis, mais s'est montré clair sur la volonté du club de continuer à faire évoluer l'effectif.
À propos d'éventuelles arrivées, Arteta a déclaré : « Je ne vais pas parler d'un joueur en particulier, mais ce que je peux évidemment vous dire, c'est [au sujet de] l'ambition du club. Elle est grande, nous voulons améliorer l'effectif, nous voulons faire évoluer l'effectif, afin d'atteindre [nos objectifs]. Nous avons identifié certains secteurs qui peuvent devenir des points forts, c'est ce que nous essayons de faire. »
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