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Mikel Arteta devrait être récompensé : Arsenal place Junior Kroupi et Julián Álvarez en tête de sa liste de transferts et envisage une augmentation de salaire pour son entraîneur, fraîchement couronné champion de Premier League
Arsenal prépare un nouveau contrat pour Arteta après son sacre
Arsenal s’apprête à offrir à Arteta une augmentation de salaire substantielle après avoir mené le club au titre de champion de Premier League. L’Espagnol, qui a pris les rênes de l’équipe en décembre 2019, touche actuellement environ 10 millions de livres sterling par an, primes comprises, mais son prochain contrat pourrait le hisser parmi les entraîneurs les mieux payés du football mondial, selon The Guardian.
Selon certaines sources, son futur salaire à l’Emirates Stadium pourrait presque égaler les 30 millions d’euros (26 millions de livres sterling) perçus annuellement par Diego Simeone à l’Atlético, ce qui ferait de lui l’entraîneur le mieux payé au monde. Les discussions concernant un nouveau contrat ont été suspendues en fin de saison, mais, toujours selon ces sources, l’avenir d’Arteta n’a jamais été remis en question. Les négociations officielles doivent reprendre après la finale de la Ligue des champions entre Arsenal et le Paris Saint-Germain.
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Arsenal vise des renforts de prestige en attaque
Outre la prolongation d’Arteta, la direction d’Arsenal s’attèle cet été à un profond remaniement de l’effectif. L’entraîneur espagnol privilégie des renforts offensifs afin de consolider les récents succès nationaux du club.
L’attaquant de Bournemouth, Kroupi, serait en pole position après une première saison remarquée au cours de laquelle il a battu le record de buts marqués par un adolescent lors de son exercice inaugural en Premier League. Polyvalent, il peut jouer en pointe ou sur l’aile gauche. Les Gunners s’intéresseraient aussi à la star de l’Atlético, Alvarez, même si les contraintes financières d’un tel transfert constituent un obstacle non négligeable.
Une nouvelle option offensive et un remaniement de l'effectif
Khvicha Kvaratskhelia demeure la grande priorité d’Arsenal, même si le club londonien s’attend à une résistance acharnée du Paris Saint-Germain pour conserver son ailier géorgien. Le directeur sportif Andrea Berta surveille aussi de près Bradley Barcola, Nico Williams et Anthony Gordon.
Pour financer ces arrivées, Arsenal envisage un vaste remaniement de son effectif : Gabriel Martinelli pourrait partir en cas d’offre satisfaisante, Gabriel Jesus ne figure plus dans les plans du club et Christian Nørgaard est annoncé à l’Ajax après avoir peiné à s’imposer comme titulaire.
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Un été chargé en perspective à l'Emirates Stadium
Arsenal se prépare à un mercato estival ambitieux. Le club, déterminé à lutter régulièrement pour les plus grands trophées, veut d’abord sécuriser l’avenir à long terme de Mikel Arteta avant d’entamer ses opérations transferts.
Parallèlement, le club londonien anticipe déjà l’avenir au-delà des renforts immédiats en discutant avec Jeremy Monga, jeune talent de Leicester. Fort du soutien affirmé des Kroenke, Arsenal entend bien rester un acteur majeur du football anglais.