Arsenal s’apprête à offrir à Arteta une augmentation de salaire substantielle après avoir mené le club au titre de champion de Premier League. L’Espagnol, qui a pris les rênes de l’équipe en décembre 2019, touche actuellement environ 10 millions de livres sterling par an, primes comprises, mais son prochain contrat pourrait le hisser parmi les entraîneurs les mieux payés du football mondial, selon The Guardian.

Selon certaines sources, son futur salaire à l’Emirates Stadium pourrait presque égaler les 30 millions d’euros (26 millions de livres sterling) perçus annuellement par Diego Simeone à l’Atlético, ce qui ferait de lui l’entraîneur le mieux payé au monde. Les discussions concernant un nouveau contrat ont été suspendues en fin de saison, mais, toujours selon ces sources, l’avenir d’Arteta n’a jamais été remis en question. Les négociations officielles doivent reprendre après la finale de la Ligue des champions entre Arsenal et le Paris Saint-Germain.