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Mikel Arteta défend sa décision d'avoir titularisé Kepa Arrizabalaga plutôt que David Raya après la défaite en finale de la Carabao Cup face à Manchester City
Arteta défend son choix de gardien
Arteta a fait l'objet d'une attention particulière après la défaite à Wembley, notamment en ce qui concerne son choix de gardien. Kepa a commis une erreur cruciale qui a permis à O'Reilly de marquer le premier de ses deux buts, renversant complètement la dynamique de la rencontre. Malgré cette erreur coûteuse, l'entraîneur a pleinement assumé sa décision de laisser Raya sur le banc. Expliquant son raisonnement, Arteta a déclaré : « Je comprends cela, mais je dois faire ce que je pense être juste. Il a disputé toutes les rencontres de la compétition et je pense que cela aurait été très injuste. Ils doivent mériter leur place. Nous nous basons sur ce que nous avons vu. Je crois que c'est la bonne chose à faire. Les erreurs font partie du football, et malheureusement, aujourd'hui, cela s'est produit à un moment crucial. »
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Arsenal regrette les occasions manquées à Wembley
Les Gunners ont livré une première mi-temps disputée, mais n’ont pas réussi à transformer leur pression en buts. Kai Havertz a vu une occasion en or repoussée par James Trafford, laissant l’équipe du nord de Londres vulnérable face à la remontée finale de City. Revenant sur cette défaite douloureuse et le manque de tranchant de son équipe, Arteta a exprimé sa profonde déception : « C’est très triste, difficile à accepter. Nous savons à quel point cela compte pour nos supporters. Comme je l’ai dit plus tôt, il y a eu de bons moments en première mi-temps et nous n’avons pas su en tirer profit. Nous avons eu des occasions par l’intermédiaire de Gabi et Viktor. Surtout en deuxième mi-temps, nous aurions dû mieux faire pendant ces 25 minutes. Parfois, il faut rendre hommage à l’adversaire. Il y a certainement des choses que nous pouvons améliorer. »
Se remettre d'un coup dur sur le plan psychologique
Alors qu'une série de matchs décisifs s'annonce tant en championnat qu'en compétitions européennes, le défi immédiat consiste à veiller à ce que cette déception en finale de coupe ne vienne pas compromettre l'ensemble de leur saison. L'entraîneur est convaincu que son effectif possède la force mentale nécessaire pour se remettre rapidement de ce revers subi à Wembley. Soulignant leur résilience, Arteta a déclaré : « Nous avons disputé 50 matchs avant aujourd'hui… Chaque fois que nous faisons match nul ou que nous perdons, nous devons faire nos preuves, nous devons recommencer. Nous avons des antécédents récents qui montrent comment cette équipe a réagi dans ces moments-là. C'est surtout pour mettre les choses en perspective. Nous allons nous en servir comme d'un feu dans le ventre. Nous gérerons cette énergie de la bonne manière. Nous traverserons la douleur et la déception, cela fait partie du football. »
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Quelle est la prochaine étape pour Arsenal ?
Les Gunners doivent rapidement mettre derrière eux cette déception en Carabao Cup, alors qu'une période décisive de leur saison approche. L'équipe d'Arteta occupe actuellement la tête du classement de la Premier League avec 70 points en 31 matches, avec neuf points d'avance sur Manchester City, même si les hommes de Pep Guardiola ont un match en moins. Leur quête d'un triplé historique se poursuit à un rythme effréné. Après un quart de finale de FA Cup à l'extérieur contre Southampton le 4 avril, ils disputeront un double affrontement crucial en Ligue des champions de l'UEFA contre le Sporting CP. Tous les regards seront toutefois tournés vers le 19 avril, lorsque Arsenal se rendra à l'Etihad Stadium pour affronter City lors d'un match qui pourrait encore avoir un impact sur la course au titre.
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