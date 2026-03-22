Mikel Arteta défend sa décision d'avoir titularisé Kepa Arrizabalaga plutôt que David Raya après la défaite en finale de la Carabao Cup face à Manchester City

Les Gunners ont livré une première mi-temps disputée, mais n’ont pas réussi à transformer leur pression en buts. Kai Havertz a vu une occasion en or repoussée par James Trafford, laissant l’équipe du nord de Londres vulnérable face à la remontée finale de City. Revenant sur cette défaite douloureuse et le manque de tranchant de son équipe, Arteta a exprimé sa profonde déception : « C’est très triste, difficile à accepter. Nous savons à quel point cela compte pour nos supporters. Comme je l’ai dit plus tôt, il y a eu de bons moments en première mi-temps et nous n’avons pas su en tirer profit. Nous avons eu des occasions par l’intermédiaire de Gabi et Viktor. Surtout en deuxième mi-temps, nous aurions dû mieux faire pendant ces 25 minutes. Parfois, il faut rendre hommage à l’adversaire. Il y a certainement des choses que nous pouvons améliorer. »