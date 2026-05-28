À l’approche de la finale de la Ligue des champions, Mikel Arteta est revenu sur son rapport avec son homologue Luis Enrique. Les deux hommes ont évolué au FC Barcelone : l’actuel coach d’Arsenal y était alors un jeune espoir, tandis que l’entraîneur du PSG était déjà un vétéran confirmé. Arteta a rappelé le surnom que lui avait attribué Enrique et a salué la conviction inébranlable de l’Espagnol dans sa philosophie tactique, malgré les pressions extérieures.

Dans une interview accordée à MARCA, Arteta a déclaré : « Je garde de lui un excellent souvenir en raison de son attitude envers les jeunes et de ce qu’il était en tant que joueur. En tant qu’entraîneur, c’est quelqu’un qui a su faire preuve de leadership pour suivre une voie, et malgré toutes les critiques à son encontre, continuer dans cette voie et finir par s’imposer comme il l’a fait. C’est un exemple pour tout le monde. »