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Mikel Arteta considère Luis Enrique comme « un exemple pour tout le monde » et se souvient avec « tendresse » de l’époque où il a croisé le technicien du PSG à Barcelone
Le lien avec Barcelone et la leadership de Luis Enrique
À l’approche de la finale de la Ligue des champions, Mikel Arteta est revenu sur son rapport avec son homologue Luis Enrique. Les deux hommes ont évolué au FC Barcelone : l’actuel coach d’Arsenal y était alors un jeune espoir, tandis que l’entraîneur du PSG était déjà un vétéran confirmé. Arteta a rappelé le surnom que lui avait attribué Enrique et a salué la conviction inébranlable de l’Espagnol dans sa philosophie tactique, malgré les pressions extérieures.
Dans une interview accordée à MARCA, Arteta a déclaré : « Je garde de lui un excellent souvenir en raison de son attitude envers les jeunes et de ce qu’il était en tant que joueur. En tant qu’entraîneur, c’est quelqu’un qui a su faire preuve de leadership pour suivre une voie, et malgré toutes les critiques à son encontre, continuer dans cette voie et finir par s’imposer comme il l’a fait. C’est un exemple pour tout le monde. »
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Gérer la transition de Zubimendi vers la Premier League
Interrogé sur les critiques tactiques visant Martin Zubimendi, qui aborde la finale après quatre matches consécutifs sur le banc, Arteta a fermement défendu la première saison du milieu de terrain à Arsenal. « Je pourrais citer des dizaines d’exemples de joueurs qui, lors de leur première année en Premier League, n’ont pas été aussi brillants que Zubi », a expliqué l’entraîneur. « Mais il est vrai qu’il a disputé des matchs dans des systèmes où il n’avait jamais évolué, ce qui l’a parfois placé dans une situation délicate. »
Le technicien a également justifié ces remplacements par une décision réfléchie, destinée à préserver son milieu de terrain et à lui offrir un bol d’air frais avant la finale : « Pour moi, c’était un choix difficile, mais je pensais que d’autres coéquipiers étaient mieux adaptés à certains types de matchs. Nous avons donc accordé à Zubi un peu de répit pour ces dernières rencontres. »
Un vibrant hommage aux sacrifices familiaux
L'interview a pris une tournure intime lorsque l'entraîneur d'Arsenal a été interrogé sur le poids psychologique et émotionnel lié à l'exercice du plus haut niveau du football européen. Visiblement ému en évoquant sa femme, Lorena, Arteta lui a attribué le mérite de maintenir la stabilité de leur foyer malgré les pressions incessantes liées à la gestion d'un club de premier plan.
« S’il y a une personne qui mérite plus que quiconque sa place dans tout ce succès, c’est ma femme Lorena », a-t-il avoué. « Ce qu’elle a accompli avec moi et mes enfants dépasse l’entendement, car je suis, littéralement, absent. Et quand je suis physiquement présent, il m’arrive parfois d’être absent mentalement. »
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Fierté face à l'influence grandissante d'Arsenal en Espagne
En marge de la saison club et alors que se profile la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, Arteta a affiché sa fierté de voir trois de ses joueurs d’Arsenal – David Raya, Mikel Merino et Zubimendi – appelés en sélection espagnole par Luis de la Fuente. Le technicien basque s’est dit convaincu que, quel que soit leur rôle, ils sauront s’adapter au niveau international.
« Je suis convaincu à 100 % que, quelles que soient les circonstances auxquelles le sélectionneur devra faire face, ils sauront répondre présent... car ce sont de véritables joyaux », a conclu le tacticien basque, soulignant la maturité exceptionnelle que ses joueurs ont acquise sous sa houlette.