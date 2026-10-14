Arteta a fait un point important sur l’état physique de son effectif avant la rencontre de Premier League face à Nottingham Forest, dimanche. Le milieu de terrain incontournable Zubimendi et le défenseur Hincapie se sont tous deux blessés à la cheville lors de la séance de récupération après la victoire contre Leeds United, ce qui suscite des inquiétudes quant à leur disponibilité pour les prochaines échéances nationales et européennes.

S’exprimant après le succès européen de son équipe en milieu de semaine, Arteta a révélé que l’international espagnol progressait rapidement dans sa récupération, contrairement à son coéquipier en défense. « Zubi va beaucoup, beaucoup mieux. Piero progresse, mais comme je l’ai dit, son cas semble plus sérieux. Je pense que ce sera une question de semaines. Nous ne savons pas exactement combien. Zubi progresse. Zubi progresse, oui. Nous devons voir comment il réagira à la douleur et aux quelques sensations qu’il ressentira encore lorsqu’il retournera sur le terrain, tout simplement », a expliqué l’entraîneur, cité par Football London.