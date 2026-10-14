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Mikel Arteta annonce une excellente nouvelle concernant la blessure de Martin Zubimendi avant le défi qui attend Arsenal face à Nottingham Forest
Bonne nouvelle pour Zubimendi, tandis que Hincapie risque une période d’indisponibilité
Arteta a fait un point important sur l’état physique de son effectif avant la rencontre de Premier League face à Nottingham Forest, dimanche. Le milieu de terrain incontournable Zubimendi et le défenseur Hincapie se sont tous deux blessés à la cheville lors de la séance de récupération après la victoire contre Leeds United, ce qui suscite des inquiétudes quant à leur disponibilité pour les prochaines échéances nationales et européennes.
S’exprimant après le succès européen de son équipe en milieu de semaine, Arteta a révélé que l’international espagnol progressait rapidement dans sa récupération, contrairement à son coéquipier en défense. « Zubi va beaucoup, beaucoup mieux. Piero progresse, mais comme je l’ai dit, son cas semble plus sérieux. Je pense que ce sera une question de semaines. Nous ne savons pas exactement combien. Zubi progresse. Zubi progresse, oui. Nous devons voir comment il réagira à la douleur et aux quelques sensations qu’il ressentira encore lorsqu’il retournera sur le terrain, tout simplement », a expliqué l’entraîneur, cité par Football London.
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Place désormais au défi du City Ground
Malgré le choc qui se profile face au Bayern Munich en Ligue des champions, Arteta refuse de se projeter au-delà de la prochaine échéance. Arsenal se déplace chez une équipe de Forest qui cherche désespérément à retrouver sa forme à domicile. L’entraîneur d’Arsenal sait que ses joueurs seront attendus dans une ambiance hostile au City Ground ce week-end.
Interrogé sur l’absence de Michael Olise lors de leur prochain match européen, Arteta a rapidement ramené la conversation à la Premier League. « Je pense que le beau défi qui nous attend, c’est d’aller jouer chez Forest, et nous devons nous assurer d’être prêts pour ce match », a-t-il déclaré.
Arteta gère la rotation de son effectif et les cas de maladie
Au-delà des inquiétudes liées aux blessures de longue durée, Arteta a également évoqué l’état de santé de Bukayo Saka, qui n’était en mesure de faire qu’une brève apparition face à Lille. L’international anglais a inscrit un but et délivré une passe décisive malgré la maladie qui l’avait privé d’une place de titulaire pour cette rencontre de Ligue des champions en milieu de semaine.
« Il ne se sentait pas très bien hier ni aujourd’hui, car il était un peu malade. Il n’était pas prêt à débuter, mais il tenait vraiment à contribuer au jeu de l’équipe. Il est entré en jeu quand il l’a fallu. Il a eu un impact énorme et a livré une prestation de grande qualité », a expliqué Arteta.
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Hommage à Ken Friar, légende d’Arsenal
Malgré la joie de la victoire, la soirée a été assombrie par la disparition de Ken Friar, président à vie d’Arsenal. Arteta a rendu un hommage émouvant à cet homme qui a consacré plus de 70 ans au club. L’entraîneur a souligné que la performance sur le terrain était une manière appropriée d’honorer celui qui a contribué à façonner l’identité de l’Arsenal moderne.
« Avant de commencer, j’aimerais dire quelques mots sur Ken Friar, notre président à vie, a déclaré Arteta. C’est un jour vraiment triste pour tous ceux qui aiment Arsenal Football Club, pour tous ceux qui aiment le football et pour tous ceux qui l’ont rencontré. J’ai eu le privilège et l’honneur de le rencontrer, de passer du temps avec lui et d’apprendre à ses côtés. Dans les clubs de football, certaines personnes occupent une fonction et la remplissent. Et puis il y en a d’autres qui créent une identité, forgent des valeurs et ont une vision pour construire l’avenir du club. »
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