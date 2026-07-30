Arteta a lancé un défi à son groupe, exigeant que chaque joueur assume la pression liée à son statut de champion en titre. Il a exhorté son équipe à conserver la discipline quotidienne nécessaire pour rester au sommet du football anglais.

« Cela doit être le début et cela doit être la norme. » a affirmé Arteta. « L’excellence doit être notre norme et cela doit nous pousser à aborder l’avenir avec ambition. La manière dont nous nous comportons au quotidien doit refléter toujours plus de détermination et d’ambition, parce que nous avons montré que nous en étions capables. »