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Mikel Arteta affirme qu’il s’agit du « début et du standard » pour Arsenal, alors que l’entraîneur cherche à capitaliser sur ce sacre en Premier League
Arteta fixe un nouveau cap ambitieux
Arteta a lancé le défi à son groupe de faire passer le club dans une « dimension différente » après avoir décroché son premier titre de Premier League en 22 ans. Plutôt que de considérer ce triomphe historique comme une destination finale, l'entraîneur espagnol le voit comme le point de départ pour l'avenir. S'exprimant sur le site officiel du club, Arteta a clairement indiqué que les succès passés n'engendreraient aucun relâchement dans le nord de Londres. Il insiste sur le fait que remporter l'élite doit marquer le début d'une ère durable de domination.
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Le succès devient la nouvelle norme
Arteta a lancé un défi à son groupe, exigeant que chaque joueur assume la pression liée à son statut de champion en titre. Il a exhorté son équipe à conserver la discipline quotidienne nécessaire pour rester au sommet du football anglais.
« Cela doit être le début et cela doit être la norme. » a affirmé Arteta. « L’excellence doit être notre norme et cela doit nous pousser à aborder l’avenir avec ambition. La manière dont nous nous comportons au quotidien doit refléter toujours plus de détermination et d’ambition, parce que nous avons montré que nous en étions capables. »
En quête d’une « dimension différente »
Arsenal a mis fin à plus de deux décennies de disette la saison dernière en remportant le trophée de la Premier League, prouvant qu'il pouvait rivaliser au plus haut niveau. Désormais, Arteta veut que son équipe confirme son statut aux côtés des clubs de l'élite européenne, saison après saison.
« Maintenant, nous devons montrer que nous appartenons à ce niveau et nous voulons faire progresser ce club vers une autre dimension, a-t-il ajouté. Mon ambition est que, chaque jour, nous respections les standards et les exigences pour être meilleurs le lendemain. C'est la chose que nous devons contrôler. Et maintenir cette ambition, cette discipline, cet engagement et cette énergie positive pendant 11 mois. C'est la responsabilité que nous avons tous. Si nous y parvenons tous, nous serons dans une position vraiment forte en mai. »
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En vue de la nouvelle saison
Alors qu’Arsenal se prépare à défendre son titre de Premier League, Arteta s’attache désormais à transposer cet état d’esprit d’élite sur le terrain. L’entraîneur d’Arsenal attendra de ses joueurs qu’ils affichent leurs ambitions accrues dès le premier jour de la nouvelle saison.
Avec la fin, enfin, de ses 22 années de disette pour le titre, les attentes dans le nord de Londres ont considérablement évolué. Arteta et son équipe font désormais face à l’épreuve ultime : rester au sommet et prouver que l’excellence est bel et bien devenue leur nouvelle routine.
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