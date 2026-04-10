Mikel Arteta adresse un avertissement aux jeunes issus du centre de formation d’Arsenal, Myles Lewis-Skelly et Ethan Nwaneri, alors que l’équipe première traverse une période difficile

Le centre de formation de Hale End est depuis longtemps au cœur de l’identité d’Arsenal, ayant révélé des joueurs tels que Bukayo Saka, Emile Smith Rowe et Eddie Nketiah. Cependant, Arteta a clairement indiqué qu’être issu du centre de formation ne garantissait pas une place à long terme dans l’équipe première si les performances venaient à baisser.

S’exprimant sur l’équilibre délicat entre l’intégration des jeunes et la quête des plus grands trophées, l’Espagnol a prévenu que l’affect ne dicterait pas ses choix de sélection. Il exige un niveau de régularité que peu de jeunes joueurs parviennent à maintenir sous la pression d’une course au titre en Premier League.