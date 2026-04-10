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Mikel Arteta adresse un avertissement aux jeunes issus du centre de formation d’Arsenal, Myles Lewis-Skelly et Ethan Nwaneri, alors que l’équipe première traverse une période difficile
Arteta privilégie l'excellence plutôt que le simple statut de centre de formation.
Le centre de formation de Hale End est depuis longtemps au cœur de l’identité d’Arsenal, ayant révélé des joueurs tels que Bukayo Saka, Emile Smith Rowe et Eddie Nketiah. Cependant, Arteta a clairement indiqué qu’être issu du centre de formation ne garantissait pas une place à long terme dans l’équipe première si les performances venaient à baisser.
S’exprimant sur l’équilibre délicat entre l’intégration des jeunes et la quête des plus grands trophées, l’Espagnol a prévenu que l’affect ne dicterait pas ses choix de sélection. Il exige un niveau de régularité que peu de jeunes joueurs parviennent à maintenir sous la pression d’une course au titre en Premier League.
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Le duo issu du centre de formation de Hale End est évalué à 100 millions de livres sterling.
Selon des rumeurs persistantes, Arsenal envisagerait de céder ses jeunes talents les plus prometteurs pour financer de nouveaux renforts. Le club pourrait étudier des offres pour Nwaneri et Lewis-Skelly cet été, leur valeur totale étant estimée à environ 100 millions de livres (135 millions de dollars).
La vente de ces produits du centre de formation générerait un bénéfice net au regard des règles de rentabilité et de viabilité (PSR) de la Premier League. Lewis-Skelly n’ayant disputé qu’un seul match de championnat cette saison et Nwaneri ayant déjà rejoint Marseille en prêt en janvier, la porte semble s’entrouvrir pour un départ définitif.
Les propos d’Arteta
Interrogé sur l’équilibre entre l’intégration des jeunes et la quête de titres, Arteta s’est montré intransigeant.
« Cela fait partie de notre ADN », affirme Arteta au sujet du centre de formation d’Arsenal. « Au final, ce qui doit définir ce club, c’est la quête de l’excellence et le recrutement des meilleurs, qu’ils proviennent du centre de formation ou qu’ils arrivent de l’étranger. »
« Si nous pouvons compter sur des joueurs issus de Hale End, c'est encore mieux, car l'identité du club s'en trouve renforcée. Nous les voyons grandir et ils savent exactement ce que nous voulons. Mais, au final, ils doivent le mériter. Pas pendant une semaine, ni pendant un mois, mais pendant des années. Comme n’importe qui d’autre, quel que soit le département ou le rôle au sein du club. Il faut maintenir un niveau de performance au plus haut si nous voulons gagner et atteindre nos objectifs. »
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Faire les comptes en vue des investissements estivaux
Arsenal devrait être actif lors du prochain mercato, même si le club est peu susceptible d’égaler les dépenses record des années précédentes.
Si les supporters misent déjà sur Nwaneri et Lewis-Skelly pour devenir les prochaines stars de l’Emirates, l’avertissement d’Arteta rappelle que le simple potentiel ne suffit pas. À moins que le duo ne démontre immédiatement un niveau de performance d’élite, il pourrait suivre les traces de Smith Rowe et Nketiah et quitter le club pour financer la prochaine phase du projet de l’entraîneur.