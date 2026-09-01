Arteta a également révélé comment l’agonie de la défaite tardive dramatique de la saison dernière à Villa Park a nourri leur victoire lundi. Revenant sur l’importance de ce résultat après la déception de la saison passée sur cette même pelouse, Arteta a admis que cette défaite précédente avait laissé une cicatrice durable dans son esprit.

« C’était encore là, au fond du ventre, a-t-il expliqué. J’en ai parlé aux joueurs. Cette image des joueurs au sol, totalement abattus. C’était vraiment très difficile à encaisser et nous nous en sommes servis pour apporter de l’énergie, davantage de conviction et de confiance, afin de comprendre la difficulté du défi qui nous attendait, surtout contre une équipe qui avait connu tellement de succès l’an dernier et qui avait ensuite perdu il y a quelques jours de manière très lourde. »

« On s’attend à une réaction et ce stade est vraiment un endroit très difficile, un stade pour les grands matches, et ils savent faire compter ces moments. Aujourd’hui, quand nous avons dû souffrir, nous avons souffert, et quand nous avons dû vraiment dominer, nous l’avons fait. Donc je suis vraiment très satisfait. »