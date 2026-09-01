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Mikel Arteta admet que la pression sur la défense du titre d’Arsenal est déjà là après une courte victoire contre Aston Villa
Arteta sous pression dans la défense du titre
Arsenal n’en est peut-être qu’à son deuxième match dans la défense de son titre en Premier League, mais Arteta sent déjà la pression pour prendre des points. Le club londonien a conservé son début de saison parfait lundi, lorsque le but de Bukayo Saka en seconde période a scellé une victoire 1-0 sur la pelouse de Villa. C’est la septième fois lors des huit dernières saisons qu’Arsenal remporte ses deux premiers matches d’une campagne de Premier League, et la cinquième de suite.
Arteta s’est montré franc au sujet du poids émotionnel du début de saison. Il a déclaré à Sky Sports après le coup de sifflet final : « Nous en sommes au deuxième match et c’est comme si : “nous devons gagner ce match !” Nous savons que l’an dernier, c’était pareil. Nous connaissons le niveau, nous savons à quel point il est difficile pour chaque équipe de prendre des points dans ce championnat, donc nous devons être vraiment fiers ce soir. C’est une énorme victoire. C’est un endroit difficile où venir prendre les trois points. Je pense que nous l’avons mérité. »
- AFP
L’entraîneur revient sur des souvenirs douloureux
Arteta a également révélé comment l’agonie de la défaite tardive dramatique de la saison dernière à Villa Park a nourri leur victoire lundi. Revenant sur l’importance de ce résultat après la déception de la saison passée sur cette même pelouse, Arteta a admis que cette défaite précédente avait laissé une cicatrice durable dans son esprit.
« C’était encore là, au fond du ventre, a-t-il expliqué. J’en ai parlé aux joueurs. Cette image des joueurs au sol, totalement abattus. C’était vraiment très difficile à encaisser et nous nous en sommes servis pour apporter de l’énergie, davantage de conviction et de confiance, afin de comprendre la difficulté du défi qui nous attendait, surtout contre une équipe qui avait connu tellement de succès l’an dernier et qui avait ensuite perdu il y a quelques jours de manière très lourde. »
« On s’attend à une réaction et ce stade est vraiment un endroit très difficile, un stade pour les grands matches, et ils savent faire compter ces moments. Aujourd’hui, quand nous avons dû souffrir, nous avons souffert, et quand nous avons dû vraiment dominer, nous l’avons fait. Donc je suis vraiment très satisfait. »
Les nouveaux venus se font remarquer
Le match a également été marqué par des étapes importantes pour plusieurs joueurs, notamment les débuts de Bruno Guimaraes et d’Ezri Konsa. Ce dernier a été lancé contre son ancien club à la suite d’une alerte à la blessure pour Cristhian Mosquera, mais il a semblé remarquablement à l’aise dans l’axe de la défense d’Arsenal. Arteta s’est dit satisfait de la manière dont ses renforts défensifs ont géré la pression, saluant en particulier le sang-froid affiché par l’international anglais dans un contexte à fort enjeu loin de ses bases.
« Ezri débute dans des circonstances vraiment difficiles ; ce n’est pas facile émotionnellement de venir ici et de jouer. Mais il paraît tellement posé, tellement calme, tellement maître de lui. Pour toutes ces raisons, je pense que c’est la raison pour laquelle nous avons gagné le match. Concernant Mosquera, il va bien, mais il avait le sentiment qu’il allait lui arriver quelque chose, et c’est pour cela que nous avons le banc que nous avons, et c’est pour cela que nous avons dû faire entrer Ezri. Nous savions que si nous avions une blessure en défense avec Jurrien absent, nous serions dans de gros ennuis, donc nous avons dû faire Ezri », a déclaré Arteta.
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La solidité défensive et le cap des zéro tir
La statistique la plus impressionnante de la rencontre est peut-être la capacité d’Arsenal à limiter l’équipe d’Unai Emery à zéro tir cadré. Dans un stade réputé pour son atmosphère hostile et ses matches prolifiques, la défense à quatre d’Arsenal est restée disciplinée tout au long des 90 minutes.
Arteta s’est montré élogieux dans son appréciation de la performance défensive, déclarant : « En Premier League, à l’extérieur, quand vous affrontez des effectifs de cette qualité, des entraîneurs de cette qualité, et qu’ils savent vous rendre la vie vraiment difficile, vous devez être à votre meilleur niveau. De manière constante tout au long du match, et individuellement, nous l’avons très bien fait. »
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