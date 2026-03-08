Getty Images Sport
Traduit par
Mikel Arteta admet qu'Arsenal s'est entraîné avec une formation bizarre pendant DIX MINUTES avant de remporter la victoire contre Mansfield Town
La crise des blessures oblige à prendre des risques tactiques
Les Gunners ont aligné une défense improvisée à trois composée de l'adolescent Marli Salmon, Cristhian Mosquera et Riccardo Calafiori. Noni Madueke et Gabriel Martinelli ont apporté de la profondeur en tant qu'ailiers, plutôt que comme arrières latéraux plus traditionnels, ce qui a permis d'étirer le jeu avec moins de joueurs en défense pour Arsenal.
La décision de passer à une défense à trois était dictée par la nécessité plutôt que par le choix, plusieurs titulaires réguliers de l'équipe première étant soit blessés, soit ayant besoin de repos. William Saliba est toujours absent pour cause de blessure, tandis que Gabriel Magalhaes, Declan Rice et Martin Zubimendi ont tous été écartés du onze de départ afin de gérer leur charge de travail pendant une période difficile de la saison.
- AFP
Les raisons invoquées par Arteta pour justifier la rotation
Interrogé sur le temps que l'équipe avait consacré à travailler sur cette configuration non conventionnelle, Arteta a répondu sans détour, soulignant le caractère chaotique de leur préparation. Lorsqu'on lui a demandé combien de séances d'entraînement il avait consacré à cette configuration, Arteta a répondu : « Oui, une fois. Dix minutes. »
Abordant le casse-tête que représente la sélection, Arteta a expliqué la logique qui l'a poussé à écarter ses stars malgré les risques liés à ce match de coupe. Arteta a déclaré : « Eh bien, ils avaient des problèmes et ils traînent ces problèmes depuis longtemps. Et le nombre de matchs que nous jouons est évidemment très exigeant. C'était le seul moment où nous pouvions essayer de régler ces problèmes afin de commencer la prochaine série de deux semaines avant la pause de la meilleure façon possible. Nous avons dû prendre ces décisions. C'était un défi pour nous tous de voir comment nous pouvions nous adapter à cela, ce à quoi je m'attendais dans des circonstances très difficiles. »
Nouvelles inquiétudes concernant les blessures chez les Gunners
Si Arsenal reste en lice en FA Cup, cette victoire a toutefois un coût potentiel. Leandro Trossard et Riccardo Calafiori ont tous deux été remplacés pendant le match, venant s'ajouter à la liste croissante des blessés à l'Emirates Stadium. Le manager a confirmé qu'il avait été contraint de procéder à ces changements afin d'éviter des blessures à long terme lors de cette rencontre physique.
Au sujet de l'état de santé des deux joueurs, Arteta a déclaré : « Ils avaient tous les deux de petits problèmes. Ils ne se sentaient pas à l'aise pour continuer. Et je savais que cela pouvait arriver, surtout dans les conditions dans lesquelles nous jouons aujourd'hui. Nous avons donc dû les remplacer. »
Arsenal va désormais trembler pour la disponibilité de ses stars à l'approche de la fin de la saison.
- (C)Getty Images
Quelle est la prochaine étape pour Arsenal ?
Cette victoire de justesse en FA Cup sert de signal d'alarme pour le club du nord de Londres, qui s'est fortement appuyé sur la solidité de sa défense tout au long de la saison nationale. Les Gunners se préparent pour leur prochaine série de matchs avant la trêve internationale. Arsenal se rendra à la BayArena pour affronter le Bayer Leverkusen en huitièmes de finale de la Ligue des champions mercredi soir, avant d'accueillir Everton en Premier League trois jours plus tard.
Publicité