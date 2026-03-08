Mikel Arteta admet qu'Arsenal s'est entraîné avec une formation bizarre pendant DIX MINUTES avant de remporter la victoire contre Mansfield Town

Les Gunners ont aligné une défense improvisée à trois composée de l'adolescent Marli Salmon, Cristhian Mosquera et Riccardo Calafiori. Noni Madueke et Gabriel Martinelli ont apporté de la profondeur en tant qu'ailiers, plutôt que comme arrières latéraux plus traditionnels, ce qui a permis d'étirer le jeu avec moins de joueurs en défense pour Arsenal.

La décision de passer à une défense à trois était dictée par la nécessité plutôt que par le choix, plusieurs titulaires réguliers de l'équipe première étant soit blessés, soit ayant besoin de repos. William Saliba est toujours absent pour cause de blessure, tandis que Gabriel Magalhaes, Declan Rice et Martin Zubimendi ont tous été écartés du onze de départ afin de gérer leur charge de travail pendant une période difficile de la saison.