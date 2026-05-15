Mikel Arteta admet ne pas avoir encore remporté de « grands trophées » avec Arsenal, alors que les Gunners visent le doublé Premier League-Ligue des champions

Interrogé par Sky Sports, l’entraîneur d’Arsenal a reconnu la frustration, mais a souligné que la récente dynamique des Gunners ne faisait que renforcer sa détermination à aller au bout. Arteta a analysé sans détour le bilan récent du club et la course au titre en cours.

« Quand on analyse notre parcours et ce que nous avons construit ces dernières années, surtout ces quatre dernières années en termes de régularité, de points et de victoires, nous devrions déjà avoir remporté plusieurs grands trophées », a expliqué Arteta. « Cela n’arrive que dans ce championnat, mais cela nous pousse à faire encore mieux. Nous devons donc encore franchir cette étape pour conclure le travail, et c’est l’occasion qui s’offre à nous au cours des trois prochains jours. »

« Beaucoup de monde travaille chaque jour pour mettre en place ce que nous considérons comme la meilleure approche. Il faut la mériter au quotidien, s’adapter aux circonstances, la ajuster, et quand les dirigeants affichent leur ambition, que nos supporters la manifestent, que l’équipe, les joueurs et tout le staff la démontrent, alors la réussite finira par venir. »