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Mikel Arteta admet ne pas avoir encore remporté de « grands trophées » avec Arsenal, alors que les Gunners visent le doublé Premier League-Ligue des champions
Arteta analyse les regrets d’Arsenal dans la course au titre
Arsenal occupe de nouveau le haut du classement de la Premier League, mais Arteta admet que la régularité affichée ces derniers mois ne s’est pas encore traduite par les trophées escomptés. L’Espagnol a fait le point sur les progrès accomplis depuis son arrivée, mettant en avant les bons résultats et le nombre de points accumulés ces dernières saisons. Malgré ces avancées, laroom des trophées reste vide. Les Gunners ont souvent frôlé le sommet sans jamais soulever de titre majeur, une situation que Arteta estime devoir changer.
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Arteta reconnaît qu'Arsenal aurait déjà dû remporter de grands trophées
Interrogé par Sky Sports, l’entraîneur d’Arsenal a reconnu la frustration, mais a souligné que la récente dynamique des Gunners ne faisait que renforcer sa détermination à aller au bout. Arteta a analysé sans détour le bilan récent du club et la course au titre en cours.
« Quand on analyse notre parcours et ce que nous avons construit ces dernières années, surtout ces quatre dernières années en termes de régularité, de points et de victoires, nous devrions déjà avoir remporté plusieurs grands trophées », a expliqué Arteta. « Cela n’arrive que dans ce championnat, mais cela nous pousse à faire encore mieux. Nous devons donc encore franchir cette étape pour conclure le travail, et c’est l’occasion qui s’offre à nous au cours des trois prochains jours. »
« Beaucoup de monde travaille chaque jour pour mettre en place ce que nous considérons comme la meilleure approche. Il faut la mériter au quotidien, s’adapter aux circonstances, la ajuster, et quand les dirigeants affichent leur ambition, que nos supporters la manifestent, que l’équipe, les joueurs et tout le staff la démontrent, alors la réussite finira par venir. »
Blessures et pression : un cocktail qui complique la fin de saison d’Arsenal
La course au titre d'Arsenal est perturbée par une série de blessures en défense. Jurrien Timber est déjà absent depuis longtemps, et la perte de Ben White contraint Mikel Arteta à improviser des solutions au poste d'arrière droit alors que la fin de saison s'annonce décisive. Le manager des Gunners estime que la capacité d'adaptation sera cruciale si son équipe veut prétendre aux plus grands titres.
« Je pense qu’une partie du défi que représentent les grands trophées, surtout dans ce pays, consiste à faire preuve d’une grande adaptabilité et à trouver le moyen, quelles que soient les circonstances, de rester très compétitif et résilient », a-t-il ajouté.
« L’équipe l’a démontré au cours des dix derniers mois. Il reste trois matchs à disputer. Le seul qui compte désormais, c’est celui contre Burnley. Compte tenu de notre situation et de certaines blessures, comment pouvons-nous aborder cette rencontre et donner le meilleur de nous-mêmes ? »
« Je me concentre sur l’instant présent et sur ce qui est vraiment important aujourd’hui : poursuivre notre parcours de la bonne manière et nous préparer pour Burnley. »
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Arsenal se concentre sur la rencontre décisive face à Burnley.
Arsenal se concentre désormais pleinement sur son prochain match de Premier League contre Burnley. À seulement deux journées de la fin, Arteta insiste sur le fait que l'équipe doit rester entièrement concentrée sur la tâche immédiate. Les Gunners doivent maintenir leur niveau de jeu alors que leurs rivaux continuent de mettre la pression, ce qui rend chaque match restant décisif dans la course au titre.