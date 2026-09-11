Mikel Arteta admet avoir délibérément SABOTÉ la pré-saison d’Arsenal pour se préparer au chaos des vols en Ligue des champions

La préparation d’Arsenal pour son choc de Ligue des champions contre Naples a subi un coup dur mardi. Une panne technique au sein du système de contrôle aérien du Royaume-Uni a provoqué de graves perturbations, laissant le champion de Premier League bloqué pendant plusieurs heures avant son vol pour l’Italie.

Ce long retard a finalement entraîné l’annulation de la conférence de presse d’avant-match prévue pour Arteta. Cependant, cette attente imprévue n’a pas fait dérailler la concentration de l’équipe, puisque Arsenal a finalement arraché une victoire 1-0 de haute lutte contre le club de Serie A.

Malgré ce casse-tête logistique majeur, Arteta a confirmé que son groupe était resté totalement imperturbable. Le technicien espagnol a expliqué qu’il avait délibérément orchestré des cauchemars logistiques similaires lors de la pré-saison du club afin de renforcer sa résilience mentale.



