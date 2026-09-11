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Mikel Arteta admet avoir délibérément SABOTÉ la pré-saison d’Arsenal pour se préparer au chaos des vols en Ligue des champions
Le chaos dans les transports perturbe le voyage en Europe
La préparation d’Arsenal pour son choc de Ligue des champions contre Naples a subi un coup dur mardi. Une panne technique au sein du système de contrôle aérien du Royaume-Uni a provoqué de graves perturbations, laissant le champion de Premier League bloqué pendant plusieurs heures avant son vol pour l’Italie.
Ce long retard a finalement entraîné l’annulation de la conférence de presse d’avant-match prévue pour Arteta. Cependant, cette attente imprévue n’a pas fait dérailler la concentration de l’équipe, puisque Arsenal a finalement arraché une victoire 1-0 de haute lutte contre le club de Serie A.
Malgré ce casse-tête logistique majeur, Arteta a confirmé que son groupe était resté totalement imperturbable. Le technicien espagnol a expliqué qu’il avait délibérément orchestré des cauchemars logistiques similaires lors de la pré-saison du club afin de renforcer sa résilience mentale.
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Pousser les joueurs hors de leur zone de confort
L'entraîneur d'Arsenal s'épanouit dans l'imprévu et voulait que son effectif reflète cet état d'esprit. En expliquant ses méthodes peu conventionnelles, Arteta a détaillé exactement comment il a créé de l'adversité pendant l'été.
« J'adore ce genre de défis, a déclaré Arteta. J'ai essayé de les créer pendant la pré-saison. Comme ça, quand ils se présentent, nous savons comment les vivre et nous le savons déjà. Donc nous arrivons très tard au stade, nous changeons la routine pour que les joueurs doivent faire autre chose. »
Arteta a insisté sur le fait que les variables incontrôlables ne devraient jamais provoquer d'effondrement au sein de son groupe. Il attend de ses joueurs qu'ils s'adaptent sans accroc à n'importe quelle situation. « Quand cela arrive, et c'est possible, le vol peut être annulé ou le train retardé, il peut y avoir énormément de circulation, je ne veux pas que les joueurs et le staff paniquent, a-t-il ajouté. Quand cela arrive, ils doivent s'y adapter. »
Au lieu d'afficher de la frustration face au retard à l'aéroport, l'entraîneur a exhorté son groupe à utiliser ce temps mort de manière productive. « D'accord, nous avons deux ou trois heures dans l'avion, pouvons-nous les utiliser ?, a souligné Arteta. Jouer ensemble, passer du temps ensemble, dormir. Mais surtout, ne pas se plaindre ni s'en servir comme excuse, parce que ce n'est d'aucune aide. »
Une histoire de leçons tactiques bizarres
Arteta est réputé pour ses méthodes de gestion humaine méticuleuses. Ses perturbations simulées allaient bien au-delà de simples problèmes de respect des horaires. Durant l’été, l’entraîneur a admis avoir volontairement retardé les repas de l’effectif et le bus de l’équipe. Il a également modifié l’itinéraire vers le stade sans prévenir et contraint les joueurs à utiliser un vestiaire excessivement chaud, sans suffisamment de tables de massage.
En expliquant la philosophie derrière ces mises en scène, Arteta a détaillé la nécessité absolue de gérer des scénarios à forte pression. « Nous avons fait beaucoup de choses, a-t-il révélé. Nous allons devoir nous adapter à différents contextes. Et nous essayons d’anticiper cela et de nous adapter à des conditions difficiles. Lorsqu’il n’y a aucun élément de surprise ou de stress un jour de match, je pense que c’est important. »
Ces jeux psychologiques ne sont que les derniers d’une longue série de stratégies peu conventionnelles. Auparavant, Arteta avait diffusé l’hymne de Liverpool sur des haut-parleurs pendant l’entraînement pour simuler l’atmosphère d’Anfield. Il aurait également engagé des pickpockets professionnels lors d’un dîner d’équipe afin de tester la vigilance de son effectif.
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S’appuyant sur la dynamique européenne
Après avoir décroché une précieuse victoire 1-0 à Naples malgré le cauchemar du voyage, Arsenal cherchera à puiser dans cette résilience pour la suite de sa campagne. Champion en titre de Premier League après le sacre historique de la saison dernière, le club porte une immense cible dans le dos sur la scène nationale.
En outre, la déchirante défaite de la saison passée aux tirs au but en finale de la Ligue des champions continue clairement d’animer l’effectif. Le fait d’avoir surmonté le chaos extérieur en Italie prouve que le travail psychologique d’Arteta porte ses fruits, en maintenant ses joueurs pleinement concentrés dans leur quête de rédemption européenne ultime.
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