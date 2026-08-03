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Real Madrid CF v Deportivo Alaves - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Muhammad Zaki

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Mikel Arteta « a parlé » avec Vinicius Junior ! L’entraîneur d’Arsenal a eu des discussions directes avec la superstar du Real Madrid, alors que son prix demandé record a été révélé

Mercato
Vinicius Junior
Arsenal
M. Arteta
Real Madrid
Premier League
LaLiga

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, aurait pris les devants dans la course à Vinicius Junior en menant des discussions directes avec la superstar du Real Madrid. Un blocage dans les négociations contractuelles au Bernabeu a ouvert la porte à un transfert en Premier League, mais Arsenal devra répondre à un prix demandé record pour boucler cette opération monumentale.

  • Arteta mène l’opération de séduction

    L’intérêt d’Arsenal pour Vinicius Junior s’est accéléré après des informations selon lesquelles Arteta s’est personnellement entretenu avec l’international brésilien au sujet d’un éventuel transfert à l’Emirates Stadium. Les derniers développements interviennent après des informations selon lesquelles Arsenal tient à recruter l’attaquant du Real Madrid cet été.

    L’avenir de Vinicius est devenu incertain en raison de sa situation contractuelle en cours. L’ailier est sous contrat jusqu’en 2027, mais des informations affirment que le Real Madrid lui a fait savoir qu’il le vendra cet été s’il n’accepte pas sa dernière offre de prolongation, plutôt que de risquer de le perdre gratuitement à l’expiration de son contrat.


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  • ViniciusGetty Images

    Arsenal accélère sa poursuite de Vinicius Jr

    Selon AS, Arteta a « pris les commandes » de la poursuite de Vinicius par Arsenal en exposant directement au joueur la vision à long terme du club. Le média affirme que l'Espagnol a expliqué à quel point l'ailier serait important pour une équipe qui vise à s'imposer comme la force dominante en Europe. Le rapport ajoute que le projet d'Arsenal pour la saison 2026-2027 s'articulerait en grande partie autour de Vinicius, en lui offrant un rôle majeur qui serait, selon les informations, moins certain au Real Madrid.

    Le journaliste espagnol Sergio Valentin a corroboré les informations faisant état de discussions à haut niveau, déclarant sur X : « Arteta a parlé avec Vinicius Junior. Il lui a expliqué le projet d'Arsenal et l'importance de Vinicius dans la croissance du club. »


  • Le Real Madrid fixe un prix de vente colossal

    Alors que la perspective d’un transfert prend de l’ampleur, le Real Madrid n’est pas prêt à laisser partir sa star à bas prix. Le rapport indique que le club madrilène a fixé un prix de 150 millions d’euros (128,4 M£) pour le joueur de 26 ans, un montant qui ferait de lui le transfert le plus cher de l’histoire de la Premier League. Il dépasserait le précédent record détenu par Alexander Isak, après le transfert de l’international suédois de Newcastle United à Liverpool pour 125 M£ à l’été 2025.


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  • Jose MourinhoGetty Images

    Mourinho brise le silence sur l’avenir de son joueur clé

    Alors que le bruit autour d’un transfert à Londres s’intensifie, le nouveau patron du Real Madrid, Jose Mourinho, a évoqué la situation après le récent match amical de pré-saison de son équipe contre la Fiorentina. Le technicien portugais tient absolument à réintégrer ses joueurs vedettes dans le groupe après la pause de la Coupe du monde. Mourinho a admis ressentir les effets d’un effectif incomplet, mais il s’attend à ce que Vinicius se présente dans les prochains jours malgré les rumeurs de transfert de plus en plus insistantes qui le lient à l’équipe d’Arteta.

    S’exprimant sur le site officiel du club, Mourinho a déclaré : « Lundi, Vini Jr, Brahim [Diaz] et Bernardo [Silva] arriveront. Petit à petit, jusqu’à l’arrivée des garçons qui ont joué les demi-finales et la finale de la Coupe du monde, avec comme seul finaliste [Marc] Cucurella. » Si Mourinho s’attend au retour de son talisman, la pression du côté d’Arsenal continue de monter à l’approche de la date limite du mercato.


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