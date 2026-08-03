L’intérêt d’Arsenal pour Vinicius Junior s’est accéléré après des informations selon lesquelles Arteta s’est personnellement entretenu avec l’international brésilien au sujet d’un éventuel transfert à l’Emirates Stadium. Les derniers développements interviennent après des informations selon lesquelles Arsenal tient à recruter l’attaquant du Real Madrid cet été.

L’avenir de Vinicius est devenu incertain en raison de sa situation contractuelle en cours. L’ailier est sous contrat jusqu’en 2027, mais des informations affirment que le Real Madrid lui a fait savoir qu’il le vendra cet été s’il n’accepte pas sa dernière offre de prolongation, plutôt que de risquer de le perdre gratuitement à l’expiration de son contrat.



